Qu’est-ce que l’immunothérapie ? Comment est-il administré et quels sont les effets secondaires ?

La immunothérapie est l’un des traitements actuellement disponibles pour traiter certains types de cancer, tels que le cancer du cerveau, du poumon, de la vessie, du rein, du sein, du mélanome et d’autres cancers de la peau, cancer du foie, lymphomes ou alors leucémies.

Ce traitement peut être administré seul ou en association avec d’autres thérapies telles que la radiothérapie et/ou la chimiothérapie.

Et en quoi consiste ce traitement ? Bref, il s’agit de booster notre système immunitaire pour agir contre les cellules malignes.

Comme ils l’expliquent du Société espagnole d’oncologie médicale (SEOM), le système immunitaire n’est pas capable de détecter cellules tumorales car ils lui deviennent invisibles.

L’immunothérapie sert d’intermédiaire pour que les cellules tumorales soient visibles par le système immunitaire et ainsi, les défenses puissent éliminer les cellules cancéreuses.

Comment il est administré et quelles précautions doivent être prises

Avant le traitement, un contrôle analytique et une visite avec l’équipe médicale seront effectués pour confirmer qu’il peut être administré.

Lorsqu’il est possible d’opter pour ce type de traitement, les spécialistes en oncologie ils l’administreront en plaçant un ligne veineuse périphérique (cathéter) par une ponction dans la veine.

Pour recevoir cette thérapie il n’est pas nécessaire que le patient assiste au jeûne.

Pendant ou après l’administration, le patient peut ressentir une douleur ou une rougeur dans la zone où le médicament a été piqué. Dans ces cas, il doit être consulté immédiatement.

Mais ce que les spécialistes en oncologie mettent en garde, c’est qu’il est essentiel que le patient ne prenne aucun médicament sans consultation préalable de son équipe médicale.

Dans le cas de devoir consulter un spécialiste ou un médecin de famille en raison de tout problème de santé non lié à la tumeur, vous devez informer que vous suivez une immunothérapie.

Les spécialistes soulignent également que certains minéraux, vitamines, compléments alimentaires ou tisanes peuvent influencer l’effet du traitement.

Cela se produit également avec les remèdes homéopathiques ou d’autres traitements complémentaires. Pour cette raison, il est important qu’avant de prendre quoi que ce soit, vous consultiez des professionnels de la santé impliqués dans le traitement d’immunothérapie.

Effets secondaires de l’immunothérapie

Le possible effets indésirables dérivés de cette thérapie Ils sont différents de ceux qui surviennent avec d’autres traitements contre le cancer, tels que la chimiothérapie conventionnelle, les thérapies ciblées ou la radiothérapie.

Et connaître ces signes est essentiel pour que le patient les contrôle et les prévienne autant que possible. effets secondaires.

Diarrhée : Il est courant qu’ils produisent des altérations de la consistance et/ou de la fréquence des selles. Pour cette raison, les spécialistes recommandent à ces patients de suivre une alimentation facilement digestible et de boire une grande quantité de liquides.

En cas d’apparition brutale de douleurs abdominales, que plus de 4 selles sont effectuées par jour ou si les selles présentent des traces de sang ou de mucus, l’équipe médicale en charge de l’intervention doit être consultée. immunothérapie.

Altérations de la peau : A la suite du traitement, une certaine sécheresse de la peau et même des démangeaisons peuvent apparaître.

Pour l’atténuer, les spécialistes conseillent d’entretenir une hygiène cutanée et de l’hydrater avec des produits ne contenant ni alcool ni détergent.

Ils recommandent également de ne pas bronzer, et utiliser une crème solaire 50 SPF UVB + UVA. Et n’oubliez pas de protéger vos yeux avec de bonnes lunettes de soleil.

Inconfort articulaire et musculaire. Une gêne musculaire et articulaire peut apparaître. Pratiquer un exercice physique de façon régulière et en fonction de la condition physique de chaque patient peut les soulager.Le patient peut ressentir plus de fatigue que la normale, il est donc conseillé de respecter les heures de sommeil et de repos si nécessaire. Les oncologues recommandent d’essayer de mener une vie normale sans oublier la pratique de certaines activités physiques. S’il y a une augmentation de la toux ou si le patient sent qu’il s’étouffe, il doit consulter le personnel de santé qui le prend en charge.Mucite : Des lésions peuvent apparaître sur les muqueuses, notamment un muguet buccal. Pour cette raison, il est indispensable de veiller à son hygiène bucco-dentaire, et si des aphtes apparaissent, se gargariser avec des infusions de thym et/ou de bicarbonate.

Ne pas boire d’aliments ou de boissons très chaudes peut aider à réduire ces blessures.

Fièvre. Le patient peut avoir un épisode fébrile ponctuel dans les 24 à 48 heures suivant la première séance d’immunothérapie. Cette fièvre peut être gérée avec de l’acétaminophène (si vous n’êtes pas allergique).

Enfin, les spécialistes en oncologie rappellent que toute aggravation de ces malaises induite par le traitement d’immunothérapie doit être signalée à l’équipe médicale qui prend en charge le patient.