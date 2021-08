Qu’est-ce que les institutions ont à gagner à entrer sur le stock de Coinbase ⋆ Crypto new media

Ce n’est un secret pour personne que les institutions traditionnelles ne réalisent que maintenant le potentiel des crypto-monnaies. Ils cherchent un moyen d’y investir tout en gérant les risques. Sur la base des déclarations trimestrielles de Coinbase, de grandes institutions, dont Goldman Sachs et JPMorgan, détiennent des actions de Coinbase. Cela soulève la question – “Pourquoi les institutions achètent-elles des actions Coinbase?”

La réponse est simple. Pour gérer les risques et les avantages de la crypto-volatilité.

Une nouvelle stratégie d’investissement

Les institutions ne s’intéressent pas uniquement aux actions Coinbase. Ils sont après les crypto-actions. BlackRock, l’un des plus grands gestionnaires d’actifs au monde, a récemment acquis des actions Coinbase, à la suite de son achat d’une valeur de 700 millions de dollars d’actions MicroStrategy. Cette stratégie expose les institutions aux crypto-holdings de la bourse, qui augmentent de toute façon d’un mois à l’autre.

Et les crypto-holdings de Coinbase vont encore augmenter. Brian Armstrong, PDG de Coinbase, a récemment annoncé l’achat de plus de 500 millions de dollars de crypto. Cela a plus que doublé ses avoirs en crypto. En fait, selon les données fournies par IntoTheBlock,

« L’investissement de 500 millions de dollars signifie que Coinbase va plus que doubler ses avoirs en crypto. C’est le cas car il détient actuellement 4 487 Bitcoins (255 millions de dollars), ce qui représente 63% de ses avoirs cryptographiques totaux.

De plus, cette annonce a été suivie de hausses de plus de 3% sur les marchés Bitcoin et Ethereum. Ergo, les choses deviendront plus intéressantes lorsque Coinbase commencera à investir 10% de ses bénéfices dans la crypto, comme indiqué dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre.

Selon le même, les bénéfices de la bourse au cours du dernier trimestre se sont élevés à 160 millions de dollars. Cela a marqué un taux de croissance de 50 fois sur un an, selon les données d’IntoTheBlock. Il a également réfléchi à la crypto-allocation croissante de l’entité.

L’investissement incontournable ?

Au fur et à mesure que Coinbase augmente ses avoirs en crypto, les institutions qui ont investi dans ses actions seront indirectement exposées à ces actifs. En fait, Coinbase est devenu l’« investissement de prédilection » pour l’exposition à la cryptographie. Alors que les performances de la bourse dépendront désormais davantage de l’évolution des crypto-monnaies, les performances de Bitcoin et d’Ethereum ne manqueront pas d’attirer davantage d’investisseurs vers cet “investissement de prédilection”.

Par extension, les intérêts financiers des institutions qui s’intéressent à Coinbase sont également liés à la façon dont la crypto fonctionne actuellement.