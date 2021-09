Qu’est-ce que le Ta Lo de Shang-Chi et où s’intègre-t-il dans le MCU ?

Avec le lancement officiel de la phase 4, le MCU a l’air un peu différent. D’une part, il y a officiellement un multivers actif maintenant, grâce à Loki et Sylvie qui ont sorti He Who Remains sur Disney +. Bien sûr, étant donné la nature entièrement ésotérique du temps et de l’univers au sein de Marvel en général, il est extrêmement difficile de déterminer exactement ce que cela signifie et comment cela affecte les choses à l’avenir. Par exemple, le multivers est-il rétroactif ? L’écoulement du temps est-il strictement linéaire ou était-il également perturbé par le chaos des chronologies ramifiées ? Qu’est-ce qui constitue exactement une réalité alternative et comment les différenciez-vous de quelque chose comme le royaume quantique ou une dimension alternative ?

Bien sûr, il y a beaucoup de sémantique de bande dessinée extrêmement en jeu ici et les réponses, si elles viennent du tout, vont probablement être distribuées en morceaux. Nous avons déjà quelques indices sur ce qui pourrait se profiler à l’horizon avec la nouvelle bande-annonce de Spider-Man: No Way Home, qui taquinait un sort de Doctor Strange qui tournait mal et causait toutes sortes de déformations de la réalité. Et puis il y a des personnages comme Wanda qui se sont récemment révélés avoir des pouvoirs magiques de chaos extrêmement puissants. Il y a certainement de grandes choses à l’horizon, même si cet horizon est vaguement défini.

Mais dans l’état actuel des choses, nous avons Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui, tout en évitant tout clin d’œil direct à la liste des émissions de télévision Disney +, introduit une poignée de nouveaux concepts dans le MCU qui peuvent ou non devenir très important à l’avenir – et peut ou non être lié à certains concepts que nous commençons tout juste à apprendre. Le plus important du groupe est l’existence de Ta Lo, un royaume mystique d’où venaient la mère de Shang-Chi et Xialing, séparé du monde réel par un labyrinthe de bambous changeant surnaturellement.

Ta Lo abrite des humains – ou du moins des gens d’apparence humaine – qui sont conscients des événements du monde “ordinaire”, mais coupés de ceux-ci. Il abrite également de nombreuses créatures magiques, des dragons aux renards à neuf queues. Ta Lo semble être le genre d’endroit que vous trouveriez dans un roman fantastique. Plus d’une fois, Ta Lo est appelé une “réalité” différente ou un “monde” différent. Dans les bandes dessinées, Ta Lo était un royaume brièvement visité dans les bandes dessinées de Thor, en 1980, où il était à peu près analogue à Asgard en ce qu’il abritait les dieux de la mythologie chinoise, mais le film ne nous a donné aucune indication que les personnes qui vivaient à Ta Lo étaient eux-mêmes mythiques.

Tout cela soulève la question : quelle est exactement la version cinématographique de Ta Lo et où s’intègre-t-elle dans le cosmos en expansion du MCU ? Devrions-nous le considérer davantage comme Asgard ou Kamar-Taj ou comme tout autre chose ? GameSpot s’est assis pour demander au scénariste / réalisateur Destin Daniel Cretton exactement cela.

“C’est une excellente question – et honnêtement, je pense que c’est quelque chose de beaucoup plus amusant à débattre que de répondre maintenant”, a-t-il taquiné. “La seule chose à retenir est que Ta Lo n’est pas confiné au petit village que nous voyons [in the movie]. Ta Lo est un grand monde en soi, qui est un endroit amusant à imaginer explorer dans le futur.”

Bien sûr, Cretton n’a pas été en mesure de confirmer s’il y avait ou non des plans pour faire ladite exploration sur le dossier pour l’instant – mais l’espoir est certainement là. Et, que l’existence de Ta Lo soit ou non solidifiée, il semble y avoir beaucoup de potentiel pour que de nouvelles histoires surgissent de sa mythologie – après tout, il y a maintenant des dragons littéraux dans le MCU, et de petits chats de poulet sans visage câlins , et ils ne sont tous qu’un voyage rapide (et dangereux) à travers un labyrinthe mortel.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est maintenant en salles.