Qu’est-ce que le syndrome de Prader-Willi ?

12/07/2021 à 08:00 CEST

Le syndrome de Prader-Willi est une maladie génétique rare. Il provoque une diminution de la force musculaire, de faibles niveaux d’hormone de croissance et d’hormones sexuelles.

Mais également, produit une sensation continue de faim, qui apparaît généralement après 2 ans. La prévalence de ce syndrome est de 1 cas pour 15 000 naissances vivantes.

Cela peut vous intéresser: Le mode de vie de la mère de la conception à la deuxième année marque la santé future du bébé

Comme le médecin le prévient Assumpta Caixàs, endocrinologue à la Corporació Sanitària Parc Taulí et membre du groupe Obésité de la SEEN et coordinateur du groupe de travail Syndrome de Prader-Willi de la SEEDO, il y a encore beaucoup de sensibilisation pour lutter contre ce syndrome.

« Les professionnels de la pédiatrie sont de plus en plus sensibilisés et réfléchissent à la possibilité de ce diagnostic à la naissance d’un enfant hypotonique. Il y a aussi la conscience que l’approche doit être précoce », Caixás.

« Cependant, lorsqu’ils deviennent adultes et doivent passer à l’équipe adulte, nous constatons qu’il n’y a aucune connaissance ou disponibilité de la part de nombreux services d’endocrinologie et de nutrition, et parfois ils ne sont suivis que par le médecin de famille, les internistes ou psychiatres si leur trouble prédominant est un mauvais comportement », explique l’expert.

Signes du syndrome de Prader-Willi

Dans la nécessité de traiter cette pathologie de manière précoce, il est essentiel de connaître et de reconnaître les signes et symptômes de Prader-Willi.

Les signes et symptômes qui peuvent être présents dès la naissance sont :

Faible tonus musculaire (hypotonie). Lorsque le bébé est tenu dans les bras, ils restent flasques Yeux en amande, tête en bas ou rétrécissement de la partie supérieure de la tête Troubles du réflexe de succion Mauvais développement des organes génitaux.

Comme le patient diagnostiqué avec le Syndrome de Prader Willi grandit, d’autres nouveaux signes apparaissent et certains subsistent :

Besoin continu de manger et prise de poids. C’est l’une des principales caractéristiques de ce syndrome et débute vers l’âge de 2 ans. Hypogonadisme : la faible production d’hormones affecte le développement des organes, entraînant même la stérilité. Manque de développement physique. Problèmes cognitifs liés au développement. Retard moteur développement, troubles de la parole, troubles du comportement, troubles du sommeil.

Ce large éventail de symptômes nécessite que l’approche de ces patients soit donc multidisciplinaire et par une équipe d’experts. Les spécialités que cette équipe devrait couvrir sont : la génétique, à la fois clinique et de laboratoire ; Pédiatrie, Neuropédiatrie, Endocrinologie et Nutrition, Psychiatrie et Psychologie, Pneumologie, Gynécologie, Urologie, Traumatologie, Ophtalmologie et Dentisterie.

L’obésité, un dénominateur commun chez les patients atteints du syndrome de Prader-Willi

La partie du cerveau qui contrôle la satiété ou la faim ne fonctionne pas comme il le devrait chez les personnes atteintes de ce syndrome.

Ils se bousculent et l’obésité est présente chez presque 100% de ces patients et, de plus, le type d’obésité dans 80 % est sévère, c’est-à-dire de grade II avec comorbidités associées ou de grade III.

Cela peut vous intéresser : Prédire les allergies de votre bébé est possible grâce à une nouvelle méthode scientifique

Le Dr Caixàs explique que par l’indice de masse corporelle, il serait indiqué chirurgie bariatrique, mais ce n’est pas conseillé car le problème de ces patients est dans leur cerveau Et malgré la mise en place d’une barrière dans l’estomac, le cerveau a toujours besoin de nourriture et il peut être dangereux de se gaver après une intervention chirurgicale sur l’estomac.

« Le traitement endocrinologique de ces patients consiste en un régime alimentaire et de l’exercice physique (pour l’instant il n’existe pas de médicament spécifique pour contrôler la faim ou l’obésité), le remplacement par l’hormone de croissance à un âge précoce (à partir de 2 ans voire plus tôt) puis la poursuite chez l’adulte doses, substitution par des hormones sexuelles dès la puberté, traitement au calcium et à la vitamine D pour prévenir l’ostéoporose, et si un diabète de type 2 apparaît, traitement par des médicaments neutres ou qui favorisent la perte de poids », explique-t-il l’expert.

Bien que l’espérance de vie de ces patients augmente, étant actuellement courante de 55 à 60 ans, les principales causes de décès sont respiratoires, infectieuses et insuffisance respiratoire ou thromboembolie pulmonaire, ou asphyxie due à une prise alimentaire excessive.

Certains décès par cancer associés à l’obésité commencent également à être observés.