Qu’est-ce que le Wi-Fi 7 et quand arrivera-t-il ?

Beaucoup d’entre nous ne prêtent pas attention ou ne mettent pas à niveau leur équipement de réseautage domestique très souvent. Exemple concret : même si les premiers routeurs Wi-Fi 6 sont arrivés sur le marché en 2019, il est probable que vous n’en utilisiez pas encore un. Malgré ce faible taux d’adoption, cependant, l’industrie est déjà en train de se préparer à l’introduction du Wi-Fi 7 – la prochaine génération de technologie de réseau sans fil.

La prochaine norme Wi-Fi 7 n’est pas un changement radical par rapport aux générations précédentes. D’une part, le Wi-Fi 7 continuera de fonctionner dans les bandes de fréquences 2,4, 5 et 6 GHz. Cependant, il semble que cela améliorera considérablement la fiabilité et la stabilité de la connexion. Voici tout ce que vous devez savoir sur le Wi-Fi 7.

Les normes Wi-Fi d’aujourd’hui: De 802.11b/g/n au Wi-Fi 6E

Qu’est-ce que le Wi-Fi 7 ?

Wi-Fi 7 est ce que nous attendons de la prochaine version potentielle de réseau sans fil. Il n’est actuellement connu que par son titre technique : IEEE 802.11be, qui indique qu’il s’agit d’un amendement à la norme Wi-Fi 802.11 d’origine. La norme, surnommée Extremely High Throughput (EHT), se concentre sur l’amélioration progressive de nombreuses fonctionnalités ajoutées dans les normes précédentes, y compris le Wi-Fi 6.

Le Wi-Fi 7 se concentre sur l’amélioration progressive de nombreuses fonctionnalités ajoutées dans les normes précédentes, y compris le Wi-Fi 6.

Prenons comme exemple OFDMA, ou Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Introduit avec le Wi-Fi 6, il permet aux routeurs de gérer plus d’appareils connectés et d’utiliser plus efficacement le spectre disponible. Le Wi-Fi 7 vise à aller encore plus loin dans ces gains d’efficacité grâce à l’OFDMA coordonné. En termes simples, il s’agit d’une technique de transmission de données qui permet à plusieurs points d’accès sans fil (AP) de communiquer entre eux et d’offrir de meilleures performances sur des réseaux plus importants.

Tout comme la 5G, le Wi-Fi 7 vise également à réduire la latence pour des cas d’utilisation tels que la diffusion en direct et les jeux. La latence ici fait simplement référence au temps mis par le signal pour voyager de votre routeur ou point d’accès à votre appareil et vice-versa. Si vous avez déjà dû faire face à de longues pauses lors d’appels vidéo, vous connaissez ces délais. Comme vous vous en doutez, le retard a tendance à s’aggraver à mesure que vous vous éloignez de la source du signal. Cependant, la congestion du réseau peut également entraîner des nombres de latence plus élevés que prévu.

Outre la fonctionnalité multi-AP dont nous avons déjà parlé, le Wi-Fi 7 vise à réduire la latence en permettant aux appareils de transmettre et de recevoir des données via plusieurs bandes de fréquences et canaux en même temps. Cette fonctionnalité, appelée opération multi-liens, devrait être utile dans les cas où votre configuration réseau est perturbée par des interférences externes ou même simplement par la congestion des appareils à proximité.

Même si l’amélioration du débit ou de la vitesse n’est pas l’objectif principal du Wi-Fi 7, il atteint cet objectif grâce à la décision de prendre en charge des canaux plus larges. En termes simples, les canaux sont des sous-bandes au sein des principales bandes de fréquences Wi-Fi. La bande 5 GHz, par exemple, est divisée en 45 canaux plus petits, avec des largeurs de canal individuelles allant de 20 MHz à 80 MHz.

