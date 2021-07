Qu’est-ce que le syndrome des ovaires polykystiques ?

21/07/2021 à 13:10 CEST

le syndrome des ovaires polykystiques c’est le trouble hormonal le plus courant chez les femmes en âge de procréer, avec une incidence allant jusqu’à 20 %.

Elle est causée dans la plupart des cas par la hyperandrogénie, c’est-à-dire un excès de production d’androgènes.

Cela peut vous intéresser : Endométriose : Pensez-vous toujours qu’il est normal que les règles fassent mal ?

Et comme conséquence de ce problème hormonal les femmes souffrent d’acné, de chute de cheveux (alopécie) ou excès de poils chez les femmes qui en souffrent, entre autres inconforts.

Mais c’est que, par ailleurs, ce syndrome est la cause la plus fréquente d’anovulation et, par conséquent, une cause de stérilité féminine.

Comme expliqué par le Dr Sebastian Sessa, gynécologue à l’Unité des Femmes de l’Hôpital International Ruber, un cycle menstruel normal doit être ovulatoire.

“Cependant, les patientes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques présentent dans jusqu’à 70% des cas, des cycles dans lesquels l’ovulation ne se produit pas, ce qui se traduit cliniquement par une aménorrhée ou une absence de menstruation.”

Selon l’expert, le diagnostic de syndrome polykystique est basé sur la présence d’un dysfonctionnement menstruel chronique, fondamentalement.

De plus, elle est associée dans la plupart des cas à des signes de hyperandrogénie clinique, ainsi qu’avec des ovaires de type polykystique qui sont observés lorsque le patient est soumis à une échographie.

Absence de règles, excès de poils, principaux symptômes

Un examen gynécologique peut être le point de départ du diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques, bien qu’il existe certains symptômes qui peuvent déjà y avoir donné des indices, parmi eux.

Absence d’ovulation (anovulation) : Bien que dans certains cas les patientes présentent l’absence totale de menstruation, la plupart d’entre elles ont des cycles très irréguliers avec entre 6 et 8 périodes annuelles. Hirsutisme : excès de poils dans les zones du corps où la croissance des cheveux est fréquente chez les hommes, mais pas chez les femmes. On parle du visage, de la poitrine, du ventre, des cuisses et des bras.Apparence de l’acné.

Ovaire polykystique et infertilité

L’une des conséquences les plus importantes qu’une femme atteinte du syndrome des ovaires polykystiques peut développer est l’infertilité.

Comme l’explique le médecin Sébastien sessaPour obtenir une grossesse chez les patientes atteintes d’hyperandrogénie et d’anovulation chronique, une ovulation correcte est nécessaire.

Hyperandrogénie affecte non seulement le processus ovulatoire, mais aussi à la bonne fonction ovarienne dans son ensemble. “Pour toutes ces raisons, ces patientes peuvent présenter une hypofertilité/infertilité, qui dans de nombreux cas sera le principal motif de consultation”, indique-t-il.

« Il est recommandé de consulter précocement chez les patientes présentant des périodes d’aménorrhée (absence de règles) et/ou des signes d’hyperandrogénie clinique, ou après un an de recherche de grossesse infructueuse chez les couples de moins de 35 ans, cette fois-ci étant de six mois pour les couples. plus âgé que cet âge », souligne le Dr Sessa.

Traitements des ovaires polykystiques

Comme l’a indiqué le gynécologue du Unité internationale des femmes RuberSi la patiente ne souhaite pas tomber enceinte, le traitement visera principalement à équilibrer son profil hormonal, l’utilisation de contraceptifs oraux associée à un profil « antiandrogène » étant l’une des principales formes de traitement.

“Chez les femmes cherchant une grossesse, la première ligne de traitement consistera en l’utilisation de médicaments induisant l’ovulation, qui peuvent être oraux, tels que le citrate de clomifène, ou sous-cutanés, tels que les gonadotrophines”, explique Sessa.

Étant donné qu’il s’agit d’un syndrome qui provoque une affection systémique, des pathologies telles que l’obésité, la résistance à l’insuline, l’acné sévère sont très fréquemment présentes & mldr; » la prise en charge multidisciplinaire de ces patients, avec des endocrinologues, des dermatologues, des nutritionnistes et des psychologues, sera d’une grande importance dans le traitement de ces femmes », explique le Dr Sebastián Sessa.