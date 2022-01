Qu’est-ce que l’OBD et comment tirer le meilleur parti de l’électronique de votre voiture | La technologie

Diagnostic à bord (OBD) o Diagnostic embarqué, est le nom donné au système qui permet de surveiller et de contrôler à la fois le moteur et les différents systèmes de la voiture.

Par conséquent, grâce à ce système, il est plus facile à diagnostiquer lorsqu’il y a tout type de panne dans le véhicule.

Le système OBD est d’une grande utilité depuis les années 1980, lorsqu’il est apparu pour contrôler les niveaux d’émission des voitures à essence. La première année de fonctionnement de cette lecture OBD a été décisive pour que quelque 180 000 véhicules en Espagne ne passent pas l’ITV.

Actuellement, on trouve différents types de normes qui varient selon les pays : OBD II aux États-Unis, EOBD en Europe et JOBD au Japon.

Et c’est que le système OBD a évolué et en 1996 est venu sa version modernisée, l’OBD II. Contrairement au premier, qui ne pouvait pas être utilisé dans tous les types de véhicules dans le monde, l’OBD II est plus universel, en plus d’avoir des améliorations dans la détection des défauts électriques, chimiques et mécaniques, qui peuvent affecter le niveau d’émissions.

Depuis 1996, le OBD II est requis sur toutes les nouvelles voitures aux États-Unis. Quant à l’Europe, depuis 2000, il a été imposé aux constructeurs d’inclure un port EOBD dans les véhicules à essence, depuis 2003 dans les véhicules diesel et en 2005 les camions ont été inclus.

Quelle fonction OBD II remplit-il dans notre véhicule ?

Lorsque quelque chose ne fonctionne pas comme il le devrait dans une voiture, le système OBD provoque l’allumage d’un voyant sur le panneau de commande du véhicule. Cela signifie qu’il y a un défaut ou un problème et qu’il doit être vérifié.

Actuellement, nous pouvons faire cette détection de deux manières : nous pouvons l’apporter à l’atelier ou nous pouvons nous identifier où est le problème.

Si nous décidons de l’emmener dans un endroit spécialisé, le fonctionnement est simple. Une fois notre véhicule connecté au système, en cas de panne, il en informe la personne en charge de l’examen en allumant un témoin.

En dehors de ce voyant, l’appareil fournit un enregistrement du défaut et de ses causes possibles. Pour chaque échec, un enregistrement est attribué.

Ce registre génère des chiffres et des lettres qui suivent le Norme SAE J2Q12, un code à 5 chiffres.

le premier chiffre représente ce qui suit :

P : électronique du moteur et de la transmission B : carrosserie C : châssis U : non défini

le deuxième chiffre indique l’organisme chargé de définir le chiffre : si un 0 apparaît, il s’agit de la SAE (Society of Automotive Engineers), code commun à toutes les marques. Si au contraire c’est 1 cela correspond au constructeur du véhicule.

le troisième chiffre représente une fonction spécifique du véhicule :

0 : Electronique complète 1 et 2 : Contrôle air et carburant 3 : Système d’allumage 4 : Contrôle des émissions auxiliaire 5 : Contrôle de vitesse et de ralenti 6 : ECU et entrées et sorties 7 et 8 : Transmission

le quatrième et cinquième chiffre ils sont spécifiquement liés à la panne du véhicule.

Ainsi, par exemple, on peut trouver un avertissement composé du code suivant : P0830, dont la signification, selon une énorme liste d’enregistrements, que vous pouvez facilement consulter, serait la suivante : CIRCUIT DE COMMUTATEUR DE PEDALE D’EMBRAYAGE ‘A’. Avec cela, nous saurions déjà exactement où est la faute.

Si, au contraire, nous préférons le faire nous-mêmes, Il faut avoir une certaine habileté car, bien qu’elle soit simple, sa lecture et sa connexion sont quelque peu complexes si l’on est novice.

Il est possible d’acheter un connecteur OBD II avec Bluetooth pour moins de 20 euros avec lequel nous pouvons communiquer avec les unités de contrôle de notre voiture à l’aide du téléphone portable ou d’un ordinateur portable.

Ces applications que nous achetons (qui ont parfois des versions gratuites mais moins complètes), ainsi que celles OBD II, n’ont accès qu’à certaines valeurs réelles et aux codes défauts qui, selon la loi, sont gratuits.

Certaines des applications les plus connues sont Torque, OBD fusion, DrivePro ou DashCommand. Tous sont disponibles pour Android et iOS, à l’exception de DrivePro, qui ne peut être trouvé que pour les appareils Apple.

Nous pourrons collecter différentes données qui nous permettront de vérifier si tout va bien ou non. Le voyant restera allumé si quelque chose ne fonctionne pas correctement jusqu’à ce qu’il soit emmené à l’atelier. Cependant, vous devez toujours garder à l’esprit que l’analyse n’aura pas la même qualité que celle fournie par un atelier.

Où se trouve le connecteur OBD II et comment s’y connecter ?

Par réglementation, le port OBD II doit être à 91cm du conducteur à l’intérieur de la cabine et il doit pouvoir être manipulé sans aucun outil spécial, c’est-à-dire vous ne le trouverez jamais avec une couverture fixé avec des vis.

Avec cela, normalement, bien que cela dépende du modèle et de la marque du véhicule, vous le trouverez dans le zone du pied du pilote, sur le panneau central ou sous la selle.

Il existe actuellement des applications mobiles qui permettent de localiser, selon le modèle de votre voiture, où se trouve ce système.

L’OBD II a généralement, en règle générale, 16 connecteurs et il vient généralement en noir ou blanc. Si vous souhaitez vérifier si votre voiture dispose de ce système, recherchez un connecteur similaire à celui illustré dans l’image suivante dans les zones que nous avons indiquées.

Ce système est-il vraiment utile ?

Il convient de préciser que ce système ne cherche pas à éliminer les véhicules les plus anciens du marché, puisqu’il a été créé précisément dans l’idée de confirmer l’efficacité des plus récents, dont les moteurs sont théoriquement plus modernes.

On peut aussi considérer que l’OBD II est indispensable à la survie des petites et moyennes entreprises opérant dans le secteur de l’après-vente automobile en Espagne, puisque le retrait de cet outil a parfois été sur la table.

Si cela devait se produire, l’arrangement serait laissé exclusivement aux constructeurs, retardant les délais de livraison, augmentant les prix et limitant la libre concurrence et les droits des consommateurs de choisir où prendre leur véhicule pour être réparé.

Quoi qu’il en soit, l’EOBD (version européenne de l’OBD II), est un Aide indispensable pour le professionnel de l’atelier de réparation.

Grâce au connecteur, le diagnostic est accéléré et le temps passé par l’employé est optimisé, outre le fait qu’il s’agit d’un résultat beaucoup plus précis et sans marge d’erreur.