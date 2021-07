Qu’est-ce que l’économie spatiale ?

Le tourisme spatial a été créé à partir d’une combinaison d’imagination de science-fiction et d’avancées technologiques, emballées ensemble par des incitations économiques.

Par George Pullen et Samson Williams

L’économie spatiale est un écosystème de 450 milliards de dollars avec lequel nous interagissons tous quotidiennement. En fait, vous lisez probablement ceci sur un appareil mobile ou une connexion Internet rendue possible par un satellite dans l’espace. En bref, l’économie spatiale est composée de toutes les industries (fabrication de fusées et de satellites, télécommunications, chercheurs sur le changement climatique, experts en données et en finance, défense, etc.) , vie numérique possible. D’ici la fin de la prochaine décennie, l’économie spatiale sera évaluée de manière prudente à plus de 4 000 milliards de dollars américains. Selon certaines estimations, l’économie spatiale pourrait dépasser les 10 000 $ d’ici les années 2040.

Comment est-ce possible? Avant de sauter dans les milliards de dollars qui vont à la Défense nationale chaque année (le budget de l’US Space Force à lui seul pour 2021 est de 15,2 milliards de dollars, sans parler des budgets d’autres superpuissances pour l’espace) et ce que la puissance mondiale signifie dans la course à l’espace 2.0, considérons juste le tourisme spatial, comme le plus récemment défendu par Sir Richard Branson de Virgin Galactic et le fondateur d’Amazon et de Blue Origin, Jeff Bezos.

Le tourisme spatial a été créé à partir d’une combinaison d’imagination de science-fiction et d’avancées technologiques, emballées ensemble par des incitations économiques. Les touristes spatiaux d’aujourd’hui conduiront aux hôtels spatiaux de demain. La construction modulaire d’hôtels spatiaux offrira la possibilité de réaliser des économies d’échelle pour les stations spatiales d’entreprise consacrées à la recherche technologique de pointe et à la production de sciences et de matériaux impossibles sur Terre. Cela débloquera des milliards de dollars d’activité économique, l’équivalent d’un huitième contenu, et un tout aussi précieux et important. Bien sûr, pour accéder aux hôtels spatiaux, nous aurons besoin d’une infrastructure entièrement nouvelle pour le lancement, l’atterrissage et le « contrôle du trafic spatial ». Ces nouveaux épicentres des voyages spatiaux seront appelés « Spaceports ». Les spatioports sont la version des aéroports et des ports maritimes du 22e siècle. Gardez un œil sur le port spatial d’Irlande, le port spatial du Maine et bien sûr le port spatial de Mumbai, car l’Inde jouera un rôle essentiel dans le développement des outils, de la technologie et des ressources humaines qui alimentent l’expansion de l’économie spatiale.

L’économie spatiale va au-delà du tourisme et dans les domaines de la production, du commerce et du commerce de biens et services à la fois familiers et flambant neufs qui se déroulent entre la ligne Karman (environ 100 kilomètres au-dessus) et l’espace cislunaire (le volume entre l’orbite géostationnaire de la Terre et le l’orbite de la Lune) créant un autre monde de possibilités pour l’humanité. Qu’est-ce que tout cela signifie pour vous et moi ? Cela signifie qu’en fin de compte, lorsque nous discutons de l’économie spatiale, nous discutons vraiment de la cinquième révolution industrielle.

Il est important de réaliser que dans notre quatrième révolution industrielle actuelle, un certain nombre de progrès, divisibles en quatre grands domaines, s’accélèrent tous à un rythme sans précédent. Ces quatre grands domaines de la quatrième révolution industrielle sont les suivants : jaune, perle, longue et noire. Le jaune, emblématique de l’or, représente le domaine d’avancement des technologies financières, des actifs numériques et des nouvelles formes de structures financières et économiques. Pearl est le domaine d’avancement de la robotique, de l’IA, de la Big Tech et du Big Data. Long est synonyme de longévité et de nombreux bonds en avant dans le domaine de la santé et du bien-être pour inclure les progrès de la génétique mais aussi la télésanté et le potentiel de la médecine personnalisée. Enfin, Black est pour la révolution énergétique qui fait avancer les nouvelles technologies dans les batteries nucléaires, solaires et avancées. Pour chacun de ces quatre piliers de la quatrième révolution industrielle, les voies menant à l’habitation permanente et à l’exploration élargie de l’espace deviennent non seulement des prolongements plus faciles mais logiques de ces avancées. Et les avancées technologiques les plus intéressantes que nous pouvons anticiper se produiront à l’intersection de catégories où la convergence est susceptible de conduire à de nouveaux produits et services inimaginables.

Pour comprendre ce qui façonnera l’économie spatiale, il est important de comprendre les progrès technologiques mentionnés précédemment issus de la quatrième révolution industrielle. Ces technologies (blockchain, IA, apprentissage automatique, robotique, drones, etc.) combinées à la demande d’espace continueront d’évoluer non seulement dans la finance et les affaires internationales / mondiales, mais aussi dans l’éducation et la formation pour les carrières de la 5e révolution industrielle. C’est pourquoi l’espace, l’ingénierie aérospatiale et l’économie spatiale seront parmi les secteurs à la croissance la plus rapide de cette décennie. Des étudiants comme Rohak Shah et Shiv Khakhar du Narsee Monjee College of Commerce and Economics à Bombay tireront parti de leur expertise économique et technique avec imagination et entrepreneuriat pour façonner l’avenir de l’humanité à la fois sur Terre et dans l’espace.

En bref, l’économie spatiale ressemble beaucoup à l’économie Internet. Chaque jour, nous utilisons Internet et profitons des vastes écosystèmes, industries, spécialités et lieux qu’il nous emmène, même si nous n’avons jamais été sur Internet. Il en va de même avec l’espace et l’économie spatiale. Bien que nous n’allions peut-être jamais physiquement dans l’espace, l’imagination, la curiosité et le dynamisme de l’humanité développeront l’économie spatiale aussi rapidement et de manière aussi inattendue que nous l’avons fait avec Internet et ses super autoroutes d’informations, de données et de possibilités.

Rejoignez-nous pour explorer et découvrir notre plein potentiel humain dans l’économie spatiale, il y a beaucoup d’espace pour tous.

(À propos des auteurs – George Pullen est l’économiste en chef de Milky Way Economy, un groupe de réflexion et de conseil de la cinquième révolution industrielle. Il est l’auteur de plusieurs livres sur la technologie, l’espace et la finance alternative. En plus de son rôle au sein de MWE, l’auteur est professeur adjoint, conférencier invité et instructeur à l’Université Columbia à New York, au Eisenhower War College, à Johns Hopkins et à la faculté de droit de l’Université du New Hampshire, enseignant l’économie, la chaîne de blocs, les marchés alternatifs et l’économie spatiale. suivi sur les réseaux sociaux @Pullen4Maine.

Samson Williams est un entrepreneur en série et un investisseur accidentel. Il est professeur auxiliaire à l’Université Columbia à New York et à la faculté de droit de l’Université du New Hampshire, où il enseigne la FinTech, les crypto-monnaies et l’économie spatiale. L’auteur est également président de la Crowdfunding Professional Association et investisseur dans deux plateformes de financement participatif Brite.us – Crowdfunding Done Brite et GoingPublic.com. Pour plus d’informations sur Samson, visitez SamsonWilliams.com et suivez-le sur les réseaux sociaux @HustleFundBaby. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.