Qu’est-ce que le virus Nipah, l’épidémie de Nipah au Kerala : voici quels sont ses symptômes, son histoire et sa préparation en Inde

Cas du virus Nipah au Kerala

Déjà sous le choc des cas croissants de Covid-19, le Kerala a récemment été témoin de la première mortalité due au virus Nipah cette année après qu’un garçon de 12 ans de Kozhikode y ait succombé. L’épidémie de virus a refait surface après 2018 et se propage par la salive des chauves-souris frugivores.

En septembre, l’échantillon du garçon de 12 ans atteint d’encéphalite et de myocardite – inflammation respectivement du cerveau et des muscles cardiaques a été envoyé à l’Institut national de virologie (NIV), Pune, où il s’est avéré positif pour Nipah. Pendant ce temps, une équipe a été envoyée au Kerala pour soutenir l’État dans les mesures de santé publique.

Qu’est-ce que le virus Nipah

Le virus Nipah est un «virus zoonotique», ce qui signifie qu’il s’agit d’une maladie infectieuse causée par un agent pathogène qui est passé d’un animal à un humain. Le virus est contagieux, ce qui signifie qu’il peut être transmis par des aliments contaminés ou entre les personnes.

Le réservoir animal hôte du NiV et du HeV est la chauve-souris frugivore, également connue sous le nom de chauve-souris frugivore infectée par le « renard volant », qui transmet la maladie aux humains et aux animaux comme les porcs, les chats, les chiens, les chevaux, les chèvres et les moutons.

Les êtres humains sont infectés s’ils entrent en contact étroit avec des animaux infectés, par le biais de leurs fluides corporels comme la salive ou l’urine. La transmission d’infections des animaux aux humains est appelée « débordement » Avec l’infection se déplaçant vers les humains, la propagation de la Niv de personne à personne est possible.

Symptômes du virus Nipah et à quel point il est dangereux

Les infections au NiV commencent par de la fièvre et des maux de tête qui durent trois jours sur deux semaines, suivis de toux, de maux de gorge et de difficultés respiratoires. La maladie peut évoluer plus tard ou provoquer un gonflement important du cerveau entraînant la mort.

Les symptômes du virus nipa peuvent apparaître à tout moment entre deux jours après l’exposition et deux semaines. Lorsqu’il évolue vers une encéphalite, le patient commence à se sentir somnolent, désorienté et avec des confusions mentales qui peuvent évoluer vers un coma en 1,2 jour. Environ 40 à 75 pour cent des cas entraînent la mort, selon l’OMS. En 2018, Kozhikode a enregistré un taux de mortalité de 90% après son épidémie.

Les effets secondaires des convulsions persistantes au changement de personnalité sont à long terme dans la plupart des cas. Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, dans certains cas, les symptômes peuvent survenir après un mois ou un an après avoir contracté le virus.

Chronologie du virus Nipah en Inde et il a été traité

Nipah est devenu largement connu en Inde en 2018, lorsque 18 cas confirmés ont été signalés à Kozhikode, dont 17 ont entraîné la mort. En 2001, Nipah est entré en Inde et a frappé Siliguri au Bengale occidental où 66 cas ont été signalés et ont connu un taux de mortalité élevé. Il est revenu à nouveau en 2007 à Nadia, au Bengale occidental, où cinq personnes en sont mortes.

En juin 2018, lorsque le Kerala a affronté Nipah, il n’avait pas d’expérience préalable dans sa gestion et a donc adopté la stratégie de recherche et d’isolement des personnes infectées et de leurs contacts. Environ 3 000 personnes étaient en quarantaine à Kozhikode et dans les districts voisins de Malappuram. Une salle de contrôle a été ouverte au siège du district et les contacts directs ou indirects avec les cas suspects de Nipah, ont été mis en observation. Les agents de santé ont reçu un soutien psychologique, davantage d’ambulances ont été déployées pour sélectionner les patients suspects. La famille des personnes infectées ou sous surveillance était en ration gratuite.

Ensuite, le ministre de la Santé du Kerala, KK Shailaja, a été acclamé par la communauté internationale pour avoir dirigé la réponse de santé publique à la menace du virus.

Des freins et des stratégies de confinement mis en place maintenant au Kerala ?

Trois quartiers sous le panchayat de Chathamangalam à Kozhikode, où vivait la première victime de Nipah, ont été complètement fermés avec des barricades et des points de contrôle de la police et des restrictions de niveau micro sont en place. Les mouvements de va-et-vient dans ces trois quartiers ont été complètement interdits.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.