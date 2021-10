Qu’est-ce que le tiers administrateur (TPA), pertinence en assurance maladie ?

Image représentative

Alors que les gens se rendaient compte que des urgences sanitaires pouvaient survenir à tout moment, les compagnies d’assurance ont commencé à développer des polices améliorées, divers produits de santé, etc. d’intermédiaires tiers par l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI).

Qu’est-ce qu’un administrateur tiers ?

Selon l’IRDAI, un Tiers Administrateur (TPA) est défini comme une entreprise enregistrée auprès de l’Autorité et engagée par un assureur, contre rémunération ou sous quelque nom que ce soit et tel qu’il peut être mentionné dans la convention de services de santé, pour fournir des services de santé . Un TPA peut rendre les services suivants à un assureur en vertu de l’accord dans le cadre d’une activité d’assurance maladie :

Services de traitement d’assurance fournisPour traiter les réclamations d’assurance maladie.

Quels sont les différents rôles d’un TPA ?

Un TPA joue un rôle indispensable dans le traitement complet d’une réclamation d’assurance maladie. La part de la TPA est massive en ce qui concerne le secteur de l’assurance maladie, dont certains comprennent –

1. Traitement et règlement des réclamations fluides et holistiques

Un TPA est chargé d’accélérer une réclamation d’assurance maladie dès que le preneur d’assurance les informe. Les APT peuvent choisir de proposer leurs services pour assurer une prestation de services transparente. Leur travail consiste également à vérifier de manière responsable et approfondie tous les documents soumis par l’assuré et à lui demander un maximum d’informations pour en faire de même.

Ces réclamations peuvent être soit sans numéraire, soit avec remboursement. Dans le premier cas, l’APT peut récupérer les documents directement auprès de l’hôpital. Dans ce dernier cas, la TPA demande des justificatifs et des factures à l’assuré.

2. Etendre les services à valeur ajoutée, ou improviser l’existant pour l’assuré

Outre le traitement des réclamations, un TPA est également chargé de partager les connaissances sur l’assurance maladie avec les assurés et d’améliorer leurs services pour assurer une prestation de services transparente. De plus, ils organisent d’autres services dont un client pourrait avoir besoin, comme une ambulance, une assistance d’urgence, des programmes de bien-être, etc.

3. Émettre des cartes de santé/cartes électroniques au preneur d’assurance et à ses personnes à charge

Pour chaque police émise par un TPA au preneur d’assurance, il doit la valider. La procédure est accomplie en émettant des cartes de santé/cartes électroniques contenant les détails du titulaire de la police, les personnes à charge, l’APT responsable du traitement des réclamations et le numéro de la police. Un preneur d’assurance peut montrer ces cartes au moment de son admission au bureau d’assurance de l’hôpital, en informant l’APT ou l’assureur à ce sujet afin qu’ils puissent être préparés.

4. Fournir des lignes d’assistance dédiées aux assurés pour contacter

Tous les assurés devraient avoir accès à l’information et à l’assistance concernant leurs réclamations. Un TPA est chargé de mettre en place des lignes d’assistance téléphonique afin que les assurés puissent les contacter en les appelant/en leur envoyant un e-mail. Cette installation doit être disponible 24h/24 et 7j/7 pour les clients et doit être Pan India.

5. Disposer d’un vaste réseau d’hôpitaux et entretenir les prestataires existants

La TPA disposera d’une liste de fournisseurs de réseau et, sur une base continue, essaiera en outre d’enrôler davantage d’hôpitaux à travers le pays qui peuvent rapidement organiser des paiements sans numéraire à des tarifs négociés, au profit du preneur d’assurance.

Pour les raisons énumérées ci-dessus et plus encore, un TPA est essentiel pour qu’un assuré, l’hôpital et la compagnie d’assurance travaillent en tandem. Les APT respectifs ont bon nombre de leurs services et fonctionnalités qui améliorent davantage leurs systèmes de prestation de services et facilitent la vie des assureurs, des agents, des assurés et des hôpitaux. Vérifiez-les avant d’inscrire un TPA pour traiter vos réclamations, et si vous êtes un employé d’entreprise avec un TPA déjà intégré, lisez les termes et conditions pour définir les bonnes attentes pour votre couverture médicale de groupe.

Par Satish Gidugu, directeur, Medi Assist Insurance TPA Pvt. Ltée

