Qu’est-ce que Monero et pourquoi les cybercriminels l’adorent-ils ?

Monero XMR / USD est un jeton de crypto-monnaie qui offre aux escrocs plus de liberté par rapport aux mécanismes et outils de suivi intégrés à la blockchain BTC. Il a même été surnommé le « jeton de confidentialité ».

“Les criminels les plus intelligents utilisent Monero”, a déclaré Rick Holland à CNBC dans une interview. Holland est le responsable de la sécurité de l’information pour la société de renseignement sur les cybermenaces Digital Shadows.

Comme vous le savez peut-être, le grand livre public Bitcoin est visible par tout le monde. Cela signifie que tout le monde peut voir chaque transaction dessus. Les cybercriminels se tournent vers des pièces avec un anonymat accru, dont Monero n’est pas le seul. Dash et Zcash sont deux autres exemples.

Monero : la crypto-monnaie de choix pour les criminels ransomware

L’anonymat est ancré dans l’ADN de Monero. Même ses développeurs, qui l’ont introduit en 2014, restent largement anonymes. Ses aspects les plus importants sont la confidentialité et la vie privée. Monero a sa propre blockchain, qui cache pratiquement tous les détails de la transaction. Masquez le montant de la transaction, le destinataire et l’expéditeur. Ces caractéristiques ont rendu Monero très populaire sur le marché souterrain d’AlphaBay avant sa fermeture il y a quatre ans. Holland a ajouté dans l’interview :

C’est presque comme si nous assistions, du moins du point de vue cybercriminel, à une résurgence … de Monero, car il offre intrinsèquement plus de confidentialité que certaines des autres devises.

Il existe certains obstacles à l’intégration de cette pièce épris de confidentialité. En fait, c’est exactement cette fonctionnalité de confidentialité qui empêche Monero de devenir monnaie courante. De nombreux échanges réglementés ne le listeront pas, ce qui rend par défaut Monero moins liquide que les autres devises.

L’avenir de Monero

Selon CNBC, les régulateurs ont parfaitement le droit de dire aux échanges qu’ils risquent de perdre leur licence s’ils inscrivent la pièce Monero. D’un autre côté, les marchés qui autorisent les transferts peer-to-peer de Monero vers fiat ont tendance à être difficiles à réglementer et il est sûr de dire que cela ne changera pas de sitôt. Il existe également l’idée fausse que les cybercriminels séjournant sous la juridiction américaine pourraient tout aussi bien opérer depuis l’étranger ; en fait, beaucoup plus facilement.

Les cybercriminels peuvent même combiner des pièces propres avec des fonds illégaux pour créer un nouveau type de monnaie. Ils peuvent échanger la nouvelle devise contre Bitcoin ou Monero, puis utiliser Monero pour acheter à nouveau du BTC dans le but ultime d’échanger leurs pièces contre la devise fiduciaire de leur choix.

