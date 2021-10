Qu’est-ce que Magento et comment il peut rendre votre entreprise plus efficace

Si WordPress est considéré comme la meilleure plate-forme pour créer des sites Web, alors Magento est considéré comme l’option idéale pour les magasins en ligne. Il est demandé par les plus grands fabricants mondiaux. Convient également aux petites et moyennes entreprises. Vous pouvez toujours avec profit embaucher des experts Magento chez Elogic.

Nous parlerons dans un article d’une description détaillée de Magento, une plate-forme pour créer une boutique en ligne, effectuerons une comparaison avec d’autres plates-formes populaires et montrerons également quels types d’entreprises sont les meilleurs pour créer des projets ici.

Pourquoi Magento est le meilleur choix dans le commerce électronique ?

Les créateurs ont créé une structure compréhensible et pratique qui est capable d’apporter des modifications rapidement, ainsi que de gérer efficacement un réseau de plusieurs projets, y compris dans différentes langues. Il est possible d’assurer une gestion efficace de l’apparence, des fonctionnalités et du contenu de la boutique en ligne.

Quelles valeurs sont déclarées ?

Le slogan de l’entreprise est « Construit pour la croissance, conçu pour la flexibilité ». Cela signifie que la plate-forme offre une excellente opportunité aux clients de développer leur entreprise comme ils le souhaitent. Les propriétaires de projet pourront commencer avec les fonctionnalités de base, mais à mesure que l’entreprise se développe, vous pouvez passer aux versions plus avancées disponibles sur la plate-forme.

Qu’en est-il de la flexibilité de la plateforme ? Tout est correct ici aussi, puisque Magento propose du code open source, vous pouvez l’utiliser pour intégrer différentes extensions ou modules. Si votre entreprise a besoin de quelque chose de spécial, vous pouvez utiliser les services d’un développeur, avec son aide, vous pouvez obtenir un module personnalisé à partir de zéro selon les souhaits du client.

Quelle est la part de marché de Magento ?

Plus de 4% de toutes les boutiques en ligne sont créées sur la plateforme. De tels indicateurs indiquent qu’il est le quatrième plus populaire. Aujourd’hui, il y a près de 142 000 magasins en activité.

Il est utilisé par les marques les plus connues, parmi lesquelles :

Coca Cola est une marque de boissons gazeuses. L’entreprise possède une boutique en ligne à travers laquelle elle vend des paniers-cadeaux, des vêtements et des bouteilles personnalisées.

Ford est l’une des entreprises les plus connues aux États-Unis. Des parties de la marque sont vendues via leur boutique en ligne.

Fox Connect a également lancé sa boutique en ligne début 2010.

Warby Parker représente plus d’un milliard de dollars de lunettes, avec une part de masse d’environ 80% aux États-Unis.

Olympus est engagé dans la production d’équipements optiques, photographiques et optiques de haute qualité et a également choisi cette plateforme pour créer une boutique en ligne ici.

Mais Magento a aussi de sérieux concurrents. Il est nécessaire de comprendre que lorsque vous faites des affaires sur Internet, il n’y a pas de meilleure ou de pire plate-forme, car chaque direction est caractérisée par certains besoins, un budget, en fonction desquels vous devez choisir.

L’espace en ligne se développe rapidement. Par exemple, vendre des chaussures en ligne est populaire, vous pouvez également acheter du matériel, des vêtements, des jouets et bien plus encore sur Internet. Par conséquent, il est important de ne pas manquer le moment et de commencer à créer votre site Web dès maintenant.