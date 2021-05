Qu’est-ce que l’invasion secrète de Marvel: 5 choses à savoir des bandes dessinées

Les Illuminati avaient déjà averti les Skrulls de l’invasion de la Terre

Des années avant l’invasion secrète, une guerre entre les Skrulls et les Kree devenait si potentiellement dangereuse pour la Terre qu’elle a inspiré Tony Stark à former un groupe secret surnommé les Illuminati, qui comprenait initialement Black Bolt, Charles Xavier, M. Fantastic, Namor et Docteur Strange. Les Illuminati ont menacé les Skrulls d’anéantissement s’ils venaient jamais près de la Terre. Ils ont immédiatement riposté en kidnappant et en menant des expériences sur les héros, mais sans leur en laisser le moindre souvenir.

Avancez-vous au moment où les événements du scénario de Marvel’s House of M se déroulent et que Galactus vient de détruire l’empire Skrull, prouvant la véracité d’une prophétie avertie par la princesse Veranke. Ayant besoin d’une nouvelle planète natale, les survivants, utilisant leurs découvertes expérimentales, ont élaboré un plan pour conquérir la Terre en assumant les identités et les capacités de nombreux héros Marvel – tels que Veranke devenant Jessica Drew (Spider-Woman) – et en les transformant l’un contre l’autre. En fin de compte, ils s’avéreraient très réussis avec cette étape particulière.