Qu’est-ce que l’enrichissement du riz annoncé par le Premier ministre Modi dans son discours du jour de l’indépendance

Les directives émises par le ministère ont également mentionné que le grain de riz enrichi devrait ressembler au riz ordinaire dans la limite maximale possible.

Dans son discours du jour de l’indépendance depuis les remparts du Fort Rouge, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé que son gouvernement commencerait la fortification du riz dans le cadre de différents programmes gouvernementaux, notamment le système de distribution publique, le repas de la mi-journée, entre autres, d’ici 2024, a rapporté l’Indian Express. L’annonce faite par PM Modi intervient au vu de la malnutrition à grande échelle, de l’anémie chez les enfants et les femmes.

Le nombre d’enfants de moins de 5 ans souffrant d’un retard de croissance et d’émaciation est également énorme et contribue au mauvais classement du pays sur l’indice de la faim. Sur l’indice mondial de la faim, l’Inde se situait au 97e rang sur une liste de 107 pays. Étant donné que le riz est distribué aux familles pauvres avec le blé dans le cadre du programme de distribution publique et du programme de repas du midi, l’enrichissement du riz a un énorme potentiel pour réduire la malnutrition généralisée dans le pays.

Qu’est-ce que l’enrichissement du riz ?

Selon la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), l’enrichissement du riz consiste à augmenter délibérément la teneur en micronutriments afin d’améliorer la qualité nutritionnelle du riz. L’augmentation de la quantité de micronutriments dans le riz rendra l’aliment de base plus nutritif et plus sain pour la consommation. Bien qu’il existe plusieurs technologies par lesquelles la fortification du riz peut être entreprise, y compris l’enrobage et le saupoudrage, l’extrusion est considérée comme la technologie la plus appropriée pour la fortification du riz en Inde. Dans le cadre de la technique d’extrusion, les grains de riz enrichis sont produits en quantités énormes et mélangés au riz ordinaire pour produire le riz enrichi.

Comment fonctionne la technologie d’extrusion ?

La farine de riz sèche de riz ordinaire est mélangée à un ensemble de micronutriments et le produit est mélangé à de l’eau. Une extrudeuse bivis avec plusieurs zones de chauffage est ensuite utilisée pour produire les grains de riz de la même taille que le riz ordinaire. Les grains sont ensuite séchés et emballés pour être utilisés et mélangés avec du riz ordinaire pour produire le riz enrichi. Il est pertinent de noter que les grains de riz produits à partir de la technologie d’extrusion ont une durée de conservation d’environ 12 mois et doivent être utilisés au cours de la même période.

Quelle proportion de riz enrichi sera mélangée avec du riz ordinaire ?

Conformément aux directives émises par le ministère de la Consommation, 10 grammes de grains de riz enrichis (frk) doivent être mélangés avec 1 kg de riz ordinaire. Le riz enrichi contiendra du fer, de l’acide folique, de la vitamine B 12, du zinc, de la vitamine A, de la vitamine B1, de la vitamine B2, de la vitamine B3 et de la vitamine B6 dans des proportions différentes. Les directives émises par le ministère ont également mentionné que le grain de riz enrichi devrait ressembler au riz ordinaire dans la limite maximale possible.

Comment le riz enrichi est-il cuit ?

Il est crucial de comprendre qu’il n’y a pas de méthode de cuisson spéciale pour cuire le riz enrichi. Les bénéficiaires du riz enrichi devront simplement laver le riz et le nettoyer avant de le cuire. L’accent mis sur la ressemblance avec le riz ordinaire garantira que les gens ne pourront même pas faire la différence entre le grain enrichi et le riz ordinaire.

Les rizeries sont-elles équipées pour produire du riz fortifié ?

Selon les données gouvernementales citées par l’Indian Express, il y a 2 690 moulins dans le pays qui ont les unités de mélange nécessaires installées pour entreprendre la production de riz enrichi. La capacité actuelle de production de riz fortifié dans 14 États au total est passée à 60 000 tonnes contre 7 250 tonnes deux ans plus tôt.

Qui supportera le coût de la fortification?

Le gouvernement a estimé que le prix de l’enrichissement du riz avec trois nutriments clés, à savoir le fer, l’acide folique et la vitamine B-12, sera d’environ 0,6 Rs par kilogramme et le coût total du programme sera pris en charge par le gouvernement central et le gouvernement. Gouvernement de l’état.

Un bénéficiaire pourra-t-il identifier le riz enrichi ?

Oui, les bénéficiaires du riz enrichi recevront du riz dans des sacs en jute avec le logo (« +F ») et le logo « Enrichi en fer, en acide folique et en vitamine B12 » imprimés au dos. Le riz qui sera fourni à diverses écoles publiques et à Aaganwadi pour le programme de repas de la mi-journée mentionnera également la même information sur le sac de jute.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.