Qu’est-ce que l’identification numérique de la santé ? Genesis à utiliser, voici tout sur le mécanisme de dossier de santé centralisé

Le nouvel identifiant avec les dossiers de santé des utilisateurs sera accessible par divers fournisseurs de soins de santé

Le Premier ministre Narendra Modi a lancé lundi la mission numérique Ayushman Bharat à l’occasion du troisième anniversaire d’Ayushmann Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, qui fournira un identifiant de santé aux personnes qui contiendront leur dossier de santé. L’idée d’un identifiant de santé remonte à 2018 lorsque le Premier ministre a déclaré dans une proposition de Niti Aayog, qu’il souhaitait un mécanisme centralisé pour identifier chaque utilisateur dans National Health Stack.

Plus d’un million d’identifiants de santé uniques ont été créés dans le cadre de la mission nationale de santé numérique qui a été initialement lancée dans six États et territoires de l’Union. A titre pilote le 15 août. La mission vise à créer une interopérabilité au sein de l’écosystème numérique.

Qu’est-ce que le système national d’identification sanitaire ?

L’ID national de santé sera une banque pour toutes les informations relatives à la santé d’une personne. Si un utilisateur participant souhaite que ses dossiers de santé soient disponibles sous forme numérique, il peut commencer par créer un identifiant de santé. Les gestionnaires de données de santé surchargeront les identifiants de santé où un autre utilisateur comme un hôpital ou un praticien demandera une autorisation qui à son tour sera dirigée vers les patients pour un flux d’informations transparent.

Le Health D aura les détails de base de la personne et son numéro de téléphone portable ou son numéro Aadhaar. L’utilisateur aura la possibilité de lier son dossier de santé, comme les détails de chaque test, chaque maladie, les médicaments prescrits, toute intervention chirurgicale qu’il a dû subir et les médecins qu’il a consultés, à cet identifiant. La pièce d’identité est accompagnée d’un numéro d’identification unique à 14 chiffres.

Les dossiers de santé personnels peuvent être liés et consultés à l’aide d’une application mobile, d’un registre des professionnels de la santé (HPR) et des registres des établissements de santé (HFR).

Quel était le plan d’origine avec les identifiants de santé

Les racines du National Health Id se trouvent dans la National Health Policy 2017, où le gouvernement a proposé un écosystème de technologies de santé numérique qui répond aux besoins de toutes les parties prenantes et apporte transparence, efficacité avec la liaison des informations de santé entre les soins de santé publics et privés. National Health Stack par le Niti Aayog a été lancé en gardant à l’esprit les plans mentionnés.

Niti Aayog a également proposé un identifiant de santé numérique pour améliorer la qualité des soins en réduisant le risque d’erreur médicale évitable et pour permettre aux utilisateurs d’avoir une vue globale des dossiers de santé. Le gouvernement central a ensuite pris le ministère de la Santé et du Bien-être familial, le ministère de l’Électronique et de l’informatique et l’Autorité nationale de la santé à bord pour proposer une structure pour l’idée qui a uni le projet « Faire de l’Inde une nation de santé numérique permettant des soins de santé numériques pour tous » le mois dernier.

Systèmes avec lesquels le National Health ID interagira

Le nouvel identifiant avec les dossiers médicaux des utilisateurs sera accessible par divers prestataires de soins de santé – tels que les laboratoires, les pharmacies en ligne, les compagnies d’assurance et les entreprises de télémédecine qui participeront au système d’identification. La carte d’identité médicale est facultative, car dans le cas où une personne qui n’en a pas peut également bénéficier d’un traitement pour les établissements publics et privés.

Autres pays dotés d’un système de dossiers de santé centralisé

En 2005, le Royaume-Uni a lancé le déploiement d’un système de dossier de santé électronique où tous les patients auront un dossier de santé électronique centralisé pendant cinq ans. Il ne s’agissait pas d’un échange national d’informations sur les soins de santé, c’est pourquoi certains hôpitaux ont souscrit au système pour obtenir des informations sur leurs patients.

Le programme, considéré comme l’une des défaillances informatiques les plus coûteuses dans le domaine de la santé au Royaume-Uni, a été démantelé après avoir encouru un coût de 12 milliards de livres sterling. Les rapports de l’indépendant ont déclaré que le système était confronté à des défis de la part des fournisseurs, outre des inconvénients techniques, ce qui le laissait beaucoup plus cher que prévu et des années en retard.

