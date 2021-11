Qu’est-ce que l’intention de l’utilisateur ? Comprendre l’intention de l’utilisateur pour le CRO et le référencement

Qu’est-ce que l’intention de l’utilisateur ?

L’intention de l’utilisateur va au-delà des mots-clés pour décrire ce qu’un utilisateur recherche lorsqu’il se tourne vers un moteur de recherche. L’intention de l’utilisateur nous indique le raisonnement derrière les mots-clés et les phrases que l’utilisateur choisit. Les requêtes de recherche se répartissent en trois types d’intention d’utilisateur :

● Informationnel : Les utilisateurs recherchent des informations. Ce sont des utilisateurs qui veulent savoir quelque chose.

● Navigation : Les utilisateurs essaient d’accéder à un site Web particulier. Ce sont des utilisateurs qui veulent aller quelque part en ligne.

● Transactionnel : Les utilisateurs sont prêts à effectuer un achat ou à effectuer un autre type d’activité en ligne spécifique. Ce sont des utilisateurs qui veulent faire quelque chose.

Intention de l’utilisateur, ou ce que le chercheur recherche lorsqu’il effectue une recherche dans Google ou un autre moteur de recherche, joue un rôle important dans vos efforts de référencement et d’optimisation du taux de conversion (CRO).

● Une solide compréhension de l’intention de l’utilisateur guide la sélection et le ciblage appropriés des mots clés.

● Connaître l’intention de l’utilisateur à toutes les étapes du parcours de l’acheteur vous permet de créer du contenu pour les cibler à chaque étape.

● Avoir une bonne compréhension de l’intention de l’utilisateur garantit que vous vous concentrez sur le bien de servir vos lecteurs, ce qui augmente les chances de conversion.

● Lorsque vous gagnez l’intention de l’utilisateur, le SEO et le CRO viennent beaucoup plus naturellement. Concentrez-vous sur votre utilisateur, et le reste suivra.

Trop souvent, le référencement semble se concentrer sur les chiffres et les mesures. Bien que ces éléments soient essentiels pour nous aider à évaluer notre succès avec une stratégie, ils ne sont pas les seuls qui comptent. Se concentrer sur l’intention de l’utilisateur permet à la fois au SEO et au CRO d’obtenir un retour sur investissement plus élevé, simplement parce qu’ils ont tous deux en tête l’utilisateur final.

Que pouvons-nous apprendre de l’intention de l’utilisateur ?

L’intention de l’utilisateur nous dit ce que veulent nos clients. Il s’agit surtout de marketing. Lorsque nous nous concentrons moins sur les mots-clés, nous devrions cibler et davantage sur la façon de servir les utilisateurs/clients de notre site Web, c’est là que nous réussirons.

Comment Google gère-t-il l’intention de l’utilisateur ?

Google gère l’intention de l’utilisateur en examinant la signification de la requête. Prenez, par exemple, lorsque quelqu’un recherche « Apple », il recherche soit des informations sur le fruit, soit sur l’entreprise. Google utilise les autres mots et expressions de la requête pour déterminer sur quoi l’utilisateur veut plus d’informations, puis affiche les résultats pertinents.

Pour vous assurer que votre contenu se classe en conséquence, vous pouvez utiliser la modélisation de sujets pour vous aider à créer votre contenu. Un contenu de haute qualité garantit que vous touchez à tous les autres contenus connexes que Google s’attend à voir pour une requête et les aide à séparer le contenu sur le fruit du contenu sur les produits Apple.

Appliquer l’intention de l’utilisateur à votre stratégie numérique

Avant de faire quoi que ce soit d’autre, vous devez d’abord savoir quelles requêtes de recherche génèrent du trafic vers votre site Web. L’une de ces méthodes les plus simples consiste à consulter vos rapports Google Webmaster Tools. Pour ce faire, accédez à Trafic de recherche > Requêtes de recherche.

Une fois que vous avez appris quelles requêtes de recherche génèrent du trafic, vous pouvez examiner de plus près l’intention de l’utilisateur derrière chacune d’elles. Classez-les en fonction de leur emplacement dans les trois types de requêtes. Inquiétez-vous moins pour les questions de navigation ou de départ, car, du point de vue du référencement, vous les avez déjà gagnées. Concentrez vos efforts sur les requêtes savoir/informations et les requêtes do/transactionnelles.

Assurez-vous que les requêtes et l’intention de l’utilisateur correspondent au type de contenu que vous fournissez.

Introduisez des techniques d’optimisation de la conversion en fonction de l’intention de l’utilisateur. Après avoir créé du contenu qui correspond à l’intention de l’utilisateur, développez des appels à l’action pour répondre au désir de cet utilisateur. De cette façon, lorsque les chercheurs arrivent sur votre site, quelle que soit l’intention de la requête qui les a amenés là-bas, vous répondez à leurs besoins.

