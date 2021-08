Qu’est-ce que l’épargne ? Guide du débutant au magasinage d’occasion – WWD

L’observation de la Journée nationale des friperies a peut-être eu plus de célébrants cette tournée si la traction de la revente est un indicateur.

« La Journée nationale des friperies est l’occasion de célébrer la joie de l’épargne et le frisson de la chasse », a déclaré Onney Crawley, directeur du marketing chez Goodwill Industries International. Et plus que de simplement profiter du frisson de la chasse, Crawley a déclaré que les acheteurs de bonne volonté jouent un rôle vital dans les communautés en renforçant les opportunités de formation professionnelle et pour l’environnement en “[preventing items] de finir dans les décharges.

Fidèle à son message, le friperie (ou brocante) répond aux besoins économiques, stylistiques, sociaux et environnementaux et dépasse rapidement les autres modes de la mode. Partout aux États-Unis, les friperies et les passionnés de vintage partagent leurs trouvailles préférées, leurs astuces et leurs boutiques préférées sur des plateformes sociales comme TikTok et Instagram, tout en plaidant pour la supériorité de l’occasion.

Mais où un économe débutant s’infiltre-t-il dans un espace au milieu des hauteurs morales ?

Les marchés aux puces, pour un, sont aussi vieux que la civilisation et offrent aux débutants la chance de tout voir.

Aller plein de puces

Au milieu d’une vague de chaleur à New York le week-end dernier, un marché aux puces vintage à Brooklyn regorge d’inspiration pour les tenues – et d’opportunités pour l’immersion des débutants.

Des plates-formes hautes, des glissades à peine là, des chapeaux de camionneur, des hauts courts, des shorts de motard, du tie-dye arc-en-ciel et plus encore envoient le message que tout est permis, et de plus, que tous sont les bienvenus. Le lieu est l’école secondaire Bishop Loughlin Memorial (un endroit populaire pour les puces au fil des ans), accueillant un marché aux puces unique en son genre de la plate-forme vintage en ligne Thrilling.

Quelque 75 détaillants vintage de vêtements et d’accessoires pour femmes, hommes et grandes tailles se sont installés dans des tentes, avec une cabine de DJ, une patinoire de fortune, des camions d’art et de restauration à proximité.

Lindsey Brown, propriétaire du concept-shop A Day N June basé à Baltimore, a déclaré qu’elle avait été l’une des premières à rejoindre la plate-forme de Thrilling lors de son lancement en 2018. Elle a trouvé le sens de la communauté contagieux à la puce, qui est un attrait majeur pour les nouveaux arrivants. au monde des vêtements d’occasion, et ce n’est pas surprenant étant donné qu’elle a reçu un appel de bienvenue de la fondatrice de Thrilling, Shilla Kim-Parker, peu de temps après être devenue vendeuse.

Les nouveaux arrivants comme Thrilling font partie des destinations de revente mettant les événements communautaires en personne et l’inclusivité au-dessus du giron (avec de nombreuses options de taille plus), peut-être dans le but d’acquérir plus de convertis vintage.

Astuces d’épargne intemporelles

Depuis 2013, le styliste de mode durable Brownie Brown stylise des vêtements d’occasion.

“Pour les économes débutants, je suggérerais de toujours opter pour des pièces de qualité et intemporelles plutôt que pour la quantité ou les étiquettes”, a-t-elle déclaré. « Après des années d’économies, j’ai découvert que la plupart des pièces de qualité que je trouve sont typiquement vintage ou de créateurs haut de gamme. Acheter des pièces intemporelles de qualité est important car, comme la mode change continuellement, vous resterez toujours à la mode.

Pour les débutants, Brown recommande aux acheteurs de se rendre dans plusieurs magasins d’aubaines et vintage près d’eux (son magasin préféré de tous les temps est Nostalgia Boutique à Purcellville, en Virginie) ou de trouver des revendeurs en ligne, puis de ne fréquenter que le “[shops] qui correspondent le mieux à votre esthétique. Le style, croit-elle, est inné et son encouragement constant est de « porter ce que vous voulez ».

Brown conseille aux économes de porter des vêtements et des chaussures confortables lors de la chasse et de « lire les étiquettes des vêtements pour avoir une meilleure idée de l’histoire, de la qualité et de la valeur des vêtements que vous achetez ».