En théorie, les nouveaux canaux à 320 MHz du Wi-Fi 7 offrent un avantage de vitesse significatif par rapport au Wi-Fi 6 et ses sept canaux à 160 MHz. Même si tous les appareils ne prennent pas en charge ces canaux plus larges, ils constituent une inclusion bienvenue pour les applications gourmandes en bande passante. Enfin, le Wi-Fi 7 augmentera également le nombre de flux spatiaux à 16. Combiné à la prise en charge de canaux plus larges, Intel estime que la nouvelle norme devrait fournir un débit de données maximum théorique de 46 Gbit/s. C’est un peu plus de 5 fois plus que les 9 Gbit/s du Wi-Fi 6.

Pourquoi avons-nous besoin du Wi-Fi 7 ?

Calvin Wankhede / Autorité Android

Certes, beaucoup d’entre nous utilisent encore des appareils et des routeurs limités au Wi-Fi 5, qui est à ce stade une norme vieille de près de dix ans. Les Wi-Fi 6 et 6E, bien que beaucoup plus récents, n’ont tout simplement pas encore fait leur chemin vers la grande majorité des appareils grand public, à l’exception des smartphones phares. Alors pourquoi l’industrie des réseaux est-elle si désireuse de repousser les limites de la technologie sans fil ? Eh bien, en termes simples, c’est parce que nous voyons beaucoup plus d’innovations dans d’autres domaines qui pourraient bénéficier d’une amélioration des performances sans fil au cours des prochaines années.

Même si les technologies de la vidéoconférence et de l’Internet des objets (IoT) sont encore relativement nouvelles aujourd’hui, il est de plus en plus probable que leur popularité augmentera dans les années à venir. Cela est particulièrement vrai dans le secteur des entreprises, où les appareils IoT industriels tels que les capteurs et les équipements de surveillance pourraient facilement tester les limites des normes Wi-Fi existantes. Même à la maison, cependant, beaucoup d’entre nous possèdent plusieurs haut-parleurs intelligents, des ampoules connectées, des prises et une myriade d’autres appareils. De nombreuses machines à café peuvent se connecter à Internet, par exemple.

À cette fin, la capacité accrue du Wi-Fi 7, sa latence plus faible et ses capacités de gestion des interférences améliorées le rendent idéal pour ces cas d’utilisation émergents. Bien que l’utilisateur domestique moyen puisse ne pas voir autant d’avantages à passer immédiatement à la dernière norme, les premiers utilisateurs de nouvelles technologies telles que l’AR/VR et le streaming de jeux bénéficieront de la poussée du Wi-Fi 7 pour une latence plus faible et une stabilité de connexion améliorée.

Quand pouvons-nous nous attendre à ce que le Wi-Fi 7 arrive ?

Il convient de noter que le Wi-Fi 7 est loin d’être une spécification formalisée à ce stade. En fait, l’Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE) ne lui a même pas encore donné le surnom du Wi-Fi 7. Sans surprise donc, il est peu probable que vous trouviez de sitôt des appareils grand public offrant une prise en charge. Les travaux sur le protocole devraient être achevés en 2023 ou 2024. Et même alors, vous devrez peut-être attendre encore un an ou deux pour l’adoption par le grand public.

De plus, même si cela fait un an que le Wi-Fi 6E a été finalisé, la plupart des pays n’ont pas encore accordé de licence au nouveau spectre 6 GHz pour un usage public. Selon cette liste compilée par la Wi-Fi Alliance, les principaux marchés comme les États-Unis, le Royaume-Uni et les pays de l’UE ont supprimé le spectre, lui permettant d’être utilisé pour des applications en intérieur. Cependant, il existe encore quelques exceptions notables. L’Australie et le Japon, par exemple, envisagent toujours d’agir, tandis que d’autres marchés clés comme l’Inde n’ont pas du tout répondu à la demande de l’industrie.

Dans l’ensemble, le Wi-Fi 7 ne pourra réellement arriver qu’une fois que nous aurons constaté une plus grande adoption des normes actuelles. Mais avec la lenteur du déploiement du Wi-Fi 6E, il est possible que la prochaine génération soit encore à plusieurs années de trouver une place dans nos maisons.

