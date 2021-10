Qu’est-ce que l’impôt sur les plus-values ​​et pourquoi l’État constitutionnel le déclare-t-il nul ?

29/10/2021 à 7h01 CEST

VERONICA SEDEÑO

La Plénière du Cour constitutionnelle (TC) a déclaré inconstitutionnel et nul une série d’articles de la loi de finances locales, qui établissent une méthode objective de calcul du revenu imposable de la Taxe sur l’augmentation de la valeur des terrains urbains, connu comme plus-value, qui détermine qu’il y a toujours eu augmentation de leur valeur, indépendamment du fait que cela ait été le cas et du montant réel de cette augmentation. Concrètement, l’arrêt renvoie aux articles 107.1 deuxième alinéa, 107.2 A et 107.4 du texte consolidé de la Droit des finances locales.

Quelle est la plus-value sur l’achat d’une maison

Lors de la vente d’un bien immobilier, la Taxe sur l’Augmentation de la Valeur du Foncier Urbain, plus connue sous le nom de plus-value communale, doit être réglée devant la mairie où se situe la maison. Elle est régie par le Décret Royal Législatif 2/2004, du 5 mars, qui approuve le texte révisé de la Loi de Régulation des Finances Locales. Votre tâche est de taxer l’augmentation de la valeur du terrain sur lequel le bien est situé au fil des ans, depuis le moment de son acquisition jusqu’au moment de sa transmission.

Calcul de la valeur nette du logement

Pour son calcul, il faut savoir de combien la valeur du terrain a augmenté, c’est pourquoi le nombre d’années écoulées depuis l’achat du bien est multiplié par un coefficient réglementaire, un pourcentage qui représente un taux de revalorisation et qui est fixé par arrêtés municipaux chaque anus. Ensuite, il est multiplié par la valeur cadastrale du terrain, chiffre que l’on retrouve facilement sur le reçu du Taxe foncière (IBI). Enfin, un taux d’imposition est appliqué, qui ne peut excéder 30%.

Il s’agit d’un montant non négligeable qui doit être payé dans un délai allant de 30 jours à l’année, selon le type de transmission en question. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’une vente, le délai est de 30 jours, tandis que, s’il s’agit d’un héritage, le délai va jusqu’à six mois, qui peut être prolongé jusqu’à un an. Il existe des cas où vous êtes exonéré de l’obligation de payer la plus-value, comme dans les daciones en paiement, les bâtiments protégés ou historiques, lorsque le contribuable est une ONG, les transmissions de l’Etat ou de la Sareb, dans les coopératives, etc.

Le vendeur est le contribuable de la plus-value des opérations de vente et d’achat. Cependant, si le vendeur ne réside pas en Espagne, l’acheteur sera responsable de cette taxe. Le responsable du paiement doit se rendre à la mairie pour payer ladite taxe. Cependant, dans les mairies des grandes capitales, la procédure est généralement facilitée par Internet, pouvant générer des un formulaire d’auto-évaluation de le payer dans une succursale d’une banque collaboratrice.