“L’âge, la teneur en fibres et l’entretien des vêtements sont les trois choses que je recherche”, a-t-elle déclaré. « Ces étiquettes sont généralement situées en haut ou en bas du vêtement. Si vous aimez les marques et que quelqu’un a retiré l’étiquette, accédez à n’importe quelle base de données RN en ligne et recherchez le numéro RN fourni.

Le facteur taille

Des vêtements bien ajustés peuvent être difficiles à trouver, compte tenu de l’avènement des tailles de vanité (ou de l’inflation des tailles) et des écarts de tailles concurrents entre les détaillants et les marques. Il est particulièrement difficile pour les acheteurs de déterminer la taille lorsqu’une taille vintage 8 n’est pas la taille 8 d’aujourd’hui.

Une recherche d’achat de « vêtements vintage grandes tailles » génère à elle seule 60 pages de résultats, soit environ 5 000 annonces Etsy. À première vue, cela semble être une abondance d’options – sauf par rapport aux recherches de « vêtements vintage », qui renvoient un nombre remarquable de 2 millions de résultats Etsy.

Les plaintes des consommateurs concernant le manque d’inclusivité de la taille dans le millésime se sont avérées valables.

Lors de la recherche de pièces de taille comprise, la boutique de revente en ligne Swap est connue pour son offre robuste avec près de 55 000 articles dans sa catégorie «plus». Des vendeurs comme “Two Big Blondes” se spécialisent dans les produits de grande taille d’occasion – avec des sélections allant jusqu’à 34 W pour les pièces actuelles et vintage dans des boutiques dédiées sur Thrilling ainsi que sur eBay.

De plus en plus de places de marché de revente en ligne se taillent un avantage concurrentiel en proposant des sélections étendues et des tirages de taille inclusive, avec des options de filtrage de taille détaillées pour faciliter les achats.

Ouvert à la modification

Les épargnants peuvent prendre une page du livre de jeu d’un upcycler et réorganiser les pièces achetées, en choisissant de reconstruire, de modifier, d’embellir ou de personnaliser comme bon leur semble.

« J’aime dire que j’ai une marque 100 % durable, et comment elle est 100 % durable, c’est que je reconstruis, déconstruis et relooke des vêtements plus anciens, principalement vintage, mais certains sont des articles d’occasion ou donnés. Je crée de nouvelles pièces à partir de pièces anciennes, donc rien de nouveau n’est réellement fabriqué », a déclaré Bridgett Artise, propriétaire, designer et auteur de Born Again Vintage, l’incarnation de décennies de recyclage avec un livre et une vitrine du même nom.

Autoproclamée « fille Bloomies » avant d’entrer dans la lumière de l’épargne, Artise a découvert son zèle créatif après avoir organisé un défilé de mode bénévole avec des vêtements d’occasion. De là, Born Again Vintage — est né. Artise est également la fondatrice de la Sustainable Fashion Week et professeur (donne des cours sur la durabilité) au Fashion Institute of Technology.

Les «textures» et les «imprimés» guident son œil d’approvisionnement, mais Artise est maintenant en mesure de laisser les marchandises lui venir – alimentant ses transformations de vêtements uniquement à partir de dons, un avantage surprenant de la pandémie où les gens jettent des vêtements de leurs placards comme temps d’inactivité à la maison s’est entassée.

S’il y a une règle d’or dans l’upcycling, Artise a peut-être suivi de peu la ligne. « J’ai trouvé un tailleur Chanel dans une friperie de Caroline du Nord pour 14 dollars, et je l’ai immédiatement découpé sans vraiment me rendre compte que” ne coupez pas Chanel “… . J’ai appris après cela qu’il est préférable de restaurer les choses qui n’ont vraiment pas besoin d’être coupées – et de hacher tout le reste.

Conseils durables

Brown a été honnête en disant que la partie chasse de l’épargne n’était peut-être pas pour tout le monde (ce qui est une position que des entreprises comme Rent the Runway s’opposent activement en vantant leurs verticales de revente).

“La dernière chose que je veux faire est de faire en sorte que les gens se sentent mal de ne pas sauter dans le train d’occasion”, a déclaré Brown. « Ce que je dirai, c’est qu’il est important de nous renseigner sur le gaspillage et l’impact environnemental de l’industrie de la mode. Grâce à ces connaissances, nous pouvons, espérons-le, prendre des décisions plus judicieuses lors de nos achats et trouver des moyens de porter ce que nous avons déjà. »