Qu’est-ce que l’intention de recherche et comment pouvez-vous optimiser votre blog pour cela ?

En tant que spécialistes du marketing, votre objectif est d’attirer plus de prospects et de les transformer en clients payants. Mais pour que cela se produise, vous devez améliorer la reconnaissance de votre marque en rendant votre entreprise visible aux personnes réellement intéressées par vos produits et services.

De cette façon, vous pouvez attirer un public plus ciblé et atteindre vos objectifs de conversion plus rapidement. Il existe différentes façons de le faire. Mais rien ne peut être aussi puissant que d’améliorer votre référencement pour gagner un trafic organique solide.

Contrairement au trafic que vous obtenez des publicités payantes et du marketing sur les réseaux sociaux, votre trafic organique durera éternellement. Les spécialistes du marketing en font donc leur priorité absolue pour améliorer leur référencement pour un trafic plus organique.

Le problème, cependant, est que de nombreux spécialistes du marketing pensent que l’amélioration de votre référencement consiste à créer un contenu riche en mots clés pour votre entreprise. Mais Google est devenu beaucoup plus intelligent qu’il ne l’était il y a dix ans. Désormais, au lieu de ne regarder que les mots-clés pour répondre aux requêtes de recherche, il se concentre également sur la satisfaction de l’intention de recherche de l’utilisateur.

Mais quelle est exactement cette intention de recherche et comment optimisez-vous votre contenu pour cela ? Découvrons-le.

Qu’est-ce que l’intention de recherche ?

L’intention de recherche n’est rien d’autre que l’objectif principal de l’utilisateur pour effectuer une recherche. Tout le monde a un objectif précis lorsqu’il cherche quelque chose. Il peut s’agir de faire un achat, de recueillir des informations, de rechercher une adresse ou quelque chose de similaire.

Au fil des ans, Google a travaillé dur pour améliorer son algorithme afin de déterminer l’intention de recherche de ses utilisateurs. Désormais, il priorise ce contenu à classer pour les requêtes de recherche qui correspondent à l’intention de recherche de l’utilisateur. Donc, si vous souhaitez améliorer votre classement dans les recherches, votre contenu doit satisfaire l’intention de recherche de vos utilisateurs.

Différents types d’intention de recherche

Afin d’optimiser votre contenu pour l’intention de recherche, vous devez d’abord comprendre les 4 types différents d’intention de recherche. Jetons donc un coup d’œil à eux.

1. Intention de recherche d’informations

Comme le terme l’indique, lorsque l’intention de recherche est informative, vous savez que l’utilisateur recherche une sorte d’information. Un tel contenu se présente généralement sous la forme de didacticiels, de publications pratiques, de guides, etc. Voici quelques exemples de ce contenu :

Qui est Bill Gates ?Comment faire une pizza ?Apple Store près de chez moiMelinda Gates

Vous avez maintenant remarqué que chaque requête n’est pas une question. Mais chacune de ces requêtes recherche plus d’informations sur le sujet. Ainsi, Google ne présentera que les contenus offrant des informations plus spécifiques pour les requêtes. C’est la raison pour laquelle vous trouverez principalement Wikipedia comme l’un des meilleurs résultats pour certaines des recherches avec une intention de recherche informative.

2. Enquête commerciale

L’intention de recherche suivante est de nature commerciale. Lorsque vous recherchez quelque chose avec cette intention sur Google, vous verrez que les résultats incluent des résultats payants en haut de la SERP. Ces résultats de recherche se concentrent davantage sur la fourniture d’informations sur la marque plutôt que sur le sens actuel de la requête.

3. Transactionnel

L’intention de recherche transactionnelle comprend des résultats de recherche qui peuvent aider l’utilisateur à effectuer une transaction. Par exemple, vous pourriez vouloir acheter une machine à laver. Ainsi, Google vous aidera à effectuer l’achat en vous montrant les meilleurs résultats. Et selon votre requête de recherche, il peut même parfois vous montrer l’emplacement des magasins qui vendent le produit.

4. Navigation

Les utilisateurs ayant une intention de recherche de navigation savent déjà quel site Web ils souhaitent consulter. Ils veulent juste naviguer à travers les différentes pages de leur site Web. Ainsi, Google vous montrera les premières pages de ce site Web pour vous faciliter la navigation. Et en fonction de votre recherche, il peut même afficher du contenu connexe comme des actualités, des mentions, etc.

Une fois que vous avez compris les différents types d’intention de recherche, vous devez optimiser votre contenu pour y correspondre.

Optimiser votre contenu pour l’intention de recherche

Google est assez intelligent pour comprendre si les gens sont satisfaits de leurs résultats de recherche. Lorsqu’ils sont intéressés par les résultats de la recherche, ils sont plus susceptibles de cliquer dessus. Sinon, ils feront défiler pour trouver d’autres contenus pertinents. Mais l’objectif principal de Google est de satisfaire l’intention de l’utilisateur. Donc, s’il pense qu’un résultat de recherche particulier n’est pas très relatif, il le poussera vers le bas en termes de classement.

C’est pourquoi il est important d’optimiser votre contenu pour l’intention de recherche. Comment tu fais ça? Jetez un œil aux points ci-dessous.

1. Utiliser des fichiers multimédias

Au lieu de rendre votre contenu uniquement basé sur du texte, utilisez également des fichiers multimédias tels que des images, des vidéos, des gifs, etc., dans votre contenu. Cela vous facilitera la compréhension et augmentera votre classement.

2. Utilisez les fenêtres contextuelles d’intention de sortie

Les popups peuvent être ennuyeux si vous ne savez pas comment les utiliser correctement. Mais s’il est utilisé de manière stratégique, il peut vous aider à augmenter vos conversions. Une façon de les utiliser est de les utiliser avec l’« intention de sortie » activée.

3. Concentrez-vous sur vos polices

Rendre votre contenu lisible est extrêmement important. N’oubliez pas que vos utilisateurs ne liront pas l’intégralité de votre texte. Ils ne feront que le parcourir. Alors rendez votre contenu numérisable. Vous pouvez le faire en utilisant les sous-titres appropriés.

4. Utilisez Google Analytics

Google Analytics vous aide à avoir un aperçu de diverses mesures importantes telles que votre taux de rebond, le nombre moyen de sessions, etc., qui déterminent le succès de votre blog. Déterminez donc ce qui cause un taux de rebond élevé et une session moyenne faible et travaillez sur ces aspects en améliorant votre contenu.

Il s’agit donc de l’intention de recherche. Utilisez-le maintenant dans votre stratégie de référencement pour booster votre classement.