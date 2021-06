Qu’est-ce que le TDAH ?

Le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) est un trouble neurodéveloppemental qui touche des millions d’enfants dans le monde et cela dure parfois pendant la vie adulte. Quoi ils expliquent D’après les Centers for Disease Control and Prevention aux États-Unis, il existe trois classes de TDAH selon la prévalence de l’un ou l’autre des symptômes : le TDAH dans lequel l’inattention se démarque, le TDAH dans lequel l’hyperactivité se démarque et le TDAH, qui présente la même proportion. des symptômes liés au déficit de l’attention et à l’hyperactivité. Mais pourquoi exactement ce trouble se produit-il?

Selon les spécialistes des Centers for Disease Control and Prevention, “les causes et facteurs de risque du TDAH, mais les recherches actuelles suggèrent que la génétique joue un rôle important. “En outre, les scientifiques réduiront d’autres causes possibles ou facteurs de risque tels que travail prématuré, lésion cérébrale, exposition environnementale à des produits chimiques tels que le plomb, le tabac ou la consommation d’alcool pendant la grossesse ou un faible poids à la naissance. Dans tous les cas, ils mettent en évidence à partir de cet organisme, les facteurs environnementaux tels que manger trop de sucre ou regarder beaucoup la télévision sont exclus.

Concernant les symptômes, dont la connaissance est indispensable pour pouvoir diagnostiquer le trouble et effectuer le traitement approprié, on retrouve, d’une part, ceux liés à l’inattention. Tout comme nous informer de la Mayo Clinic, une entité dédiée à la recherche médicale et à la sensibilisation, ils vont de ne pas être capable de prêter attention aux détails à faire de nombreuses erreurs d’inattention, à des problèmes de concentration sur des tâches ou des jeux, des problèmes d’écoute de ce que les autres disent, des difficultés à suivre directions, refus d’activités qui nécessitent un effort mental ou une distraction habituelle.

Concernant les symptômes du TDAH liés à l’hyperactivité, nous avons retrouvé, et toujours selon la Clinique Mayo, des difficultés à rester assis, une agitation constante, des tapotements compulsifs des pieds ou des mains, de l’incontinence verbale, des interruptions de conversations et autres activités, des problèmes lorsque vous devez attendre votre tour, un mouvement permanent, des actions inappropriées ou des réactions hâtives aux événements et aux questions. Ayant dit cela, “la plupart des enfants en bonne santé sont inattentifs ou hyperactifs à un moment donné“surtout lorsqu’ils sont impliqués dans des activités qui captent votre attention.

Ceci est très important pour éviter les surdiagnostics. Comme l’assure la Clinique Mayo, « les enfants qui ont des problèmes à l’école, mais s’entendent bien à la maison ou avec leurs amis, ils ont probablement des problèmes avec autre chose que le TDAH. “Et la même chose se produit en sens inverse, lorsqu’ils ont des problèmes à la maison, mais de bons résultats scolaires. En cas d’observation de nombreux symptômes du TDAH en général, le plus approprié est de consulter un pédiatre ou une famille médecin, qui référera probablement le cas à un spécialiste du développement et du comportement. La confirmation et la mise en évidence du TDAH sont essentielles pour aider l’enfant.