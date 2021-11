Qu’est-ce que le service de noms Ethereum ? 8 choses à savoir alors que la crypto ENS prend son envol. | InvestorPlace Aller au contenu

Ethereum Name Service vole la vedette à son deuxième jour d’existence

9 novembre 2021 Par Brenden Rearick, rédacteur en chef adjoint d'InvestorPlace

Il y a un nouveau Ethereum (CCC :ETH-USD) sur le bloc, et cela fait beaucoup de bruit grâce à son deuxième jour de succès sur le marché. Service de noms Ethereum (CCC :ENS-USD) vise à rendre la blockchain un peu plus simple avec ses services. Alors que son jeton de gouvernance frappe les bourses et que les investisseurs continuent de ramasser autant qu’ils le peuvent, le réseau obtient beaucoup de capitaux pour atteindre cet objectif.

Alors qu’il offre de gros gains à partir d’aujourd’hui, les investisseurs se posent de nombreuses questions concernant le succès d’Ethereum Name Service et de la crypto ENS. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Le service de noms Ethereum apporte des noms d’utilisateur au réseau Ethereum

Ethereum Name Service porte le nom exact du service qu’il fournit. En utilisant le réseau, les utilisateurs d’Ethereum peuvent sécuriser leur propre nom d’utilisateur unique avec lequel ils sont plus faciles à trouver par les autres. Les utilisateurs n’ont pas besoin de rechercher de longues adresses de portefeuille pleines de caractères aléatoires pour échanger avec les utilisateurs d’ENS. Cet utilisateur est connu simplement par le nom qu’il a choisi. Non seulement cela rend un être plus identifiable mais aussi plus mémorable. ENS relie les actifs des utilisateurs, ce qui signifie que l’on peut utiliser leur nom ENS pour stocker des actifs tels que des jetons non fongibles (NFT) et des crypto-monnaies à partir d’une variété de réseaux en un seul endroit, sans avoir à conserver un journal des adresses. Les propriétaires de domaines non blockchain peuvent également utiliser ENS pour leurs sites Web. Les utilisateurs peuvent importer leurs noms de domaine sur le réseau ENS afin de lancer une variante blockchain dédiée de leur site Web, sans censure. La crypto ENS en particulier est un jeton de gouvernance du réseau Ethereum Name Service. En possédant des tokens ENS, on a le pouvoir de voter sur des initiatives communautaires. La crypto a été lancée hier, bien qu’assez discrètement par rapport au boom d’aujourd’hui. Il a enregistré un volume de transactions d’un peu moins de 150 millions de dollars le jour du lancement avant de se terminer dans le rouge. Aujourd’hui, cependant, les investisseurs achètent avec ferveur des jetons ENS. Le volume des transactions atteint plus de 614 millions de dollars. La ruée vers les capitaux transforme déjà ENS en une crypto majeure en termes de capitalisation boursière à 4,5 milliards de dollars. L’afflux d’achats fait également énormément grimper les prix de l’ENS. Un gain de 32% élève le jeton au-dessus de 44 $.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

