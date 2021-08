Qu’est-ce que l’escalade sportive ? Expliquer le nouveau sport, les règles

Si vous recherchez quelque chose de différent dans le calendrier à venir des Jeux olympiques, un événement qui pourrait attirer votre attention est l’escalade sportive.

C’est la première année que l’escalade sportive participera aux Jeux olympiques et si vous ne savez pas à quoi vous attendre une fois que tout se déroulera, nous sommes là pour vous offrir un contexte utile.

Dès le départ, commençons par les bases. L’escalade sportive est, par essence, une escalade de compétition. Les athlètes n’utilisent que leurs mains et leurs pieds pour gravir un mur vertical. Aucun équipement n’est autorisé au-delà des cordes de sécurité et des chaussures d’escalade.

Le sport est divisé en trois sous-sections uniques. Ils sont les suivants :

Bloc – Terminez autant de routes (également appelées « problèmes ») possibles en un temps donné

Mener – Grimpez le plus haut possible sur un mur de 15 mètres dans une fenêtre de 6 minutes

La vitesse – Grimpez aussi vite que possible sur un mur de 15 mètres, finissant généralement en moins de dix secondes

Les athlètes concourent dans chacun de ces événements et les médailles sont attribuées en fonction du classement global dans l’ensemble. Les gagnants doivent démontrer un large éventail de compétences afin de remporter leurs médailles.

Cependant, comme chaque discipline se voit attribuer un poids égal, les grimpeurs accomplis qui ne se concentrent généralement pas sur la vitesse sont désavantagés. Shauna Coxsey, qui concourra pour la Grande-Bretagne, a offert cette explication (via Olympics.com) :

« C’est un peu comme demander à Usain Bolt de courir un marathon puis de faire les haies. Personne n’a vraiment fait la transition auparavant. Aucun boulderer n’est passé à la vitesse et à la tête, et aucun grimpeur de vitesse ne l’a fait à l’escalade et à la tête.