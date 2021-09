Qu’est-ce que l’engagement produit et pourquoi est-ce important ?

L’engagement produit est un facteur essentiel lorsqu’il s’agit de générer des revenus, la rétention et l’adoption de votre application mobile. L’engagement des clients dans votre expérience produit est essentiel pour convertir les utilisateurs occasionnels en vos clients les plus précieux.

Dans cet article, nous passerons en revue les bases de l’engagement produit et quelques conseils pour augmenter l’engagement produit.

Qu’est-ce que l’engagement produit ?

Essentiellement, l’engagement produit mesure le niveau d’activité des clients au sein de votre produit. Ainsi, il ne s’agit pas seulement de mesurer les utilisateurs actifs, mais de comprendre quels clients s’engagent avec votre produit et pourquoi.

Mesurer l’engagement client est essentiel pour comprendre comment les clients interagissent avec votre produit et ce qui pousse les clients à devenir plus actifs. Les clients activement engagés effectuent généralement plus d’achats et ajoutent plus de valeur globale à vie.

Pourquoi la mesure de l’engagement est-elle importante ?

Après avoir lancé un produit, publié une nouvelle fonctionnalité ou même envoyé toute sorte de communication via votre produit, vous devez comprendre l’impact de cette activité. Vous voudrez savoir comment les clients interagissent avec votre produit et ce qui stimule davantage l’engagement.

Mesurer l’engagement peut vous aider à répondre à des questions telles que :

Pourquoi les clients n’explorent-ils pas cette nouvelle fonctionnalité que nous venons de lancer ? Pourquoi cette cohorte de clients a-t-elle tendance à passer plus de temps à naviguer par rapport à cette cohorte qui passe moins de temps ? Qu’est-ce qui pousse les clients à passer des comptes gratuits aux abonnements payants ?

Afin d’investir davantage dans l’amélioration de votre produit, vous devez comprendre comment vos clients les plus précieux interagissent avec votre produit. Car qui ne veut pas plus de ces clients de grande valeur ? Dans l’image ci-dessous, vous pouvez voir à quel point il est important de transformer des clients mécontents en superfans. Ils effectueront des achats répétés, feront votre marketing pour vous et aideront à recruter de nouveaux clients.

L’essentiel : garder constamment le pouls de l’engagement aide les chefs de produit à comprendre où le produit est insuffisant et comment l’améliorer pour créer plus de clients fidèles et de grande valeur.

Comment mesurer l’engagement produit ?

Avant de vous lancer dans l’amélioration de l’engagement, vous devez comprendre ce que cela signifie pour votre équipe en termes de métriques. Voulez-vous simplement mesurer les utilisateurs actifs ? Ou existe-t-il un indicateur de comportement qui mesure plus précisément les utilisateurs les plus engagés ? Chaque produit, application et marque aura des métriques différentes qui indiquent le succès, vous devrez donc d’abord les définir clairement.

Comment améliorer l’engagement produit ?

Améliorer l’engagement se résume à capturer, analyser et agir de manière cohérente sur les commentaires des clients.

Capturer: Assurez-vous d’avoir un outil comme Apptentive en place pour capturer toutes ces données de commentaires des clients en premier lieu. Vous ne serez pas en mesure de prendre des décisions précises concernant votre produit sans données réelles pour le soutenir. (Conseil de pro : lisez cet article pour mieux comprendre comment utiliser des outils spécifiques comme les sondages pour stimuler l’engagement des clients.)Analyser: Plongez dans vos données pour bien comprendre ce qui pousse les clients à être plus engagés que les autres.Acte: Une fois que vous avez trouvé des réponses à vos questions, commencez à intégrer des fonctionnalités dans votre feuille de route de produit qui, vous le savez, stimuleront l’engagement des clients.