Qu’est-ce que les Golden State Warriors peuvent offrir de plus à Ben Simmons ?

L’avenir de Ben Simmons continue de générer une vague infinie de Rumeurs NBA et dans tous, il s’agit, à un degré plus ou moins grand, Guerriers de l’état d’or. S’il est vrai qu’il existe une certaine division parmi la direction de ceux de la Baie sur l’opportunité de faire un pari ferme sur l’Australien, il faut bien analyser ce qu’ils pourraient proposer pour séduire 76ers de Philadelphie et gardez votre cœur dur. La formule, fournie par nbaanalysis.net, signifierait l’union des deux frères Curry et ferait à ceux de la baie une belle équipe, alors que pour les Sixers cela pourrait aussi être très intéressant au regard de leurs aspirations.

Incorporer Ben Simmons, Seth Curry, deuxième tour du repêchage 2023 et deuxième tour du repêchage 2024 Envoyer aux Philadelphia 76ers Andrew Wiggins, James Wiseman, Jordan Poole, premier tour du repêchage 2022, deuxième tour du repêchage 2022, premier tour du repêchage 2023 et premier ronde de Draft 2026