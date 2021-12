Qu’est-ce que Mubi ? Un regard sur le streamer indépendant

L’espace de streaming est de plus en plus encombré et il est difficile de choisir un seul service qui couvre toutes les bases. Netflix n’est plus seul là-bas. Bien sûr, certains des joueurs les plus excitants du jeu n’essaient même pas. Au lieu de cela, ils se taillent une niche spécifique et y répondent durement. Mubi est l’un des meilleurs services de streaming parmi ces options plus ciblées. Alors, qu’est-ce que Mubi ? Pourquoi s’y abonner ? Comment se compare-t-il à la concurrence?

Lisez la suite pour une description complète de Mubi, le service de streaming centré sur les cinéphiles qui pourrait être exactement ce que vous recherchiez.

Qu’est-ce que Mubi ?

Mubi est un service de streaming mondial qui propose des collections de films organisées, en se concentrant sur les films indépendants et classiques. Lancé en 2007 sous le nom de The Auteurs, lorsque le fondateur Efe Cakarel était frustré de ne trouver nulle part où regarder In the Mood For Love de Wong Kar-wai au Japon, le site n’a cessé de croître depuis.

Le service propose un vaste assortiment de films internationaux dans divers genres et tout au long de l’histoire du cinéma.

Comment fonctionne Mubi ?

Il fonctionne principalement comme n’importe quel autre service de streaming par abonnement, avec une bibliothèque de titres organisée en différentes catégories, disponible pour regarder à la demande toute personne ayant un abonnement. Il n’y a pas de paliers. Les membres ont accès au même contenu, en grande partie en HD.

Le grand facteur de différenciation est la structure « Film du jour » de Mubi. Chaque jour, un titre est ajouté, bien qu’il reste disponible après cela pour des périodes de temps variables. Une équipe de curateurs choisit de nouveaux films à ajouter, et ceux-ci sont souvent organisés de manière thématique, à la manière de mini festivals numériques. Vous pouvez obtenir des films du même pays qui se succèdent, ou des longs métrages doubles d’un seul cinéaste ou mouvement cinématographique.

Si vous vous êtes déjà retrouvé à perdre une soirée à faire défiler les options de films ou de télévision sur Netflix, vous comprendrez peut-être l’intérêt de cliquer sur le film actuel du jour et de vous laisser surprendre.

Comment puis-je m’inscrire?

Mubi est disponible en tant que service de streaming autonome ou chaîne Amazon Prime. Vous pouvez vous inscrire sur le site officiel du service ou via Amazon si vous le préférez en tant que canal complémentaire.

Combien coûte Mubi ?

Mubi coûte 10,99 $ par mois, avec une période d’essai gratuite de sept jours. Vous économiserez beaucoup d’argent avec un abonnement annuel de 83,88 $, ce qui équivaut à 6,99 $ par mois et 36 % d’économies.

Les étudiants peuvent obtenir le tarif moins cher de 6,99 $ par mois sans s’engager sur un an. Ils bénéficient également d’une période d’essai prolongée de 30 jours. Un abonnement étudiant comprend tout ce qui se trouve dans un abonnement standard.

En tant que chaîne Amazon, Mubi est disponible au tarif inférieur de 5,99 $ par mois, mais il s’agit d’un complément à votre abonnement Amazon Prime Video, dont le prix est de 12,99 $ par mois. Si vous êtes déjà abonné à Amazon, c’est un excellent moyen d’économiser de l’argent.

Comment obtenir Mubi gratuitement ?

Lorsque vous vous inscrivez à Mubi, vous bénéficiez d’un essai gratuit de sept jours. Si vous annulez avant la fin des sept jours, vous ne serez pas facturé. Si vous êtes étudiant, la période d’essai gratuite est étendue à 30 jours, ce qui vous donne environ un mois de service gratuit.

Ce sont les seuls moyens d’obtenir le service gratuitement sans le voler. Vous pouvez théoriquement partager un compte, car Mubi permet deux flux simultanés, mais il n’est pas destiné à être partagé entre différents ménages.

Quels appareils sont pris en charge par Mubi ?

Vous pouvez utiliser votre abonnement à peu près comme vous le souhaitez. Vous avez plusieurs façons de regarder comme vous le souhaitez, sur l’appareil de votre choix.

La liste complète des appareils pris en charge est la suivante :

Lecteurs multimédias en continu

Apple TV HD/4K Chromecast Amazon FireTV Roku

Téléviseurs intelligents

Samsung (téléviseurs 2017 ou plus récents) LG (téléviseurs 2016 ou plus récents) Sony (Android) Android TV

Smartphones et tablettes

Navigateurs Web

Safari (13 et plus) Chrome (95 et plus) Firefox (82 et plus) Edge (80 et plus)

Consoles de jeux

Puis-je télécharger du contenu Mubi ?

