Qu’est-ce que l’ivresse de chaleur au volant et comment l’éviter selon la DGT | Moteur

in

Conduire en été peut être très agréable ou se terminer en catastrophe. La chaleur joue toujours contre nous, il faut donc apprendre à la combattre.

L’été est la période idéale de l’année pour une escapade à la plage ou à la montagne, mais conduire avec des températures élevées à l’intérieur de la cabine n’est pas à prendre à la légère. La DGT met depuis longtemps en garde contre les effets de la conduite à haute température et a créé un manuel pour essayer d’éviter ces situations.

La chaleur est un ennemi presque imbattable. L’intérieur des voitures a généralement une température entre 5 et 15 degrés plus élevée que l’extérieurCela dépendra de l’endroit où il est garé et du temps qu’il a passé au soleil, mais il est toujours au-dessus de la température extérieure.

Cela implique qu’atteindre 40 degrés n’est pas compliqué et d’autant plus avec les températures qui ont été atteintes ces derniers étés. La chaleur à l’intérieur affecte tout le monde à l’intérieur du véhicule, mais les effets les plus préoccupants sont sur la personne en charge de la conduite.

Et, est-ce que la chaleur affecte de telle manière que le conducteur devient moins réceptif. Lors d’un test réalisé par la société Behr, il a été constaté qu’à 23 degrés le conducteur ne voit pas 3 % des signaux, tandis que si la température est de 32 degrés, le pourcentage passe à 10 %.

En réduisant la réactivité, il est plus difficile d’éviter les situations pouvant conduire à des accidents. De plus, la chaleur modifie également l’humeur des personnes et l’agressivité augmente fortement avec les températures.

Les conseils de la DGT pour éviter l’épuisement et le stress générés par la chaleur sont les suivants :

La température intérieure ne doit pas dépasser 24 degrés. La température ne doit pas être inférieure à 19 degrés. Ne dirigez pas les bouches d’aération vers la poitrine, car les basses températures peuvent causer des problèmes de santé, Évitez de diriger les bouches d’aération vers le visage et plus encore lorsqu’elles font du bruit, car elles provoquent des maux de tête, des migraines ou des migraines. Si des lentilles de contact sont utilisées, il est déconseillé de diriger les bouches d’aération vers les yeux, car cela augmente la sécheresse des yeux et entraîne des larmoiements. Vous devriez essayer que l’environnement ne soit pas excessivement sec pour éviter l’inconfort, les démangeaisons et les picotements dans les yeux, surtout si vous souffrez de myopie ou d’astigmatisme. Si vous avez un climatiseur, utilisez-le tout au long du voyage à la même température en tout temps.

La climatisation et la climatisation sont les éléments qui aideront les conducteurs à atténuer ou à réduire complètement les effets de la chaleur. Mais dans les deux cas, les réglages de ces deux éléments doivent être effectués avant de commencer le voyage.

Allumer la climatisation ou régler la température peut mettre en danger les personnes à l’intérieur de la voiture, ainsi que d’autres véhicules.