Qu’est-ce que l’Oklama de Kendrick Lamar ? Twitter propose des théories folles !

Le 20 août, Kendrick Lamar a révélé qu’il travaillait sur son dernier album TDE (Top Dawg Entertainment). Au milieu de cela, Twitter a proposé des théories folles sur ce que “Oklama” pourrait signifier.

Les spéculations sur le départ de Kendrick de TDE duraient depuis longtemps. Cependant, ce n’est que récemment qu’il a confirmé cette nouvelle. Alors que les fans ne savent pas ce que le rappeur leur réserve, Anthony “Top Dawg” Tiffith, PDG et fondateur de Top Dawg Entertainment, est certain qu’il y a beaucoup à attendre.

Kendrick Lamar tease le dernier album de TDE

Le 20 août, Kendrick a confirmé son dernier album TDE et a dirigé les fans vers un site Web intitulé “Oklama”. Lorsque vous atteignez le site, vous remarquerez un dossier avec le titre « nu pensées. »

Après avoir cliqué dessus, les fans tombent sur une lettre qui parle du dernier album du rappeur. En même temps, la note est signée avec ‘Oklama’

La lettre dit :

Je passe la plupart de mes journées avec des pensées fugaces. L’écriture. Écoute. Et collectionner de vieux croiseurs de plage. Les promenades matinales me maintiennent sur une colline de silence.

Je passe des mois sans téléphone.

L’amour, la perte et le chagrin ont perturbé ma zone de confort, mais les lueurs de Dieu parlent à travers ma musique et ma famille.

Alors que le monde qui m’entoure évolue, je réfléchis à ce qui compte le plus. La vie dans laquelle mes mots atterriront ensuite.

Alors que je produis mon dernier album TDE, je me sens heureux d’avoir fait partie d’une telle empreinte culturelle après 17 ans. Les luttes. Le succès. Et surtout, la Confrérie. Puisse le Très-Haut continuer à utiliser Top Dawg comme un vaisseau pour les créateurs candides. Alors que je continue à poursuivre la vocation de ma vie.

Il y a de la beauté dans l’achèvement. Et toujours la foi en l’inconnu.

Merci de me garder dans vos pensées. J’ai prié pour vous tous.

A bientôt.

–oklama

“Oklama” sera probablement le nom de l’album, et connaissant Kendrick Lamar, il va probablement commencer à investir dans pgLang (son propre label) puisqu’il quitte TDE après cet album. Je suppose qu’il veut juste le contrôle total de son propre travail, et un artiste aussi grand que Kendrick le mérite. pic.twitter.com/E8MY59Mt1z – Ferb 🦭 (@FerbKnowsRap) 20 août 2021

Les théories de Twitter sur ce qu’est l’Oklama explorées

Les fans ont proposé des théories folles sur ce qu’est l’Oklama. Même si le rappeur n’a pas donné de gros indices à ce sujet, les utilisateurs de Twitter ont tenté de décoder le message.

Certains utilisateurs pensent qu’Oklama pourrait être un personnage du prochain album du rappeur. Un utilisateur a écrit: “Je pense qu’oklama est un nouveau personnage / alter ego, tout comme le kungfu Kenny, peut-être faux.”

Je pense que oklama est un nouveau personnage / alter ego tout comme le kungfu Kenny, peut-être mal – Virtuo🕊 (@virtuo_jpeg) 20 août 2021

Un autre a fait écho à des pensées similaires et a écrit: “Je suppose qu’Oklama est un personnage.” Pendant ce temps, d’autres pensent que cela pourrait être le nom de son prochain album.

Un utilisateur a écrit : « Oklama » sera probablement le nom de l’album, et connaissant Kendrick Lamar, il va probablement commencer à investir dans pgLang (son propre label) puisqu’il quitte TDE après cet album. Je suppose qu’il veut juste le contrôle total de son propre travail, et un artiste aussi grand que Kendrick le mérite.

Alors que les utilisateurs de Twitter ont leurs propres théories, nous devrons attendre la confirmation du rappeur à ce sujet.

Je suppose qu’oklama est un personnage — SolarBoyJay🌞. rester solaire pour toujours. Ψ (@SOLARPSYCHO) 21 août 2021

