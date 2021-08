Qu’est-ce que l’hypertension artérielle pulmonaire?

01.08.2021 à 12h00 CEST

La Hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est une pathologie caractérisée par blocage des vaisseaux sanguins qui transportent le sang du cœur aux poumons.

Elle est considérée comme une maladie rare car elle touche un petit nombre de personnes. En fait, en Espagne 0,3 cas sont diagnostiqués pour 100 000 habitants par an.

Cela peut vous intéresser : Qu’est-ce que la RCR et comment se fait-elle ?

Mais il s’agit d’une pathologie grave et la pandémie de Covid-19 a été particulièrement dure pour ces patients dans un contexte, en plus, où les services de pneumologie étaient surchargés par le coronavirus.

Comme expliqué de la Société espagnole de pneumologie et de chirurgie thoracique (SEPAR) le hypertension artérielle pulmonaire cela peut être dû à diverses causes. D’une part, la génétique, et c’est qu’il y a généralement des antécédents familiaux lorsqu’un cas est diagnostiqué.

D’autre part, cette pathologie pulmonaire peut être causée par d’autres maladies, telles que les cardiopathies congénitales, l’infection par le VIH, les maladies du foie et les troubles liés au tissu conjonctif comme la sclérodermie.

Symptômes de l’HTAP

Jusqu’à récemment, les cas les plus typiques d’HTAP étaient ceux de jeunes femmes, vers 30-40 ans, qui présentaient une dyspnée ou une perte de connaissance, après avoir eu leur deuxième ou troisième enfant.

“Mais avec le temps et la meilleure connaissance de la maladie, le profil du patient HTAP s’est diversifié et on voit maintenant des patients plus âgés et avec d’autres comorbidités, ce qui représente parfois un défi diagnostique”, explique le médecin. Pilar Escribano, spécialiste en cardiologie à l’unité multidisciplinaire d’hypertension pulmonaire du service de cardiologie de l’hôpital Doce de Octubre de Madrid.

A ces difficultés de diagnostic, s’ajoute que les symptômes sont très peu spécifiques et peuvent être confondus avec ceux d’autres pathologies cardiorespiratoires, dont le diagnostic peut être long.

Parmi les signes les plus courants figurent, selon le SÉPARÉ:

Essoufflement (dyspnée), surtout à l’effort ou à l’effort Gonflement des chevilles. Cette inflammation indique que le cœur est défaillant et qu’il y a une rétention d’eau dans les jambes, bien qu’elle ne provoque pas de douleur. Comme pour la dyspnée, elle apparaît lorsque le patient fait un effort. Selon les pneumologues, il s’agit d’une “sensation d’étouffement qui se situe derrière le sternum”. Vertiges lors de l’exercice. Syncope ou perte de conscience soudaine. Le patient peut trouver du sang lors de l’expectoration.

Incurable mais traitable

Malheureusement, il n’existe actuellement aucun remède contre l’hypertension artérielle pulmonaire. Mais s’il existe différents traitements disponibles pour améliorer la qualité de vie des patients.

Le Dr Escribano souligne les améliorations enregistrées au cours de la dernière décennie.

« Désormais, nous avons trois familles de médicaments et nous avons appris à être plus ambitieux dans la prise en charge des patients dès le premier moment du diagnostic, de sorte que nous administrons deux types de médicaments de départ et cette agressivité thérapeutique se traduit par une amélioration de la survie ».

Entre le les médicaments utilisés pour traiter cette pathologie comprennent les diurétiques ou des médicaments conçus pour abaisser la pression de l’artère pulmonaire.

Certains patients qui ne répondent pas à ces traitements peuvent subir une transplantation pulmonaire.

Diagnostic précoce et unités spécialisées

Comme l’explique le médecin José Manuel Cifrián, chef du service de pneumologie de l’hôpital universitaire Marqués de Valdecilla (Santander) « il est essentiel que les patients soient diagnostiqués le plus tôt possible, qu’il existe un indice élevé de suspicion de symptômes tels que la dyspnée, et qu’ils puissent être orientés vers des consultations spécialisées où ils peuvent être traités. L’approche multidisciplinaire dans l’HTAP est essentielle. Pneumologues, cardiologues, ainsi que d’autres spécialistes et équipes soignantes formées, doivent travailler ensemble pour offrir à ces patients le traitement adapté à chaque cas, qui doit inclure la possibilité d’administrer des médicaments par voie orale, sous-cutanée, intraveineuse, une transplantation pulmonaire, si nécessaire, précise, et soutien psychologique ».

Actuellement en Espagne, il n’y a que deux centres de référence pour l’hypertension artérielle pulmonaire, un dans le Hôpital Clinique de Barcelone et un autre dans Hôpital Doce de Octubre.

Cela peut vous intéresser : Naiara, la plus jeune à recevoir une greffe cardiaque unique au monde

En plus, le Société espagnole de cardiologie (SEC) et le Société espagnole de pneumologie (SEPAR) ont lancé un processus d’accréditation des unités d’expertise, qui garantissent des critères communs dans la prise en charge et le diagnostic de ces patients.

“Ces soins spécialisés et multidisciplinaires coordonnés par un ‘chef d’orchestre’ sont essentiels pour les patients atteints d’HTAP et pour prendre des décisions spécifiques concernant chaque patient, en fonction de leur état clinique et de leurs comorbidités”, explique le Dr Escribano.

Un « orchestre » dans lequel les soins primaires jouent également leur rôle à la fois dans le diagnostic et le suivi des patients.

“Il faut prendre en compte que les symptômes de l’HTAP sont très peu spécifiques, comme l’essoufflement (dyspnée) et le diagnostic est souvent un ou deux ans en retard après que le patient ait signalé les premiers symptômes”, précise le spécialiste.