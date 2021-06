Qu’est-ce que l’UFC 264 ? Voici comment regarder McGregor vs Poirier 3.

Cela ne fait que quelques mois que Conor McGregor et Dustin Poirier sont montés pour la dernière fois sur le ring à l’UFC 257. Pourtant, nous avons toujours su qu’un combat de trilogie serait en cours lorsque Poirier sortirait victorieux, égalant la série à un. Maintenant, la paire est de retour en action pour régler le score, et voici ce qu’il faut savoir sur l’UFC 264.

Qu’est-ce que l’UFC 264 ?

L’événement à venir du 10 juillet est la prochaine édition de l’action Pay-Per-View de l’UFC, et il se prépare à être un match de caoutchouc pour les âges. Alors que McGregor et Poirier retiendront la plus grande partie de l’attention, l’UFC 264 propose une carte emballée. Le n°2 Gilbert Burns et le n°4 Stephen Thompson sont programmés comme co-événement principal des poids mi-moyens. L’ancienne star de la NFL, Greg Hardy, est également prévue contre Tai Tuivasa dans l’espoir de maintenir son record au-dessus de 0,500.

Chez les poids coq féminin, Irene Aldana et Yana Kunitskaya s’attaqueront au tapis en vue d’un éventuel combat de championnat contre Amanda Nunes. La n°7 Jessica Eye, qui a combattu à l’UFC 257, remontera sur le ring contre la n°4 Jennifer Maia. Consultez la carte complète ci-dessous si ces combats ne sont pas une raison suffisante pour obtenir le PPV.

Maintenant, pour l’action que nous attendions tous – McGregor et Poirier, troisième partie. Au cas où vous auriez manqué les deux premiers combats, McGregor a dominé l’UFC 178 en route vers un TKO au premier tour. Ensuite, Poirier a riposté, littéralement, avec un barrage de coups qui ont mis McGregor hors de combat au début du deuxième tour. Maintenant, Poirier entre dans l’UFC 264 classé n ° 1 dans la catégorie des poids légers, juste derrière le champion Charles Oliveira. McGregor arrive en tant que combattant n ° 5 de la classe, dans l’espoir de se mettre sur la liste restreinte pour un tir contre le champion.

Qui d’autre est sur la carte ?

McGregor vs Poirier 3 est peut-être l’événement principal de l’UFC 264, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. Vous devrez attendre toute la nuit pour regarder les deux s’affronter, mais voici les combats que vous pouvez attraper en attendant :

No.2 Gilbert Burns contre No.4 Stephen Thompson – Welterweight No.4 Irene Aldana vs No.5 Yana Kunitskaya – Coq Michel Pereira vs Niko Price – Welterweight Carlos Condit vs Max Griffin – Welterweight No.4 Jennifer Maia vs No.7 Jessica Eye – Poids mouche Ryan Hall contre Ilia Topuria – Poids plume Tai Tuivasa contre Greg Hardy – Poids lourd Dricus Du Plessis contre Trevin Giles – Poids moyen Omari Akhmedov contre No.15 Brad Tavares – Poids moyen Zhalgas Zhumagulov contre Jerome Rivera – Poids mouche Alen Amedovski contre Yaozong Hu – Poids lourd léger

Noter: Sean O’Malley devait affronter Louis Smolka chez les poids coq, mais Smolka s’est retiré pour des raisons inconnues.

Comment regarder l’UFC 264 ?

Les événements sportifs reviennent lentement à la normale, il y a donc toujours une chance que vous puissiez acheter des billets en personne si vous vouliez dépenser beaucoup d’argent. Pour le reste d’entre nous, cependant, ESPN Plus est l’endroit où il faut être. Le combat lui-même se déroule à la T-Mobile Arena de Las Vegas, mais vous pouvez attraper chaque coup directement dans le confort de votre canapé. Si vous êtes prêt à participer à McGregor vs Poirier 3 et au reste de l’UFC 264, il est temps de saisir cette inscription Pay-Per-View.

ESPN et UFC sont de nouveaux partenaires depuis le début de 2021, et c’est une bonne nouvelle pour les fans de combat. Il est plus facile que jamais de se tenir au courant de toutes les actualités à l’avance, puis d’assister à l’événement principal le 10 juillet. Vous avez également plusieurs façons de définir votre abonnement.

Si vous voulez garder les choses simples, vous pouvez vous inscrire pour une année complète d’ESPN Plus à 59,99 $. Cependant, il existe d’autres moyens d’en avoir pour votre argent. Lorsque vous regroupez un an d’ESPN Plus avec le combat lui-même, vous ne dépensez que 89,98 $, soit plus de 30 % de réduction sur ce que vous paieriez séparément. Mieux encore, vous inscrire à ESPN Plus maintenant vous offrira de meilleurs tarifs pour attraper des combats à l’avenir.

Ceux d’entre vous qui sont déjà abonnés à ESPN Plus ont quelques options à essayer. Le prix que vous payez dépendra de votre abonnement ESPN Plus, alors consultez les détails ici :

Les abonnés annuels existants peuvent saisir le combat pour 69,99 $ Les abonnés mensuels existants peuvent obtenir le combat pour 69,99 $ ou passer à un plan annuel plus le combat pour 85 $

N’oubliez pas qu’ESPN Plus sera votre futur domicile pour tous les événements UFC à la carte, donc plus tôt vous vous inscrivez, plus vous pouvez économiser. Commencez par le bouton ci-dessous :