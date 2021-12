Qu’est-ce que le projet de loi sur les lois électorales (amendement) 2021 adopté par Lok Sabha aujourd’hui ?

Le projet de loi de 2021 sur les lois électorales (amendement) : le projet de loi vise également à modifier divers articles de la loi sur la représentation du peuple, 1950 et 1951.

Lok Sabha a adopté aujourd’hui le projet de loi sur les lois électorales (amendement) 2021 qui vise à lier les données des listes électorales à l’écosystème d’Aadhaar par le biais d’un vote vocal. Le projet de loi a été piloté par la ministre de la Loi Kiren Rijiju et a été adopté après une brève discussion au cours de laquelle certains membres de l’opposition ont demandé qu’il soit renvoyé à un panel parlementaire. Rijiju a déclaré que diverses propositions faisant partie du projet de loi ont déjà été suggérées et recommandées par le Comité permanent des lois et du personnel et que le projet de loi vise à nettoyer le système électoral.

Qu’est-ce que le projet de loi sur les lois électorales (amendement) 2021?

Le projet de loi sur les lois électorales (amendement) de 2021 vise à habiliter les agents électoraux à rechercher le nombre Aadhaar de personnes souhaitant s’inscrire en tant qu’électeurs pour établir leur identité. Il vise également à permettre aux agents d’inscription électorale de demander des numéros Aadhaar à des « personnes déjà inscrites sur la liste électorale aux fins d’authentification des inscriptions sur la liste électorale, et d’identifier l’inscription du nom de la même personne sur la liste électorale de plusieurs circonscriptions ou plusieurs fois dans la même circonscription ».

S’exprimant sur le projet de loi, Rijiju a déclaré que lier Aadhaar à l’identification des électeurs sera volontaire. Le projet de loi d’amendement indique clairement qu’« aucune demande d’inscription d’un nom sur la liste électorale ne sera refusée et aucune inscription sur la liste électorale ne sera supprimée pour l’incapacité d’un individu à fournir ou à indiquer le numéro Aadhaar pour une raison suffisante pouvant être prescrit ». Ces personnes seront autorisées à fournir d’autres documents prescrits.

Le projet de loi vise également à modifier divers articles de la loi sur la représentation du peuple, 1950 et 1951. L’exposé des objets et des motifs du projet de loi indique que l’article 23 de la loi RP de 1950 sera modifié pour permettre le couplage des données des listes électorales avec les l’écosystème Aadhaar pour freiner la menace des inscriptions multiples de la même personne à différents endroits. L’amendement à l’article 14 de la RP Act, 1950 permettra d’avoir quatre dates de qualification pour les personnes éligibles à s’inscrire comme électeurs, au lieu d’une qui est actuellement le 1er janvier. À partir de maintenant, les personnes qui ont 18 ans ou avant le 1er janvier peuvent s’inscrire en tant qu’électeurs, mais celles qui ont 18 ans après le 1er janvier attendent toute l’année pour s’inscrire. Le projet de loi propose de faire du 1er janvier, du 1er jour d’avril, du 1er jour de juillet et du 1er jour d’octobre les dates admissibles.

Un amendement à l’article 20 de la RP Act, 1950 et à l’article 60 de la RP Act, 1951 vise à rendre les élections non sexistes pour les électeurs militaires. L’amendement remplacera également le mot « épouse » par « conjoint » pour rendre les statuts non sexistes.

