Qu’est-ce que l’incompatibilité Rh materno-fœtale ?

in

15/09/2021 à 11h30 CEST

L’incompatibilité Rh materno-fœtale se développe lorsqu’une femme enceinte a du sang Rh négatif et que le fœtus a du sang Rh positif. Uniquement et exclusivement dans ce cas.

Mais qu’est-ce que cela signifie exactement ?

Cela peut vous intéresser : Qu’est-ce que le diabète gestationnel ? Comment cela affecte-t-il la grossesse, le bébé et la mère?

Tout d’abord, il est important de savoir que les différents groupes sanguins A, B, AB et 0 dépendent des protéines situées à la surface des globules rouges.

À leur tour, chacun de ces groupes sanguins peut avoir une autre protéine appelée Rh. Ceux qui ont cette protéine seront Rh positif et ceux qui n’en ont pas, Rh négatif. 85 % des gens sont Rh positif et 15 % sont négatifs.

Eh bien, si une femme avec Rh négatif et tombe enceinte d’un homme Rh positif, le bébé qui est généré peut hériter de 50% de la probabilité du sang du père (Rh positif) mais aussi 50% de la mère (Rh négatif).

« Si cette situation se produit, nous serons alors confrontés à un cas d’incompatibilité Rh materno-fœtale », déclare le professeur et médecin Juan José Vidal, fondateur et directeur de l’Unité des femmes de l’Hôpital international Ruber de Madrid.

Anticorps anti-Rh

Comme l’explique ce spécialiste, “il est très rare qu’il y ait des problèmes lors de la première grossesse sauf en cas de saignement pendant la grossesse, puisque le sang du fœtus n’est pas en contact avec le sang de la mère jusqu’à ce que l’expulsion du fœtus ait lieu. le placenta lors de l’accouchement.

C’est à partir de ce moment où, selon le Dr Vidal, « le corps de la mère va générer des anticorps anti-Rh pour combattre cette ‘substance étrangère’ que représentent les cellules sanguines fœtales Rh positif. Le problème surviendra lorsque ces anticorps atteindront le fœtus à travers le placenta, détruisant ainsi les globules rouges du bébé.

Dans leur décomposition, ces globules rouges Ils produisent de la bilirubine et cela fait que le fœtus acquiert une couleur jaune sur la peau, d’intensité plus ou moins grande, selon la quantité de bilirubine produite.

Dans les grossesses successives, souligne le professeur, ce processus serait encore plus probable et grave, puisque les anticorps resteraient dans le sang de la mère et entreraient facilement en contact avec le fœtus par la circulation placentaire, produisant une anémie sévère chez le fœtus jusqu’au point que des transfusions intra-utérines peuvent être nécessaires.

Un problème facilement évitable

Lorsqu’une femme Rh négatif tombe enceinte, un test sanguin est effectué, appelé Test des peignes de vérifier la présence de ces anticorps qui, bien qu’inoffensifs pour la femme et le fœtus, s’ils sont Rh négatif, peuvent compliquer la grossesse.

En cas de négativité et pour éviter tout problème pendant la grossesse, « une dose du vaccin anti-Rh (Gamma globuline) sera administrée vers 28 semaines de gestation et une autre dans les 3 premiers jours après l’accouchement si l’enfant est Rh+, également en cas d’avortement, & rdquor; explique le spécialiste.

Il faut également tenir compte du fait que si pendant la grossesse il est nécessaire d’effectuer une amniocentèse ou une biopsie chorionique pour exclure des maladies génétiques, le “vaccin” devra être appliqué après chacune d’entre elles.

« Après la naissance du bébé, il faudra procéder à une ou plusieurs transfusions d’échange pour changer son sang pour un autre qui est Rh négatif jusqu’à s’assurer que les anticorps anti-Rh transmis par la mère disparaissent complètement & rdquor; conclut le Dr Juan Vidal.