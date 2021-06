Qu’est-ce que le syndrome du personnage principal ?

H

Avez-vous déjà chanté une chanson triste tout en regardant avec nostalgie par la fenêtre, en pensant à un ex, alors que la pluie tombe et vous avez l’impression que vous pourriez être le protagoniste d’une comédie romantique américaine au fromage ? Vous êtes-vous déjà retrouvé à taper sur votre ordinateur portable tout en enchaînant des cigarettes et à vous sentir un peu Carrie Bradshaw ?

C’est ce qu’on appelle l’énergie du personnage principal et tout est sur TikTok. Comme la plupart des choses de nos jours, la tendance virale a commencé en lock-out et, naturellement, elle a démarré en ligne. Les adolescents ennuyés se sont tournés vers l’application de partage de vidéos pour échapper à la monotonie de la quarantaine avec des parodies ironiques d’eux-mêmes en tant que stars de la série, ou « personnages principaux », dans des scénarios banals sur de la musique de guitare indépendante.

Maintenant, le syndrome du personnage principal – à ne pas confondre avec le syndrome de l’imposteur, qui vous fait constamment douter de vous-même et vous sentir comme un imposteur – est un terme non scientifique que les experts utilisent pour décrire une tendance semi-narcissique à agir comme si votre vie était un film dans lequel vous jouez le rôle principal.

Le hashtag #maincharacter a été vu 5,5 milliards de fois sur l’application. L’utilisateur de Tik Tok, ramsey alias @lexaprolesbian, est crédité d’avoir publié l’un des premiers mèmes du personnage principal en mai 2020 d’elle marchant dans son quartier “pour rappeler à tout le monde dans mon quartier que je suis le personnage principal de ce quartier”.

«Je cueille une fleur et je m’allonge sur la route», chante-t-elle. “Donnez-moi de l’attention, peut-être, ou ne le faites pas, ou s’il vous plaît, faites-le… Marcher dans mon quartier pour l’attention que je n’ai pas reçue au collège.”

Ensuite, il y avait @ashlaward, allongé sur une plage, regardant la caméra, entouré d’amis exhortant les téléspectateurs: “Vous devez commencer à romancer votre vie. Vous devez commencer à vous considérer comme le personnage principal, car si vous ne le faites pas, la vie continuera à vous passer et toutes les petites choses qui la rendent si belle continueront de passer inaperçues.

Tous deux ont été regardés trois millions de fois chacun, tandis que celui de Yasmine Sahid, alias @ladyyasmina1, “de retour à la maison pendant les vacances en tant que personnage principal”, a enregistré 4,8 millions de vues.

Il s’agit d’aspirer sans vergogne à être remarqué – quelque chose auquel nous pourrions tous nous identifier en tant qu’adolescent – c’est désespérément envie de regarder ce gars dans le tube, c’est de se pavaner dans une nouvelle école comme vous la possédez et de jouer devant un public qui n’est pas là. C’est le voyage de la vie zhuzhed.

La tendance a évolué et TikTokers partage désormais les rôles de soutien auxquels ils s’identifient le plus dans la vie en utilisant le hashtag #NotTheMainCharacter (356 millions de vues). Pensez à la sœur cadette cool, au meilleur ami impertinent ou au méchant de cinéma, tous réglés sur une version de Dancing Queen du film Mamma Mia.

La tendance du personnage principal est volontairement ringard et cliché, mais aussi peut-être stimulante. Après tout, est-il vraiment surprenant que la tendance à se réinventer en tant que personnage principal dans un scénario de fiction ait décollé à une époque où nous avons ressenti si peu de contrôle sur une grande partie de notre vie quotidienne ?

« Vivre dans un monde fantastique où nous contrôlons non seulement le récit, mais aussi au centre de la scène, peut être particulièrement attrayant lorsque tout ce qui nous entoure semble si complètement hors de notre contrôle », explique Alejandra Sarmiento, psychothérapeute transpersonnelle à The Soke. « Le message original du syndrome du personnage principal était d’encourager les gens à être positifs dans leur vie, quelle que soit la réalité de leur situation, à se concentrer sur la beauté du présent et à trouver un sens au moment présent afin que la vie ne soit pas simplement passer à côté de nous. Je pense que ce message a résonné haut et fort avec toute une génération qui a été forcée de manquer de manière inattendue des étapes importantes, telles que les remises de diplômes et les bals de finissants, et qui ne pouvaient se connecter avec leurs amis que via un écran pendant le verrouillage.

Mais alors qu’il a commencé comme une tendance TikTok inoffensive, certains ont fait valoir que le syndrome est symptomatique de l’effet des médias sociaux sur ses utilisateurs et la société en général et, plus inquiétant encore, peut partager des traits avec le narcissisme. Le fait-il ?

“Le syndrome du personnage principal repose sur son besoin inhérent de joie conjurée par tous les autres personnages de l’histoire. Il célèbre le contrôle total et la conformité des autres et applaudit la perfection plutôt que l’authenticité. En bref, il se nourrit d’une perte de perspective et de perception », explique Sarmiento. “Cependant, la popularité de la réponse d’autodérision via #notthemaincharacter fait allusion à un mécanisme d’adaptation humoristique et à une imagination saine et utile.”

Le narcissisme, quant à lui, « existe sur un spectre », dit-elle. « Un certain degré d’amour-propre est sain, naturel et nécessaire pour établir l’estime de soi et l’estime de soi. Manipuler votre image et créer une fausse histoire en ligne peut être une évasion créative et amusante. Des problèmes surviennent lorsque l’amour-propre bascule dans l’illusion de soi, ce qui conduit ensuite à des comportements manipulateurs afin de maintenir une façade auto-créée de pouvoir et de perfection.

Une distinction importante à faire est que le narcissisme et l’empathie ne coexistent pas, ajoute-t-elle. « Les narcissiques n’ont aucun sens des besoins et des désirs des autres. Il serait plus juste de dire que les narcissiques souffriraient non pas du syndrome du personnage principal mais du syndrome du seul personnage dans leur quête incessante de statut et d’admiration.

Vous avez de l’énergie pour le personnage principal ? Cool, mais gardez-le sous contrôle. Si vous poussez trop loin, vous pourriez commencer à vous égarer dans le territoire des troubles de la personnalité. Pour l’instant, nous profitons toujours de la nostalgie évoquée par certains des mèmes acérés d’adolescents affamés d’attention.