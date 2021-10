Qu’est-ce que le vol ? – 10z viral

Dans les récits fictifs d’agression sexuelle, les transgresseurs ont tendance à être auparavant inconnus de leurs victimes, commettant leurs infractions lorsque les cibles s’y attendent le moins, comme une attaque de groupe dans une ruelle sombre ou un pédophile arrachant un enfant qui a été laissé seul sur un terrain de jeu . Ce schéma est cohérent avec l’attitude de « danger étranger » qui est répandue dans la société, dans laquelle il est communément admis que nous sommes plus à risque d’être victimes d’une agression sexuelle de la part d’individus que nous ne connaissons pas et qui se cachent dans l’ombre.

Le stéréotype, cependant, est loin d’être exact.

La majorité des agressions sexuelles sont commises par des personnes que la victime connaît et en qui elle a confiance, et impliquent souvent des situations dans lesquelles les parties ont eu des contacts sexuels consensuels avant l’activité non consensuelle. Récemment, une pratique appelée « furtivité » a été signalée de plus en plus fréquemment sur les campus universitaires et ailleurs.

Le « vol » se produit lorsqu’une personne retire subrepticement un préservatif lors d’un rapport sexuel à l’insu de l’autre personne ou sans son consentement. Les délinquants furtifs peuvent le faire parce qu’ils croient que les rapports sexuels se sentent mieux sans préservatif, et que leur partenaire sexuel n’a pas consenti à cela. Le vol est également un moyen pour les agresseurs d’exercer leur pouvoir et leur contrôle sur un partenaire intime qui est vulnérable et inconscient.

Le vol est une infraction dangereuse avec des conséquences puissantes et dommageables pour les victimes. Cependant, les lois n’ont pas encore rattrapé la réalité. La Californie vient de devenir le premier État à interdire le vol furtif, bien que sa législation anti-furtivité ne fasse de cette pratique qu’une infraction civile (autorisant les victimes à poursuivre leurs agresseurs en dommages-intérêts), mais pas un crime pouvant entraîner une peine de prison.

Certains collèges s’efforcent également de créer des interdictions expresses contre la furtivité. Comme Brett Sokolow, président de l’Association of Title IX Administrators a récemment écrit : « Pourquoi le vol est-il un acte d’agression sexuelle ? Parce que… une fois qu’une attente ou une condition de consentement est acceptée, elle doit être honorée. Quand il est violé, le sexe n’est pas consensuel.

D’autres pays envisagent également de réformer leurs lois pour interdire la furtivité. La Nouvelle-Zélande, par exemple, a fait l’actualité internationale avec sa première poursuite réussie pour vol furtif en avril 2021.

Bien qu’il existe de nombreux experts qui comprennent les graves conséquences émotionnelles et physiques d’être victime d’un vol furtif, certaines personnes pensent que le vol furtif n’est tout simplement pas assez grave pour mériter une surveillance par le système de justice pénale. Les sceptiques furtifs ignorent les graves conséquences psychologiques d’être victimisé par un partenaire intime de cette manière.

En tant que Dr. Elizabeth Jeglic a récemment écrit dans Psychology Today, « Ceux qui ont été furtifs ont rapporté que lorsqu’ils ont découvert que leur partenaire avait retiré le préservatif sans leur consentement, ils se sont sentis en colère, irrespectueux, craintifs, violés, dégoûtés, choqués, bouleversés, trahis et utilisés, et ils se sont inquiétés des IST et de la grossesse.

Légalement, le consentement à un acte sexuel ne signifie pas le consentement à toutes les activités sexuelles. De toute évidence, la furtivité implique une activité sexuelle qui va au-delà de la portée du consentement d’un partenaire d’une manière appelée à juste titre « adjacent au viol » par le professeur Alexandra Brodsky dans son article influent de 2017 sur la furtivité dans le Columbia Journal of Gender and Law.

J’ai choisi d’inclure la furtivité dans mon nouveau roman Final Table pour montrer certains des défis auxquels une survivante doit faire face alors qu’elle tente de surmonter le traumatisme résultant de l’agression sexuelle et de décider de la meilleure façon de résoudre ces problèmes avec le délinquant, qu’elle avait connu et de confiance depuis de nombreuses années. Après avoir écrit ce livre, de nombreuses personnes m’ont dit qu’elles n’avaient aucune idée que le retrait non consensuel du préservatif était quelque chose qui s’était déjà produit, et certaines m’ont demandé pourquoi quelqu’un commettrait un tel acte.

Espérons que l’attention croissante portée au problème de la furtivité dans les campus universitaires, les législateurs des États, les médias et ailleurs conduira à une transformation des lois et des politiques pour mieux protéger les victimes furtives et punir les contrevenants, et pour éduquer la société sur cette pratique inquiétante et étonnamment répandue. .

Dan Schorr est analyste de procès pour Law&Crime, un ancien procureur de New York pour crimes sexuels, et fondateur de Dan Schorr LLC, un cabinet d’enquête et de conseil. Il est l’auteur de Final Table, un nouveau roman impliquant des allégations de furtivité et d’autres inconduites sexuelles. Plus d’informations sont disponibles sur danschorrbooks.com.

Si vous avez besoin d’une aide immédiate, contactez La ligne d’assistance nationale sur la violence domestique en utilisant le numéro, le site Web ou l’adresse textuelle ci-dessous.

Le site Web NDVH est spécialement équipé pour permettre aux utilisateurs de fermer la fenêtre rapidement et de masquer leur historique Internet.

1-800-799-7233 (SÉCURITÉ)

www.ndvh.org

Textez « START » au 888788

[Image via Pexels]

Ceci est un article d’opinion. Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que l’auteur.