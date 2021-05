Qu’est-ce que l’UFS et à quoi sert ce petit élément que vous pouvez trouver dans de nombreux mobiles? | La technologie

L’UFS est un concept très basique de la technologie de nos mobiles et autres appareils, mais que beaucoup ignorent de son utilité et de son importance. Savez-vous ce qu’est UFS? Nous vous disons.

Lors du choix d’un nouveau smartphone, nous examinons généralement les appareils photo, le processeur, la capacité de stockage et la taille de la batterie, mais il y a un autre élément que nous devons également prendre en compte. C’est le standard de stockage, le plus moderne est l’UFS 3.1.

Au début, les téléphones portables n’avaient pas autant de caméras, nous ne pouvions même pas télécharger un jeu vidéo pour jouer avec. Mais les mobiles ont beaucoup évolué, maintenant ils stockent des gigaoctets et des gigaoctets de photos et de vidéos de famille, des centaines d’applications et de jeux, voire de la musique. Pour cette raison, nous avons besoin de la norme UFS, afin que les téléphones puissent résister à tout le feu que nous leur donnons quotidiennement sans que leurs performances ne diminuent.

UFS signifie Universal Flash Storageou stockage flash universel. Son objectif est d’offrir des vitesses de lecture ultra-rapides sur téléphones mobiles et appareils photo numériques principalement. C’est-à-dire c’est l’équivalent des disques SSD qui prennent en charge la mémoire de stockage des ordinateurs, mais dans une taille plus petite pour tous les appareils qui ont besoin de vitesse et d’efficacité énergétique dans un petit espace.

Dans ce guide, nous vous montrons les types de SSD, les formats et la compatibilité à prendre en compte pour étendre la capacité de vos appareils.

Les différents standards UFS qui existent déjà remplacent eMMC, un autre type de mémoire flash utilisé depuis de nombreuses années sur ce marché. C’est pourquoi il est si important que vous connaissiez la norme UFS et toutes ses possibilités lorsque vous allez acheter un nouveau smartphone.

La norme UFS est un type de mémoire Flash NAND avec une interface full duplex. Cela signifie que ce type de mémoire peut lire et écrire simultanément, votre mobile peut envoyer et sauvegarder plusieurs fichiers en même temps, ce qui signifie que la vitesse de transmission et la capacité multitâche s’améliorent.

Por lo tanto, la capacidad de la memoria de almacenamiento no es la única característica que nos debería importar, también su velocidad de lectura y escritura que van a influir en el rendimiento de nuestro teléfono y que pueden ayudar al procesador, del cual no depende todo le travail.

Il est vrai que lorsque nous achetons un nouveau mobile, nous cherchons généralement à savoir s’il dispose de 64, 128 ou 256 Go de stockage car nous savons que de cette façon, nous pourrons télécharger plus d’applications et stocker plus de musique et de photos dessus, mais cela Il est également intéressant de savoir à quelle vitesse de lecture Il a cette mémoire, car cela implique une expérience plus fluide et avec moins de consommation d’énergie, de sorte que la batterie dure beaucoup plus longtemps.

Dans les analyses approfondies que nous effectuons chez Computer Hoy, nous vous disons que la mémoire et la capacité de stockage de chaque appareil en effectuant des tests. Un exemple de ceci est cette analyse du Samsung Galaxy A72 5G avec mémoire UFS 3.1, le plus moderne.

UFS 3.0 à 3.1

Au cours des dernières années, la norme UFS s’est améliorée. Dans ce graphique, vous pouvez voir comment sa capacité a augmenté, ainsi que sa vitesse d’écriture et de lecture. Le dernier arrivé sur le marché est l’UFS 3.1, introduit l’année dernière. De 3.0 à 3.1, la différence n’est pas grande, car il s’agit d’une mise à jour de la norme. UFS 3.0 et 3.1 sont égaux en capacité et en bande passante par canal de 1 200 Mo / s et 2 400 Mo / s au total.

Cette norme a encore un long chemin à parcourir pour atteindre les disques SSD d’ordinateur, mais comme elle s’est tellement améliorée au fil du temps, il est très probable que dans les années à venir et avec l’arrivée de nouvelles normes, UFS fasse le saut vers le milieu les ordinateurs portables et miniPC bas de gamme comme une alternative un peu moins chère aux SSD. Lorsque cela se produira, nous vous en parlerons ici à Computer Hoy.