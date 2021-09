Qu’est-ce que l’uvéite et comment se manifeste-t-elle?

09/08/2021 à 08h30 CEST

Le domaine de l’inflammation oculaire est un domaine très vaste qui englobe divers pathologies oculaires, telles que l’uvéite, la sclérite, les orbitopathies inflammatoires & mldr ;. Et nombre de ces problèmes oculaires sont directement liés à des maladies rhumatismales systémiques.

La doctora Vega Jovani, del Servicio de Reumatología del Hospital General Universitario de Alicante, estima que «entre el 35-70% de los pacientes con enfermedad de Behçet tienen afectación ocular y hasta en el 20% de los afectados puede ser la primera manifestación de la maladie. De plus, la sarcoïdose est l’une des causes courantes d’uvéite non infectieuse dans la plupart des pays du monde.

Concrètement, précise le spécialiste, dans la maladie de Behçet toute structure oculaire peut être touchée, mais « la manifestation ophtalmologique la plus fréquente est l’uvéite, qui est récurrente, chronique et bilatérale. De plus, il peut affecter les chambres antérieure et postérieure de l’œil et la forme de début la plus fréquente est la panuvéite ».

Concernant la sarcoïdose, selon le Dr Jovani, l’atteinte du globe oculaire peut survenir dans jusqu’à 30 à 50 % des cas, l’uvéite étant la manifestation ophtalmologique la plus fréquente, caractérisée par être bilatérale et chronique, et pouvant toucher n’importe quelle chambre oculaire provoquant antérieurement, uvéite intermédiaire ou postérieure.

Qu’est-ce qui peut causer l’uvéite?

L’uvéite est un processus qui provoque une inflammation de l’uvée, “une membrane interne de l’œil, située entre la cornée-sclère et le neuroépithélium”, expliquent-ils de la Société espagnole de rhumatologie (SER).

Si les épisodes de cette inflammation se répètent, ils peuvent causer de graves dommages aux rétine et même une perte permanente de la vision.

Par conséquent, « les objectifs du traitement sont le contrôle rapide de l’inflammation pour préserver la fonction visuelle et éviter des dommages irréversibles, ainsi que pour prévenir les récidives et les complications oculaires. Cependant, le pronostic visuel s’est amélioré au cours des dernières décennies avec les recommandations thérapeutiques actuelles.

En plus des maladies systémiques, d’autres facteurs peuvent provoquer le développement d’une uvéite. Des infections bactériennes comme la tuberculose ou la syphilis, ou virales, comme l’herpès simplex, la varicelle-zona, le cytomégalovirus ou le VIH, peuvent provoquer cette inflammation oculaire.

Elle peut aussi être une conséquence d’infections parasitaires (toxoplasme, toxocara, acantoameba, cysticerque) ou par des champignons (candida, histoplasme), expliquent-ils du SER.

Et, bien sûr, à de nombreuses reprises, il est lié à des maladies ophtalmologiques.

Types et symptômes de l’uvéite

Cette inflammation oculaire provoquée par des pathologies rhumatologiques systémiques peut être localisée dans diverses zones de l’uvée. Et, bien que les symptômes les plus courants de l’uvéite soient la douleur, les yeux rouges et divers degrés de perte de vision.

Précédent : en plus de la douleur et des rougeurs, ils provoquent généralement une photophobie et une vision floue Intermédiaire : le patient atteint a l’impression de voir des corps flottants (myodésopsie) et une vision floue des yeux rouges normaux dans les autres types d’uvéite, mais si c’est la sensation de voir les mouches, et la perte de vision. Panuvéite : c’est une inflammation dans les trois régions, chambre antérieure, vitré et choroïde, et rétine, qui provoque un mélange de l’inconfort typique d’autres types d’uvéite.

Progrès dans les maladies oculaires inflammatoires

Heureusement, en termes de traitements et de diagnostic des inflammations oculaires, de nombreux progrès ont été réalisés ces dernières années.

Dr Esperanza Pato, rhumatologue au Hôpital Universitaire Clinique San Carlos de Madrid, souligne que « les progrès des techniques d’imagerie du fond d’œil ont contribué de manière significative à un meilleur diagnostic et à une meilleure gestion de l’inflammation oculaire ces dernières années, mettant en évidence l’utilisation de la tomographie par cohérence optique (OCT) dans la pratique clinique de routine et les techniques d’imagerie à grand champ et d’autofluorescence du fond d’œil ».

Concernant le traitement de l’inflammation oculaire, les nouveautés se concentrent sur le traitement intraoculaire et systémique.

«Dans le premier aspect, ils ont développé dispositifs de corticothérapie à libération prolongée dans la cavité vitréenne, qui permettent une thérapie locale pendant des périodes de temps variables (jusqu’à 3 ans) ; tandis que dans le traitement systémique, des impulsions de corticoïdes intraveineux suivies de doses moyennes-faibles de corticoïdes oraux sont de plus en plus utilisées pour éviter les effets secondaires et les traitements immunomodulateurs sont commencés plus tôt pour prévenir les complications oculaires. Il y a aussi une utilisation de plus en plus large des médicaments biologiques comme les anti-TNFα (anticorps monoclonaux) », explique le médecin.

L’importance de l’approche multidisciplinaire

Selon le Dr Pato, « l’uvéite est une affection d’inflammation oculaire qui bénéficie d’une approche conjointe dans le diagnostic car elle peut être associée à un groupe de maladies très hétérogènes (en particulier les maladies oculaires, infectieuses, systémiques & mldr;), donc son diagnostic est complexe et une étude pluridisciplinaire est indispensable. En menant une consultation commune et une approche coordonnée, les meilleurs résultats sont obtenus pour le patient.

De même, a-t-il ajouté, « une approche multidisciplinaire du traitement est essentielle car dans de nombreuses occasions, le patient aura non seulement besoin d’un traitement oculaire topique, mais également d’un traitement anti-inflammatoire systémique avec des corticostéroïdes oraux, des immunomodulateurs et des médicaments biologiques pour éviter les complications oculaires et cécité, et ces thérapies nécessitent une surveillance stricte pour éviter les effets secondaires.