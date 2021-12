Qu’est-ce que le vaccin Comirnaty ? La raison pour laquelle il apparaît dans le passeport covid à la majorité

12/06/2021 à 19:02 CET

Marga Vazquez

Avec le téléchargement massif de passeports covid dans la Communauté valencienne en raison de l’exigence de ce certificat pour pouvoir accéder à l’intérieur des bars, restaurants et autres établissements de loisirs et de restauration d’une capacité supérieure à 50 personnes, beaucoup ont été surpris de découvrir le vaccin contre le covid qu’ils avaient reçu : Commirnaty.

La population qui a été vaccinée avec Comirnaty est la majorité et pourtant, un grand nombre de ces personnes n’ont pas pu identifier à quel vaccin elles se réfèrent. Et c’est simple : c’est le vaccin covid que nous connaissons tous populairement sous le nom de Pfizer et qui, pourtant, apparaît dans le passeport covid sous le nom de Comirnaty. Parce que? Pour une raison très simple.

Qu’est-ce que le vaccin Comirnaty et pourquoi s’appelle-t-il ainsi ?

Nous avons tous commencé à entendre parler du vaccin Pfizer lorsque le laboratoire (Pfizer-Biontech) a commencé ses recherches et ses phases de tests ultérieures. Il a été l’un des premiers vaccins à apporter un peu de lumière et d’espoir pour vaincre la pandémie de coronavirus et, en fait, il a été le premier à atteindre l’Espagne et de nombreux pays européens. Lorsqu’un vaccin est en phase de recherche et d’expérimentation, il est connu exclusivement sous le nom du laboratoire qui le développe, il n’est donc pas surprenant que nous l’ayons tous baptisé Pfizer.

Pourquoi, alors, s’appelle-t-il maintenant Comirnaty ? Facile. Lorsque le vaccin a été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis, il a été nécessaire de changer le nom afin qu’il ne soit pas identifié avec un laboratoire spécifique. Et c’est ainsi que ce fut fait. Pfizer-Biontech a décidé d’appeler son Vaccin covid de proximité et c’est le nom officiel dudit vaccin, tout comme nous le connaissons tous sous le nom de Pfizer.

La raison pour laquelle il l’a baptisée de ce nom est également explicable et compréhensible. Ce ne sont que la première syllabe de covid, mirna (ARN messager en anglais, qui est ce que le vaccin utilise pour se protéger contre le covid) et ty, qui obéit à un mélange d’immunité (immunity) et de communauté (community). C’est-à-dire:

CO : Covid-19MIRNA : ARN messager (ARNm en anglais) TY : immunité et communauté.