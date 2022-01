Qu’est-ce que Livepeer (LPT) ? Est-ce un bon investissement ?

La crypto-monnaie Livepeer (LPT) est l’une des moins affectées par le récent krach boursier, et si vous voulez savoir en quoi consiste leur projet, alors vous devez consulter cette analyse.

Au moment de la rédaction de cet article, LPT se négocie à 41,86 $, accumulant une perte de 17,21 % au cours des dernières 24 heures, tout en maintenant un léger gain de 4,35 % au cours des 7 derniers jours.

Sa capitalisation boursière est de 890 millions de dollars, se classant ainsi au 95e rang du classement CoinMarketCap.

Analyse fondamentale : qu’est-ce que Livepeer et sa crypto-monnaie LPT ?

Livepeer est la plate-forme pionnière du streaming vidéo en direct entièrement décentralisé. Il a été lancé en 2017 et depuis lors, il a continué à travailler pour devenir une alternative viable à la blockchain pour les sociétés de radiodiffusion centralisées d’aujourd’hui.

En raison de la croissance rapide de l’industrie du streaming vidéo en direct, l’équipe derrière ce projet cherche à exploiter la vague pour introduire une décentralisation précieuse sur ce marché.

Le protocole vise à rationaliser les processus de transmission de contenu, il reçoit donc le travail des producteurs, se charge de le formater et de le distribuer aux utilisateurs et aux autres plateformes de transmission.

À propos du jeton LPT

Le jeton LPT sert à coordonner et à inciter les participants à garantir que le réseau est aussi bon marché, efficace, sécurisé, fiable et utile que possible.

Le jeton LPT est nécessaire pour payer les frais de transcodage et de distribution des vidéos. Plus vous avez de LPT, plus vous pouvez travailler sur le réseau moyennant des frais. De plus, si vous possédez ce jeton, vous pouvez le mettre en jalonnement pour sécuriser le réseau et fournir des liquidités à ceux qui effectuent le travail de transcodage, et ainsi gagner des récompenses.

Le réseau Livepeer se développe rapidement. Actuellement, 3 444 délégués sécurisent le réseau et d’autres se joignent chaque jour.

L’équipe de développement a récemment mené une deuxième ronde de financement au cours de laquelle elle a levé 20 millions de dollars supplémentaires en capital pour développer davantage le projet.

L’intérêt pour cette plateforme, ajouté à la croissance rapide du segment de la transmission vidéo, font de ce projet des perspectives très intéressantes.

Analyse technique de la crypto-monnaie LPT

D’après le graphique journalier, nous voyons que le jeton Livepeer a été l’un des moins affectés par la marée baissière générale sur le marché de la cryptographie.

Cependant, après de forts sauts haussiers, le prix a rapidement rejeté ces tentatives, créant un scénario où l’épuisement des acheteurs est évident.

Maintenant, il semble assez probable que les pertes LPT se propageront à court terme. Le support le plus proche est à 38,50 $. S’il perd, alors le prix pourrait partir à la recherche du prochain niveau de support, situé à 34,09 $.

Pour penser que les taureaux ont repris le contrôle à court terme, la résistance à 44,26$ doit être cassée.

Analyse technique de la crypto-monnaie Livepeer (LPT). Source : TradingView.

Moyen / long terme

Pour une prévision à plus moyen/long terme, examinons le graphique hebdomadaire LPT vs USDT.

À partir de cette période, nous voyons que la force dominante est sans aucun doute haussière, mais qu’elle est en difficulté en raison d’une forte correction en cours.

Si l’on regarde un peu à gauche, on voit clairement que la force des acheteurs est assez dominante, donc la chute des derniers mois est une simple correction pour l’instant.

Nous ne voyons toujours pas de signes clairs indiquant que le prix a atteint le creux de sa chute, pour reprendre sa tendance précédente.

À l’heure actuelle, il semble plus probable que nous verrons des ventes supplémentaires à court terme. Si le support à 35 $ se maintient, alors nous pourrions penser à un rallye majeur dans un avenir proche. Mais pour l’instant, ce niveau de soutien est menacé.