Requêtes d’information

Lorsque vous avez des requêtes d’information, assurez-vous de fournir des résultats informatifs. Les gens ici ne cherchent pas à acheter quoi que ce soit, alors n’essayez pas de leur vendre votre produit. Au lieu de cela, informez-les sur le fonctionnement de vos produits et services et sur la manière dont ils peuvent aider à résoudre le problème de l’utilisateur.

Requêtes de navigation

Lorsque vous avez des requêtes de navigation, vous n’aurez pas à faire grand-chose concernant l’optimisation de la conversion, car vous gagnerez l’utilisateur d’un point de vue SEO. Mais, pour vous assurer que les gens se rendent là où ils doivent aller, vous voudrez toujours créer votre site avec un contenu de qualité afin que vous puissiez afficher des liens de site dans les SERP. Et vous aurez besoin d’une bonne présence sociale pour renforcer la notoriété de la marque et transmettre ces signaux sociaux à Google.

Requêtes transactionnelles

En ce qui concerne les requêtes transactionnelles, vous savez que les gens essaient d’acheter, c’est donc là que vous pouvez utiliser toutes les tactiques d’optimisation de conversion dont vous disposez. Assurez-vous d’avoir une page d’achat pour toutes les requêtes transactionnelles. Dans la plupart des cas, la page d’achat n’est techniquement pas une page de destination, mais elle est toujours idéale pour les conversions. Traitez chacune de vos pages d’achat comme leur page de destination avec des titres forts, des appels à l’action, des images de produits, etc.

Cela dit, les requêtes transactionnelles ne se limitent pas à l’achat ; ils peuvent se référer à n’importe quel niveau d’activité. Les gens pourraient rechercher des coupons pour économiser de l’argent sur un futur achat pour des essais ou des échantillons gratuits. Quoi qu’il en soit, les personnes ayant cette intention ne cherchent à naviguer nulle part et elles disposent déjà des informations dont elles ont besoin, ce n’est donc pas ce qu’elles recherchent.

Création d’une variété de pages de destination spécifiques à l’intention de l’utilisateur

Cela signifie que vous aurez besoin de pages de destination pour les requêtes transactionnelles, qu’elles cherchent à acheter ou non. Il n’y a rien de mal à avoir plusieurs pages de destination sur votre site simplement parce que vous ne savez pas sur quelle page votre utilisateur atterrira, mais vous voulez être prêt pour tout scénario possible.

Même si vous n’avez qu’un seul produit, vous aurez besoin de différentes pages de destination, chacune étant conçue pour répondre à l’intention spécifique de l’utilisateur. Toutes vos pages de destination n’ont pas besoin de présenter vos produits ou services. Si la page de votre site ne correspond pas à un utilisateur en fonction de l’endroit où il se trouve dans son parcours d’achat, vos chances de conversion sont minces, voire nulles.

Sur ces pages de destination, prenez le temps de développer des offres uniques et des appels à l’action en fonction de l’intention de l’utilisateur. L’intention de l’utilisateur découle de la requête dans le moteur de recherche lorsqu’il consulte votre page. C’est leur intention qui les pousse à cliquer sur votre lien sur le SERP et à leurs actions lorsqu’ils voient votre page.

Si un utilisateur accède à votre page à cause d’une requête d’information, il est probable qu’il ne soit pas prêt à acheter votre ebook ou à s’inscrire pour un essai gratuit de votre service. (Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas les obtenir plus tard, cela signifie que vous devez d’abord nourrir le lead un peu différemment.) Commencez-les avec une offre plus petite, telle qu’une inscription à une liste de diffusion, un webinaire gratuit ou gratuit rapport.

Continuez les efforts de test A/B

Étant donné que l’intention de l’utilisateur affecte le fait que vos visiteurs cliquent ou non sur un bouton, vous souhaiterez optimiser à la fois la copie et l’appel à l’action. Étant donné que le processus d’optimisation peut être assez complexe, que vous mettiez en œuvre l’optimisation du taux de conversion sur les transactions d’achat ou d’autres requêtes, vous devez toujours utiliser le test fractionné pour vous assurer que tout est correct.

Passez du temps à tout tester, de votre copie (même jusqu’au mot dans certains cas !), la taille et l’emplacement des boutons, le CTA, et plus encore. Plus vous effectuez de tests, plus vos pages de destination sont raffinées, et plus elles sont raffinées, plus vous avez de chances de conversion.

Auteur : Garry Grant

Garry Grant est un expert chevronné de l'optimisation des moteurs de recherche et de l'industrie du marketing numérique. Avec près de 20 ans d'expérience, Garry a construit avec succès une opération multi-services chez SEO, Inc., développant des technologies propriétaires grâce à des solutions stratégiques complexes.