Qu’est-ce que le stock DWAC ? 9 choses à savoir sur le SPAC derrière Trump’s Truth Social.

Hier, des nouvelles ont choqué les mondes politique et financier alors que l’ancien président Donald Trump a annoncé qu’il lancerait sa propre plate-forme de médias sociaux. En plus de préparer le terrain pour un lancement début 2022 de Truth Social, il a également annoncé qu’il avait conclu un accord avec Acquisition du monde numérique (NASDAQ :DWAC) de devenir public. L’action DWAC a augmenté de 336 % depuis ce matin.

Il existe une liste apparemment interminable d’entreprises qui choisissent de faire leurs débuts sur le marché par le biais de fusions SPAC. Et surtout, ces entreprises ont connu une certaine volatilité en 2021. Cela continuera probablement alors que Truth Social, avec Trump à la barre, commencera à négocier.

La société d’acquisition peu connue à l’origine de la fusion est devenue l’action la plus activement négociée sur la fidélité plateforme de trading aujourd’hui, et selon CNBC, était parmi les actions les plus populaires discutées sur le forum d’investissement numérique populaire r/WallStreetBets.

Que devraient savoir les investisseurs d’autre alors que Wall Street se prépare à une entreprise contrôlée par Trump ? Découvrons-le.

Stock DWAC : ce qu’il faut savoir

La nouvelle société négociera sur le Nasdaq sous le symbole TMTG. Comme pour toutes les SPAC, nous ne verrons pas d’actions DWAC après la fusion. Digital World Acquisition a été constituée au début de 2021, juste peu de temps après que Trump a été confirmé avoir perdu les élections de 2020. Selon un dossier de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, la société détient actuellement 293 millions de dollars en fiducie qu’elle a l’intention d’investir pour aider TMTG à se développer.

ARC Capital est l’un des plus gros actionnaires à ce jour avec une participation de 18 % dans la SPAC. Deux des principales parties prenantes de l’entreprise sont d’autres sociétés de gestion d’actifs DE Shaw et Saba Capital Management. La liste comprend également Gestion du capital de Highbridge et Phare Partenaires d’investissement. La participation de Shaw est d’environ 8 %. Cette entreprise n’est techniquement pas si nouvelle. Selon The Verge, TMTG a été immatriculé en février 2021 dans l’État du Delaware mais a réussi à passer sous le radar du public jusqu’à sa récente annonce. Le site Web de l’entreprise comprend un diaporama de présentation aux investisseurs, faisant la publicité de ce qu’il considère comme une opportunité de perturber les Big Tech. Il prétend que Truth Social et d’autres marques de TMTG seront en mesure de rivaliser avec des entreprises telles que Netflix (NASDAQ :NFLX) et Disney (NYSE :DS). La première version de Truth Social qui existe actuellement semble utiliser la base de code d’un réseau social décentralisé Mastodonte sans donner de crédit approprié. Patrick Orlando, PDG de DWAC, a passé cinq ans avant son poste actuel chez Banque Allemande (NYSE :BD). Deutsche détenait le titre de plus grand prêteur de Trump avant sa transition en politique. La spécialité d’Orlando était le domaine des dérivés à revenu fixe des marchés émergents. Tout cela ne veut pas dire que les investisseurs ne devraient pas évaluer l’action DWAC avec prudence. L’histoire récente a indiqué que le marché des médias sociaux conservateurs n’est peut-être pas aussi brûlant que l’équipe de TMTG voudrait que les investisseurs le pensent. L’été dernier, TechCrunch a fait un rapport sur les problèmes rencontrés par Obtenir, une startup de médias sociaux avec un énoncé de mission similaire. On ne sait pas ce que cela signifiera pour Truth Social, mais d’autres rapports ont indiqué que l’influence de Trump a diminué depuis qu’il a quitté ses fonctions. Malgré l’accent mis sur la liberté des utilisateurs et la résistance à la censure, Truth Social a déjà ses propres règles strictes. Selon le Washington Post, il « se réserve le droit d’interdire les utilisateurs et de se protéger des poursuites avec les protections de l’article 230 ».

