Qu’est-ce que le projet de loi NIPER adopté par le Parlement et comment affectera-t-il six instituts d’enseignement pharmaceutique ?

Le projet de loi NIPER vise à déclarer six autres organismes d’enseignement en tant qu’institutions d’importance nationale. (Image représentative)

Le Rajya Sabha a adopté jeudi le projet de loi de 2021 sur l’Institut national d’éducation et de recherche pharmaceutiques (amendement) après avoir été approuvé par le Lok Sabha le 6 décembre. Le projet de loi a été adopté à la chambre haute par un vote vocal. Il a maintenant besoin du signe de tête du président Ram Nath Kovind pour devenir une loi. Le projet de loi vise à accorder le statut d’institut d’importance nationale à six autres établissements d’enseignement et de recherche pharmaceutiques, à lancer de nouveaux cours et à créer un conseil consultatif pour eux. En réponse à la discussion sur le projet de loi, le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a déclaré qu’il renforcerait les Instituts nationaux d’enseignement et de recherche pharmaceutiques (NIPER) et donnerait la priorité à la recherche.

Qu’est-ce que le projet de loi de 2021 sur l’Institut national d’enseignement et de recherche pharmaceutiques (amendement) ?

Le Centre a présenté le projet de loi NIPER visant à amender la loi de 1998 sur l’Institut national d’enseignement et de recherche pharmaceutiques. Par la législation de 1998, un NIPER a été créé à Mohali, au Pendjab. Elle a été déclarée institution d’importance nationale. Toute institution d’importance nationale est un organisme/institut autonome ayant le pouvoir d’organiser des examens et de délivrer des certificats/diplômes d’enseignement. Ils sont financés par le gouvernement central.

Le projet de loi NIPER vise à déclarer six autres organismes d’enseignement en tant qu’institutions d’importance nationale. Il s’agit de l’Institut national d’éducation et de recherche pharmaceutiques situé à Ahmedabad, Hajipur, Hyderabad, Kolkata, Guwahati et Raebareli. Le projet de loi a introduit quatre amendements qui incluent la qualification de six NIPER en tant qu’instituts d’importance nationale et l’introduction de cours de premier cycle et de diplôme. Le projet de loi propose également de réduire le nombre de membres du conseil des gouverneurs mandaté pour gérer les affaires de chaque NIPER de 23 à 12.

Selon PRS Legislative Research, le projet de loi proposait également de créer un conseil pour coordonner les activités entre les instituts en vertu du projet de loi afin d’assurer le développement de l’enseignement et de la recherche pharmaceutiques et le maintien des normes. Le rôle du conseil sera de donner des conseils sur les questions liées à la durée des cours et aux normes d’admission, la formulation des politiques de recrutement, les conditions de service et les frais, l’examen et l’approbation des plans de développement des instituts et l’examen des prévisions budgétaires annuelles pour recommander le gouvernement sur l’allocation des fonds.

Les membres du conseil comprendront le ministre chargé du ministère ou département du gouvernement central ayant le contrôle administratif des produits pharmaceutiques en tant que président et le ministre d’État en tant que vice-président, le président de chaque conseil d’administration, le directeur de chaque institut, le président de l’AICTE, le directeur général du CSIR et trois députés (Lok Sabha et Rajya Sabha).

