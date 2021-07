Qu’est-ce que le ZyCoV-D de Zydus Cadila ? Tout ce que vous devez savoir sur le premier vaccin plasmidique à ADN Covid au monde

Le vaccin contre le coronavirus ZyCov-D est le premier vaccin à trois doses sans aiguille. (Image représentative)

Qu’est-ce que le vaccin Covid-19 sans aiguille ZyCov-D : Le premier vaccin indien à ADN plasmidique Covid-19, le ZyCoV-D est dans la mêlée à la recherche d’une autorisation d’utilisation d’urgence du Drug Controller General of India (DCGI), fabricant de vaccins Zydus Cadila qui a déjà des traitements anti-Covid disponibles sur le marché revendiqué d’avoir mené le plus grand essai clinique en Inde à ce jour dans plus de 50 centres et les participants comprenaient des personnes âgées de 12 à 18 ans.

Que sont les vaccins à ADN et en quoi sont-ils différents des vaccins à ARNm ?

Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’approche du vaccin à ADN implique « l’introduction directe du vaccin dans les tissus appropriés d’un plasmide contenant la séquence d’ADN codant pour le ou les antigènes contre lesquels une réponse immunitaire est recherchée, et repose sur la production in situ de l’antigène cible.

Les vaccins à ADN et à ARN, bien qu’ayant le même objectif que les vaccins traditionnels, fonctionnent légèrement différemment. Contrairement aux vaccins vecteurs viraux ou aux vaccins inactivés comme Covishield et Covaxin, les vaccins à ADN et à ARN utilisent une partie des propres gènes du virus pour stimuler une réponse immunitaire

La différence entre les vaccins à ADN et à ARN est qu’ils sont transmis à une autre molécule appelée ARN messager. De plus, le vaccin à ADN transmet le message via une petite impulsion électrique qui transmet le message à la cellule.

« Le vaccin à ADN classique lorsqu’il est administré, après avoir pénétré dans le corps, se transforme en ARN et imite la structure de l’ARN viral et induit l’immunogénicité de l’hôte tandis que les vaccins à ARNm sont administrés sous forme de matériel génétique viral, c’est-à-dire l’ARN lui-même. Donc, fondamentalement, les vaccins à ARNm ont une longueur d’avance sur les vaccins à ADN. Cependant, le principal matériel génétique humain est l’ADN, ce qui rend les VACCINS à ADN plus sûrs à administrer, tandis que les vaccins à ARNm peuvent ne pas être acceptables si la défense de l’hôte est un génome étranger. Le Dr Shreoshi Saha, de l’hôpital ESIC, a expliqué avoir parlé au Financial Express.

Les vaccins à ADN et à ARN sont rentables et sont vantés pour leur efficacité et leur capacité à produire plus rapidement que les vaccins protéiques traditionnels. Alors que les vaccins traditionnels reposent souvent sur des virus réels, les vaccins à ADN et à ARN peuvent théoriquement être rendus plus facilement disponibles car ils reposent sur un code génétique, et non sur un virus ou une bactérie vivants.

Un article publié dans la revue médicale Frontiers in Immunology en 2019 rapporte que “des essais précliniques et cliniques ont montré que les vaccins à ARNm fournissent une réponse immunitaire sûre et durable chez les modèles animaux et les humains”.

De plus, les vaccins à ADN offrent un certain nombre d’avantages potentiels par rapport aux approches traditionnelles qui incluent la stimulation des réponses des cellules B et T, améliorant ainsi la stabilité du vaccin, selon l’OMS.

Essais cliniques et efficacité du ZyCoV-D

Selon une déclaration de Zydus Cadila, les essais cliniques de phase I/II et de phase III ont été contrôlés par un comité indépendant de surveillance de la sécurité des données (DSMB). Plus de 1000 sujets appartenant au groupe d’âge de 12 et 18 ans en Inde ont participé aux essais et le vaccin s’est avéré sûr et “très bien toléré”

La société a en outre déclaré que le Zy-CoV-D avait déjà établi un profil d’immunogénicité, de tolérabilité et d’innocuité robuste avec son efficacité de 66,6% pour les cas positifs par RT-PCR dans l’analyse intermédiaire. Aucun cas modéré de Covid-19 n’a été observé dans le bras vaccin après l’administration d’une troisième dose enregistrant une efficacité de 100% pour la maladie modérée, a-t-il en outre affirmé.

La technologie développée pour le vaccin à plate-forme d’ADN plasmidique, selon la société, est facilement adaptée pour faire face à une mutation du virus SARS-COV-2, y compris celles déjà existantes.

Régime d’administration et de stockage du vaccin ZyCoV-D

Le vaccin suit actuellement un régime à trois doses, mais la société a informé qu’elle a également évalué un régime à deux doses pour le vaccin ZyCoV-D en utilisant une dose de 3 mg par dose et les résultats d’immunogénicité sont prometteurs, équivalents aux trois doses actuelles. régime.

Contrairement à ses pairs, le vaccin ZyCoV-D est appliqué via un système sans aiguille. La température idéale pour stocker le vaccin est de 2 à 8 degrés Celsius, mais a montré une bonne stabilité à des températures de 25 degrés pendant au moins trois mois, affirme l’entreprise. Ses exigences de stockage facilitent le transport et le stockage des clichés sans trop de gaspillage et réduisent la fiabilité sur chaîne du froid dans une certaine mesure.

