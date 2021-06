Qu’est-ce que le projet Starline de Google ? L’avenir des communications hyper-réalistes | La technologie

Google a récemment organisé son événement annuel pour les développeurs, un événement au cours duquel l’entreprise présente chaque année de nombreuses nouveautés technologiques, de nouvelles applications, des avancées en intelligence artificielle ou en réalité augmentée. Savez-vous ce qu’est le projet Starline ? Nous vous disons.

Il y a quelques semaines, nous vous parlions de la proposition de Microsoft d’améliorer réunions télématiques, appels vidéo et événements en ligne. En pleine pandémie, cette technologie est devenue plus indispensable que jamais et Google n’allait pas être en reste.

Le géant de l’internet a voulu démontrer lors de son événement Google I/O cette année que ses appels vidéo peuvent être les plus réalistes du marché et laisser derrière eux les plus grandes lacunes des réunions télématiques d’aujourd’hui.

Cette technologie nous a permis de rester connectés lorsque nous ne pouvions pas voir notre famille ou nos amis, elle a facilité la communication avec les collègues, mais ce n’est pas la même chose qu’être en personne. Les psychologues ont même nommé cette fatigue que nous ressentons après une ou plusieurs réunions par appel vidéo, la fatigue du zoom.

Si vous êtes soucieux de la sécurité de vos réunions Zoom, voici quelques trucs et astuces pour sécuriser vos appels vidéo et éviter les problèmes.

Pour cette raison, les entreprises technologiques s’efforcent d’améliorer les fonctions et de proposer des alternatives. Microsoft s’est tourné vers ses lunettes de réalité augmentée et ses environnements fantastiques pour donner plus de dynamisme à ces réunions avec Microsoft Mesh. Google, pour sa part, propose de créer une fenêtre magique pour rapprocher les gens, comme Alice à travers le miroir.

Votre Project Starline n’a pas besoin de lunettes de réalité augmentéeBien que cela ne signifie pas qu’il ne nécessite pas une opération entière pour générer ce réalisme. Pouvoir voir l’autre personne en taille réelle, en trois dimensions et converser naturellement et avec des gestes avec notre interlocuteur n’est pas du tout facile.

“L’une des choses dont nous sommes le plus fiers est que dès que vous vous asseyez et commencez à parler, la technologie passe au second plan et vous pouvez vous concentrer sur ce qui est le plus important : la personne en face de vous”, explique Google.

Comme vous pouvez le voir, Google a créé une petite pièce avec un canapé et un grand écran qui montre l’autre personne à des kilomètres au format 3D. La société utilise à la fois du matériel et des logiciels pour créer cet effet révolutionnaire.

Il utilise une bonne dose de caméras, de capteurs et de microphones pour collecter tous les mouvements, les sons et les détails de la personne en temps réel. Appliquer ensuite intelligence artificielle, audio spatial et système d’affichage de champ lumineux cela crée une sensation de volume et de profondeur, de sorte que l’autre personne nous voit comme si nous étions avec elle.

C’est pratiquement toutes les informations que l’entreprise a données pour présenter Starline, ils développent cette technologie depuis plusieurs années, qui est encore en phase de développement. Hont travaillé avec les médias et dans le domaine de la santé d’évaluer l’avancement du projet, qui au final peut être un formidable outil pour ces secteurs commerciaux et bien d’autres.

Bien sûr, il n’est pas prêt pour un usage général, nous ne pouvons pas l’emporter chez nous. Compte tenu de toutes les opérations que cela nécessite, cela ressemble plus à une proposition pour les grandes entreprises. D’une part, c’est une technologie très surprenante, même si elle est encore en développement et ne sera pas commercialisée de sitôt, Google a profité de l’attrait que ces outils ont avec la pandémie pour montrer le projet.

Cependant, aujourd’hui présente de nombreux doutes. Pour commencer, très peu de personnes ont pu l’essayer. Et si nous prenons en compte les problèmes que nous avons à la maison pour que l’image et le son nous parviennent avec qualité via le réseau WiFi ou que toutes les données mobiles ne soient pas aspirées, imaginez la quantité de gigaoctets dont nous avons besoin pour recevoir toutes ces données générées par les nombreuses caméras et microphones.

Par conséquent, cela reste une proposition de plus de ce que serait l’avenir avec les communications holographiques, les entretiens à distance, les appels rapprochés ou même les soins de santé à domicile. À l’avenir, espérons-le pas à cause d’une autre pandémie, si nous voulons passer un appel vidéo, nous avons cette technologie à la maison pour le rendre plus réel.