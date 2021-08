Qu’est-ce que le projet Mekedatu et pourquoi le Tamil Nadu et le Karnataka s’y opposent-ils ?

Le ministre en chef du Karnataka, Basavaraj Bommai avait déclaré que le projet bénéficierait à la fois au Karnataka et au Tamil Nadu.

Le projet de barrage de Mekedatu est devenu une pomme de discorde entre le Tamil Nadu et le Karnataka. Le projet qui est dirigé par le gouvernement du Karnataka dirigé par le BJP, a même vu les protestations des dirigeants du Tamil Nadu BJP. Récemment, le gouvernement du Tamil Nadu a approché la Cour suprême contre une ordonnance du Tribunal vert national qui a clos la procédure sur la demande de l’État de mettre en place un comité sur la décision du Karnataka concernant le projet de réservoir et d’eau potable de Mekedatu, qui implique un investissement d’environ 9 000 crores de roupies. . L’ordonnance du tribunal a été rendue le 17 juin 2021.

Le gouvernement du Tamil Nadu a fait valoir dans son plaidoyer que le NGT n’a pas pris en compte les dommages environnementaux susceptibles d’être causés par les travaux de construction du projet qui affecteront une grande partie des forêts de réserve et des sanctuaires de faune. Le gouvernement de l’État a en outre déclaré que le banc principal du NGT avait procédé à l’audition de la demande de révision, au lieu de reléguer l’État candidat du Karnataka au banc sud qui a adopté l’ordonnance en révision. Il y a eu une guerre des mots entre les ministres de deux États sur le projet.

Non seulement le DMK, le gouvernement précédent dirigé par l’AIADMK était également contre le projet. Plus tôt ce mois-ci, les dirigeants du Tamil Nadu BJP ont organisé une manifestation contre la faim contre la décision du Karnataka.

Qu’est-ce que le projet de barrage de Mekedatu ?

Le Karnataka et le Tamil Nadu sont en désaccord depuis longtemps sur la question du partage de l’eau de la rivière Cauvery. La Cour suprême a déjà rendu un verdict dans l’affaire indiquant que le gouvernement du Karnataka devrait libérer 177,25 tmcft d’eau de Cauvery au Tamil Nadu. Le jugement a également augmenté la part du Karnataka de 14,75 tmcft d’eau par an tandis que le Tamil Nadu obtiendra 404,25 tmcft.

En 2019, le gouvernement du Karnataka avait soumis un rapport au gouvernement central informant de son projet de construction d’un réservoir à Mekedatu dans le district de Ramanagara, à 90 km de Bengaluru et à 4 km de la frontière Karnataka-Tamil Nadu. Le projet vise à assurer un approvisionnement adéquat en eau potable à Bangalore. Le projet est proposé au confluent du Cauvery avec son affluent Arkavathi. Alors que le barrage aura une capacité de rétention d’environ 66 milliards de pieds cubes (tmcft) d’eau, il générera 400 MW d’hydroélectricité une fois opérationnel. Selon le « rapport de préfaisabilité du projet, le Karnataka envisageait de produire de l’électricité à partir de la rivière depuis 1948.

Pourquoi le Tamil Nadu s’y oppose-t-il ?

L’ancien ministre des Ressources en eau et maintenant ministre en chef du Karnataka, Basavaraj Bommai, avait déclaré que le projet profiterait aux deux – Karnataka et Tamil Nadu et leur part d’eau sera libérée comme convenu et seul l’excès d’eau sera utilisé par le barrage.

Le ministre en chef du Tamil Nadu, le député Staline, a déclaré au New Indian Express que la région de Mekedatu représente le dernier point libre du Karnataka d’où l’eau de Cauvery s’écoule sans restriction dans le Tamil Nadu. Il a dit que puisqu’il n’y a pas de barrage là-bas à l’heure actuelle, l’eau de là a atteint le Tamil Nadu sans aucune entrave, mais le projet de barrage de Mekedatu est une tentative du Karnataka de bloquer cet écoulement libre de l’eau. Il a allégué que si le barrage est construit, le Karnataka ne libérera que des quantités d’eau résiduelles vers le Tamil Nadu et c’est pourquoi l’État s’oppose au projet.

