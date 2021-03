Qu’est-ce que l’endométriose? Quels symptômes avez vous? Et quels traitements?

José Luis Muñoz, coordinateur de l’unité Endométriose et douleur pelvienne chronique d’origine gynécologique de l’hôpital 12 de Octubre à Madrid, répond à toutes les questions de 20 minutes sur la l’endométriose, une maladie qui touche plus de deux millions de femmes en Espagne, associée à douleurs menstruelles et infertilité, mais c’est une grande inconnue pour le reste de la société.

Qu’est-ce que l’endométriose?

C’est une maladie chronique, qui affecte les femmes en âge de procréer, qui consiste en ce que le tissu qui se développe régulièrement et cycliquement tous les mois à l’intérieur de l’utérus – l’endomètre – par l’effet des hormones produites par les ovaires est éliminé vers le bas par la menstruation et, sans trop le savoir pourquoi pourtant, il s’implante parfois hors de sa place habituelle: dans les tubes, les ovaires, le péritoine, le côlon, la vessie, et il y a même des cas dans les poumons et le cerveau.

De quelles manières se manifeste-t-il?

C’est une maladie qui a de nombreuses formes de présentation possibles, de nombreuses façons de s’exprimer, en plus le degré d’affectation ne va pas en parallèle organique avec le degré d’expression clinique: il peut y avoir des personnes avec un très faible degré d’affection et beaucoup de symptômes, et vice versa. Il n’y a pas de parallèle. Mais cliniquement, il existe trois formes de présentation:

Endométriose péritonéale, qui sont de petits implants millimétriques qui se trouvent dans tout le péritoine, qui est le tissu qui tapisse toute la cavité abdominale à l’intérieur. Cette forme peut se manifester simplement par des douleurs dans la période et des difficultés à tomber enceinte, et elle n’est pas vue avec les tests d’imagerie car ce sont de minuscules implants et qui ne seraient visibles que par laparoscopie. Endométriose kystique, qui affecte les ovaires, qui sont des implants qui forment des kystes et chaque mois, lorsque vous avez vos règles, car de petites hémorragies se produisent qui font grossir le kyste. Endométriose profonde, ce qui affecte les structures anatomiques de l’abdomen, principalement le rectum, la vessie, les uretères … toutes les structures proches de l’utérus, y compris également l’appendice. C’est la forme la plus grave, la plus douloureuse, celle qui produit le plus de détérioration de la qualité de vie et, également en fonctionnement, la plus difficile. Ce sont des cas particuliers qui doivent être traités dans des unités pluridisciplinaires: il faut opérer avec des urologues, des chirurgiens digestifs … ce sont déjà des patients très complexes qui doivent être pris en charge avec des équipes spécialisées.

Quels traitements existe-t-il?

Le premier est un traitement hormonal, avec des contraceptifs qui aident à contrer l’effet de l’alimentation de la maladie que présentent les hormones produites par les ovaires, en dehors du traitement analgésique. Et puis continuez avec l’exploration, tests d’imagerie, échographies, résonances … Parfois, même si un patient ne répond pas, il est nécessaire de recourir à une laparoscopie, une exploration en salle d’opération avec anesthésie générale qui permet de voir l’utérus, les ovaires et même de faire des biopsies pour confirmer qu’il existe des implants microscopiques.

Si elle affecte plus d’une femme sur dix rien qu’en Espagne, pourquoi est-ce une maladie si inconnue?

Une grande partie de la classe médicale (de moins en moins) ne pense pas à elle quand elle a un jeune patient devant elle qui rapporte que ses règles lui font très mal. La société considère toujours qu’une fille qui a règles très douloureuses c’est normal. Et c’est une erreur. Et puis la maladie est parfois facile à diagnostiquer, mais d’autres fois c’est très difficile car donne une symptomatologie très variée. Il y a même des patients qui ne présentent aucun type de symptômes et qui sont diagnostiqués parce qu’après plusieurs années à essayer de tomber enceinte, ils ne réussissent pas et ne consultent pas. Il peut également avoir des symptômes croisés avec d’autres maladies digestives, rhumatologiques …

Y a-t-il encore une stigmatisation à propos des menstruations?

Bien sûr. Il y a des patients qui ont honte de dire que leurs règles font mal. Il est très important que la société comprenne que la douleur menstruelle qui vous empêche de mener une vie normale, qui vous empêche de quitter la maison ou d’aller à l’école … n’est pas naturel et doit être consulté par un spécialiste.

Et est-ce aussi pourquoi il faut si longtemps pour être diagnostiqué?

Nous avons trouvé des patients qui ils ont été diagnostiqués avec sept, huit ou dix ans de retard Après être passés de médecin en médecin car ils avaient des problèmes peu liés à la gynécologie et à la digestion, l’urologue, le rhumatologue étaient un peu perdus.

Son origine est inconnue, mais y a-t-il des progrès à cet égard?

L’une des causes possibles de la production de maladies est qu’elles peuvent être des mécanismes d’auto-immunité, que le système immunitaire est altéré et va à l’encontre du patient lui-même. Et il existe de nombreuses maladies, comme la maladie de Crohn, qui avoir une composante auto-immune dans son origine. Le temps nous dira quel est l’itinéraire et le mécanisme par lequel ils sont produits et peuvent avoir des origines similaires. Pour cette raison, aussi, parfois l’endométriose coïncide avec maladie inflammatoire de l’intestin ou colite ulcéreuse.

Les antécédents familiaux ont-ils une influence sur la génétique?

Les patients avec un parent au premier degré qui a une endométriose, mère ou sœur, sont jusqu’à 7% plus susceptibles d’avoir une endométriose et c’est la première chose à demander au patient. S’il y a eu quelqu’un avec l’endométriose dans la famille, il y a plus de points en faveur. C’est un autre facteur.

Toutes les communautés autonomes n’ont pas les mêmes moyens et les patients doivent déménager à Madrid, Barcelone …

Nous travaillons sur ce sujet depuis plus de 10 ans. Des patients nous sont venus de toute l’Espagne et il est également vrai que dans diverses régions comme Murcie ou Valladolid, se forment déjà de petites équipes de personnes qui se spécialisent de plus en plus dans la maladie et avec le temps elles s’en sortiront mieux pas besoin de changer de communauté autonome car dans le vôtre vous aurez une unité spécialisée. En ce sens, des progrès sont réalisés.

Le coronavirus a-t-il fait des ravages?

Surtout dans la première phase, les consultations ont été nombreuses par téléphone. Le contact avec le patient est très important, la patiente doit faire confiance au médecin qui la prend beaucoup. Un lien de confiance est généré car d’abord, il faut consacrer du temps au patient, expliquer ce qu’est la maladie, adapter les traitements selon qu’ils fonctionnent ou non – leur chaussure pour chaque pied – et essayer de faire apprendre au patient à vivre avec la maladie. Vous générez une bonne relation mutuelle ce qui est fondamental car beaucoup viennent de passer de médecin en médecin depuis longtemps et ils viennent désespérés.