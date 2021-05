Qu’est-ce que l’EgoSurfing? Une pratique à faire régulièrement | La technologie

Connaître les informations vous concernant sur Internet peut vous aider à contrôler ce qui est dit et à essayer d’éliminer certaines données négatives qui pourraient vous nuire.

Sur Internet, peu de choses tombent dans l’oubli, au fil des ans, il est facile de récupérer des informations auprès d’une personne, même si elles ont changé au fil du temps. Pour cela il est important de prendre soin des photos et publications que nous réalisons sur internet, ainsi que ceux créés par des tiers à notre sujet. Imaginons que le réseau de réseaux soit un grand panneau d’affichage dans une rue animée où tout le monde qui passe peut voir nos vies.

Ces photos, données et autres informations peuvent influencer l’avenir, nous aider à trouver un emploi ou tout le contraire. Tout le monde a un passé et a peut-être commis des erreurs qu’il ne répéterait pas maintenant, mais sur Internet, il est plus difficile de laisser ces erreurs derrière lui. C’est pourquoi il est conseillé de surveiller ce qui est sur le réseau à notre sujet.

Cette pratique s’appelle egosurf et cela peut sembler un acte prétentieux, mais c’est un bon moyen de s’assurer que personne ne publie d’informations négatives sur nous. De plus, lorsque nous tombons dans une escroquerie en ligne et qu’un cybercriminel vole nos données, nous courons le risque qu’elles se retrouvent entre de mauvaises mains ou soient publiées quelque part. En recherchant notre nom sur Google ou sur les réseaux sociaux, nous nous assurons que tout ce qui est affiché nous laisse au bon endroit ou n’est pas très personnel et privé.

Le phishing est l’une des techniques les plus utilisées par les cybercriminels pour obtenir les informations d’identification des utilisateurs. Nous vous montrons quelques astuces que le phishing utilise pour tromper les utilisateurs et voler leurs données personnelles en leur faisant croire qu’ils se trouvent sur une page légitime.

Astuces pour l’egosurfing

Si vous souhaitez surveiller et trouver toutes les informations sur vous sur le réseau, vous pouvez utiliser plusieurs astuces. Nous expliquons le plus populaire et le plus simple.

Moteur de recherche Google:

Taper votre nom dans le moteur de recherche de n’importe quel navigateur nous permet d’effectuer une première recherche superficielle. Si vous optez pour un emploi, éventuellement vos futurs patrons effectueront également cette recherche et ce qu’ils trouveront leur dira s’ils peuvent ou non vous embaucher.

Il est conseillé d’effectuer plusieurs recherches dans différents navigateurs et moteurs de recherche, ainsi que de consulter les sections d’images, de vidéos et d’actualités qui apparaissent avec notre nom.

La société de cybersécurité Flashpoint a réalisé une étude qui analyse ce que coûtent actuellement les outils que les cybercriminels utilisent pour perpétrer des vols d’informations, ainsi que le prix des données personnelles des utilisateurs.

Rechercher dans les réseaux sociaux:

Les réseaux sociaux sont une excellente source d’informations personnelles que nous partageons plusieurs fois sans être conscients des risques que nous courons. Vous n’avez peut-être pas configuré correctement la confidentialité de votre profil. En effectuant une recherche rapide sur votre nom, vous pouvez détecter les faux profils qui usurpent votre identité, par exemple.

En outre, la recherche d’autres plates-formes ou réseaux sur lesquels vous n’avez pas de compte peut également aider à détecter les faux comptes qui se font passer pour vous et peuvent partager des informations personnelles ou tromper vos amis et votre famille. Vous pouvez effectuer une recherche avec votre nom, votre e-mail ou d’autres informations qui vous identifient.

Alertes Google:

Cet outil développé par Google nous envoie des notifications par e-mail chaque fois qu’un site Web est publié ou détecté dans lequel un sujet qui nous intéresse a été mentionné. Il est très utile de tout savoir sur un domaine d’études qui vous intéresse, mais aussi de surveiller vos données personnelles.

Entrez sur le site Web des alertes Google et écrivez les données que vous souhaitez trouver entre guillemets, nous vous donnons quelques exemples fictifs:

Nom et prénom: “Marta Nom de famille”, “Marta Nom de famille” ou “Nom de famille, Marta”. Nom et prénom, plus la ville: “Marta Nom de famille” Madrid. Adresse: “Calle Marta, 017”. Adresse postale et ville: “Calle Marta 017” Madrid. Adresse de courrier électronique: [email protected]. Numéro de téléphone ou DNI (avec ou sans espaces ou tirets): “123456789”, “0123456A”

Ensuite, vous pouvez configurer les notifications avec la fréquence, la langue et l’e-mail auxquels nous voulons les envoyer, entre autres.

Le droit à l’oubli est l’une des questions les plus controversées qui secouent les moteurs de recherche. Avons-nous le droit de ne pas voir apparaître comme résultats des choses que nous avons faites il y a des années? Les problèmes à cet égard sont nombreux et les négociations entre les pays et les entreprises se compliquent.

Si vous détectez des informations négatives ou volées, par exemple dans un faux profil, Internet Security Office recommande de les signaler dès que possible à la fois à la plate-forme sur laquelle elles sont publiées et aux autorités si elles ont usurpé votre identité. Il est également conseillé de consulter les paramètres de confidentialité de chaque site Web ou réseau social dans lequel vous avez un compte pour empêcher un étranger d’accéder à ces informations personnelles.

Enfin, nous devons être conscients qu’en tant qu’utilisateurs d’Internet, nous avons le droit d’être oublié, une option pour éliminer les informations négatives que d’autres utilisateurs ou entreprises ont publiées. Bien que ce droit ne fonctionne pas de la même manière sur tous les continents.