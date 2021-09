Qu’est-ce que l’huile d’onagre, le nouveau supplément qui déferle sur Mercadona | La vie

in

Tout ce que fait Mercadona a des répercussions immédiates. Surtout quand il s’agit de produits destinés à améliorer la santé.

Mercadona lance de nouveaux produits chaque semaine. Certains sont plus frappants que d’autres. Peut-être à cause de l’exotisme de son nom, ou à cause de ses propriétés, Le nouveau supplément d’huile d’onagre de Mercadona a attiré l’attention sur les réseaux sociaux.

Ce supplément est vendu en boîtes de 60 perles (capsules comestibles transparentes) et il faut en prendre 6 par jour, donc chaque bateau dure 10 jours. Il a un prix de 3,95 euros.

Qu’est-ce que l’huile d’onagre et à quoi sert-elle ? Notre collègue Judith C. de Business Insider a investigué le sujet et en précise les propriétés, d’un point de vue scientifique.

L’huile d’onagre est un huile liposoluble Il est extrait des graines d’une plante appelée onagre. Contient Acides gras oméga-6.

Il est populairement connu sous le nom Usine de femmes car il traite les problèmes hormonaux féminins, mais il a en fait des propriétés associées à l’équilibre hormonal, il est donc également utilisé pour traiter l’acné, l’eczéma, le diabète et même l’arthrite.

Syndrome prémenstruel

Le traitement le plus connu de l’huile d’onagre est le soulagement de les douleurs causées par le syndrome prémenstruel, que beaucoup de femmes souffrent quelques jours avant les règles. Certaines études ont montré que la douleur est due à un déséquilibre en acides gras essentiels.

Pour cette raison, l’huile d’onagre est prise, qui contient Acides gras oméga 6, bien qu’il n’y ait pas d’études concluantes qui démontrent son efficacité.

Diabète

Beaucoup de gens le prennent pour réduire le diabète.

Il n’y a pas d’études médicales qui le certifient, mais il y a des études qui confirment que l’huile d’onagre aide à réduire les dommages neuronaux de la maladie.

Eczéma

Il y a des médecins qui le recommandent pour traiter l’eczéma, mais les études ne sont pas concluantes.

Certains disent oui, d’autres non. L’huile d’onagre étant un complément alimentaire, elle peut être essayée sans problème.

Arthrite et ostéoporose

Plusieurs études certifient que les acides gras contenus dans l’huile d’Onegra peuvent aider à soulager et ralentir les maladies chroniques associées aux os.

Il y a des médecins qui le recommandent aux patients de artitris et ostéoporose.

Cancer du sein

L’huile d’onagre ne guérit pas le cancer du sein, mais une étude a montré que rend les cellules cancéreuses plus sensibles à la chimiothérapie. C’est-à-dire qu’il aide au traitement médical.

D’autres utilisations courantes de l’huile d’onagre qui n’ont pas été certifiées par la science sont la perte de poids et les bouffées de chaleur de la ménopause (résultats contradictoires).