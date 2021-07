Qu’est-ce que Mubi: 7 choses à savoir sur le service de streaming de films

Il n’y a aucun moyen de le contourner, il existe une tonne de services de streaming. Même lorsque nous ne parlons pas de tous les streamers de niche trouvés dans les profondeurs des bibliothèques d’applications Roku, Fire TV ou Apple TV, nous avons accès à plus de plateformes de films en ligne que jamais. Et bien qu’il n’y ait pas assez de temps dans un an ou d’argent sur nos comptes bancaires pour tous les ajouter à notre collection, parfois des plateformes complémentaires comme Amazon, Netflix et Hulu peuvent rendre la vie beaucoup plus agréable. C’est là que le service de streaming Mubi entre en jeu.

Vous n’avez jamais entendu parler du service auparavant ? Eh bien, vous allez vous régaler. Tout, de la vaste collection de films sur Mubi, mais pas écrasante, à toutes les fonctionnalités qui font que la plate-forme ressemble plus à une communauté de films qu’à une collection de titres classiques, cultes et d’art et d’essai font de la plate-forme un must pour les cinéphiles ou ceux qui veulent juste un curé liste de certains des meilleurs films là-bas.