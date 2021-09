Qu’est-ce que l’étiquette Drapeau bleu international qui a été attribuée à Kovalam, dans le Tamil Nadu, sur la plage d’Eden de Puducherry ?

Le gouvernement du Tamil Nadu a également annoncé qu’il dépenserait 100 crore au cours des cinq prochaines années pour apporter un revirement aux plages de l’État. (Crédit : Wikimedia Commons)

Dans un élan significatif pour le tourisme, deux autres plages de l’Inde – Kovalam dans le Tamil Nadu et Eden à Puducherry – ont été certifiées comme plages internationales Pavillon bleu par un organisme international. Le pays qui possède l’une des plus grandes côtes du monde à l’est comme à l’ouest compte déjà huit plages certifiées Pavillon Bleu International. La certification décernée par la Fondation danoise à but non lucratif pour l’éducation environnementale est accordée sur la base de normes d’assainissement, de qualité de l’eau, de sécurité sur la plage, de nettoyage de la plage, de fourniture de toilettes et d’autres facteurs. La marque International Blue Flag est reconnue dans le monde entier et attire des touristes de différents pays.

S’adressant à Twitter pour partager le développement, le ministre de la Culture et du Tourisme de l’Union, G Kishan Reddy, a écrit que l’ajout de deux plages supplémentaires à Tamil Nady et à Pondichéry donnerait une impulsion à l’écotourisme dans le pays. Décrivant le développement comme une autre plume dans l’effort vert et propre de l’Inde, Reddy a déclaré que l’ajout de Kovala et Even Beach à la liste des huit autres plages International Blue Flag attirera une foule de touristes en Inde.

Dans un tweet similaire, le ministre de l’Environnement de l’Union, Bhupender Yadav, a écrit sur Twitter que le pays compte désormais 10 plages internationales Pavillon bleu dans le pays avec l’ajout de Kovalam et Eden et la recertification des huit plages existantes. Yadav a déclaré que le développement était une autre étape dans le cheminement vers une Inde propre et verte sous la direction du Premier ministre Narendra Modi.

Les huit autres plages qui ont obtenu la certification International Blue Flag en 2020 se trouvent dans d’autres États côtiers du pays, notamment Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat et les îles Andaman et Nicobar. Selon un rapport d’Indian Express, le gouvernement de l’État du Tamil Nadu avait annoncé des mesures spéciales dans le budget de l’État 2021-2022 pour travailler à l’obtention de la certification International Blue Flag pour environ 10 plages de l’État. Le gouvernement du Tamil Nadu a également annoncé qu’il dépenserait 100 crore au cours des cinq prochaines années pour apporter un revirement aux plages de l’État.

