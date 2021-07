Qu’est-ce que l’ECMO et comment a-t-il sauvé de nombreuses jeunes vies lors de la deuxième vague de Covid-19 ? Le Dr Rajesh Mohan Shetty explique

« L’utilisation de l’ECMO devrait augmenter de façon exponentielle à la fois en Inde et à l’étranger. »

De nombreuses personnes ont eu du mal à respirer alors que la deuxième vague de COVID-19 se propageait. En conséquence, les médecins utilisent l’oxygénation extracorporelle par membrane (EMCO) comme l’une de leurs options thérapeutiques. Lorsque les patients ne répondent à aucune autre option thérapeutique, les médecins se tournent vers l’ECMO en dernier recours. La demande d’ECMO a considérablement augmenté en raison d’une augmentation du nombre de patients COVID critiques au cours de la deuxième vague. L’ECMO, contrairement à la croyance populaire, est un « traitement salvateur » plutôt qu’un « remède ». Il soutient le cœur et les poumons d’un patient et est largement utilisé sur les personnes qui ont besoin d’une assistance en oxygène. Il oxygène et élimine le dioxyde de carbone du sang lorsqu’il pénètre dans la machine. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Dr Rajesh Mohan Shetty, consultant principal, département de médecine de soins intensifs, chef des services cliniques, hôpital Manipal, Whitefield en dit plus sur l’ECMO et ses usages. Extraits :

Qu’est-ce que l’ECMO ?

ECMO signifie oxygénation extra-corporelle par membrane. C’est l’une des options de soutien d’organes relativement nouvelles pour les patients gravement malades. Cela a récemment gagné en popularité, en particulier dans le cadre de la deuxième vague actuelle de pandémie de COVID.

Quand le traitement ECMO est-il utilisé ?

L’ECMO est un support artificiel pour le cœur et les poumons utilisé pour un patient qui souffre d’une maladie pulmonaire et/ou cardiaque et qui ne s’est pas amélioré malgré le support des ventilateurs et des inotropes. C’est le traitement de la dernière option lorsque tout le reste a échoué.

Quels sont les facteurs de risque ou les effets secondaires impliqués lors du traitement par ECMO ?

Les effets secondaires sont principalement liés à l’insertion de cathéters ECMO dans les vaisseaux sanguins et au fonctionnement de la machine ECMO elle-même. Les complications liées au cathéter comprennent les saignements et les infections. Les complications liées à l’ECMO incluent la consommation de plaquettes, le besoin d’anticoagulation, le besoin de changer de circuit si l’ECMO est nécessaire pendant une longue période, etc.

Comment le traitement ECMO a-t-il aidé dans la 2ème vague de covid?

La vie de nombreux patients a été sauvée grâce à l’ECMO de la 2e vague. La survie est rapportée entre 30 et 50 %. Ce sont des patients qui n’auraient pas survécu autrement. Beaucoup de jeunes sont en vie maintenant grâce à l’ECMO.

Peut-on compter sur ECMO pour être le sauveur de la 3e vague attendue ?

L’ECMO sera un sauveur pour au moins certains de ces patients qui conviennent à cette option de traitement. Espérons que la 3ème vague ne viendra pas ou si elle arrive, ce ne sera pas si dévastateur si la plupart de la population est vaccinée, mais si elle arrive, l’ECMO sauvera de nombreuses vies.

Pourquoi les installations ECMO sont-elles si limitées en Inde ? Élaborer sur l’expertise requise.

Trois raisons : le coût, la disponibilité des machines et l’expertise. Le circuit ECMO coûte environ 2 roupies Lakh, ce qui en fait un traitement coûteux. De plus, l’expertise disponible à l’heure actuelle est rare car il s’agit d’un traitement relativement nouveau. L’ISCCM a lancé une bourse ECMO basée à Bangalore. Espérons que nous aurons plus d’experts dans ce domaine dans un proche avenir. La demande d’ECMO a été plus importante que prévu cette année. Nous serons mieux préparés à l’avenir car plus de machines ont été acquises.

Quel est le taux de réussite du traitement ECMO, pendant et avant Covid ?

Le résultat dépend de nombreux facteurs, y compris le centre et l’expertise. Pendant la période pré-COVID et la première vague de la pandémie de COVID, le taux de réussite était d’environ 70 % à l’échelle internationale. Pour la deuxième vague, il se situe entre 30 et 50 %, car la variante Delta s’est avérée plus virulente. Nous avons la chance d’avoir pu produire des résultats comparables aux normes internationales chez Manipal.

Combien de temps une personne peut-elle rester sur une machine ECMO ?

Il n’y a pas de limite de temps. Tant que la maladie sous-jacente est réversible, l’ECMO peut être poursuivie aussi longtemps que nécessaire.

L’ECMO sauve les patients les plus malades du Covid-19. Commenter

Oui. Nous avons eu de nombreux survivants à Manipal. Un de nos patients a pu célébrer le mariage de sa fille après sa sortie de l’hôpital. Une autre jeune médecin ayurvédique pourra reprendre son travail lorsqu’elle sera complètement rétablie dans quelques mois. Beaucoup plus de patients n’auraient pas été en vie aujourd’hui sans l’ECMO.

L’avenir de l’ECMO en Inde.

L’utilisation de l’ECMO devrait augmenter de façon exponentielle tant en Inde qu’à l’étranger. Au fur et à mesure que nous sommes devenus plus à l’aise de l’utiliser, de plus en plus d’indications sont devenues disponibles et nous espérons que plus de vies seront sauvées.

ECMO chez les nourrissons et les adultes

En fait, l’ECMO a été utilisé chez les nourrissons beaucoup plus tôt que chez les adultes. Les résultats d’Alsom sont bien meilleurs pour les enfants que pour les adultes avec ECMO.