Tout le contenu de Mubi peut être téléchargé en HD pour être regardé en déplacement lorsque vous ne pouvez pas compter sur une connexion Internet stable.

Où Mubi est-il disponible ?

Mubi est disponible dans plus de 190 pays à travers le monde. Ceux-ci incluent les États-Unis, le Canada, l’Europe, l’Amérique latine, l’Afrique, le Japon, la Nouvelle-Zélande et bien d’autres. La disponibilité des titres varie d’un pays à l’autre.

Que puis-je regarder sur Mubi ?

Films

Les choses à regarder ne manquent pas sur la plateforme. Vous pouvez suivre quotidiennement, en regardant les films à mesure qu’ils sortent. Il existe également un énorme catalogue de films, car Mubi les octroie des licences pour plus d’un jour où ils sont présentés.

Les titres disponibles varient d’un pays à l’autre et changent avec le temps. Ils comprennent des œuvres d’auteurs comme Jean-Luc Godard, Xavier Dolan, Claire Denis, George Romero, Jia Zhangke et bien d’autres.

Mubi « originaux »

La société produit ou coproduit et distribue des films indépendants. Cela signifie que sa bibliothèque comprend ses propres titres, parfois diffusés exclusivement sur le service. En raison de divers accords de distribution, ils ne détiennent parfois que des droits de diffusion en continu sur des marchés limités.

Un exemple est Annette, que Mubi a coproduit. Le film est un film original d’Amazon Prime Video aux États-Unis, mais les téléspectateurs en Irlande, en Inde, en Amérique latine et aux États-Unis peuvent le regarder inclus dans leur abonnement.

Cependant, de nombreux films produits ou distribués par Mubi sont disponibles sur la plate-forme dans le monde entier. Le streamer a acquis les droits de la réalisatrice de Birds of Prey, Cathy Yan, Dead Pigs en 2021, et le film est disponible exclusivement sur Mubi dans le monde entier, hors Chine.

Cahier

Mubi ne se limite pas aux films. Vous pouvez également lire du journalisme cinématographique dans Notebook, la publication cinématographique quotidienne du service, qui est récemment passée d’exclusivement en ligne à une publication imprimée récurrente.

Comment résiste-t-il à la concurrence ?

Mubi est relativement unique dans l’espace de streaming, il est donc difficile de le comparer à d’autres services. Son concurrent le plus proche est Criterion Channel, qui organise également une sélection de films classiques et contemporains d’Hollywood et du monde entier.

D’autres services de niche se chevauchent, notamment Shudder, qui présente souvent des films d’horreur classiques et indépendants du monde entier.

Pour un streamer unique qui offre un mélange de contenu original et tiers, des services comme Netflix et HBO Max continuent de dominer le domaine, avec des bibliothèques massives. Mais bien sûr, ils factureront en conséquence. Le service sans publicité de HBO Max vous coûtera 14,99 $ par mois et un compte Netflix premium coûte près de 20 $. Ces prix sont un peu plus élevés que le prix de 10,99 $ de Mubi. Et si vous voulez mélanger et assortir, vous pouvez utiliser Amazon Prime Video et obtenir le module complémentaire Mubi encore moins cher à 5,99 $.

Mubi n’essaie pas vraiment de se mesurer aux grands, donc dans ce sens, c’est un streamer de niche assez solide.

Est-ce que Mubi en vaut la peine ?

Votre choix final dépendra probablement des titres individuels que vous recherchez. Mubi héberge des films que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Certains de ces films ne jouent que dans des festivals avant de trouver une maison exclusivement à Mubi – pas de sortie en salles à grande échelle, pas d’options multimédias à domicile. Si le mélange de films classiques, indépendants et d’art et d’essai sur la plate-forme est ce que vous voulez, alors Mubi en vaut la peine.

D’un autre côté, si vous cherchez un guichet unique pour découvrir les dernières nouveautés dont tous vos amis parlent, Mubi vous laissera probablement à l’écart. Il a un attrait assez spécifique et de niche, même si les films couvrent un assez large éventail de genres et de périodes.

Si vous êtes comme moi et que vous voulez vous assurer que vos abonnements couvrent quelques bases, Mubi ajoutera certainement une valeur énorme et vous donnera accès à des trucs formidables que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Autres FAQ

Q : À qui appartient Mubi ?

UNE: Le service de streaming basé à Londres appartient de manière indépendante au fondateur et PDG Efe Cakarel. Il reçoit un financement de l’Union européenne via Creative Europe Media.

Q : Mubi est-il disponible en 4K ?

UNE: Non, Mubi n’héberge pas de flux 4K. Le service propose des films en HD (résolution 1080p) lorsqu’ils sont disponibles dans ce format. Certains films plus anciens ne sont pas disponibles en HD.

Q : Puis-je télécharger du contenu Mubi pour le visionner hors ligne ?

UNE: Oui, tous les titres Mubi peuvent être téléchargés (y compris en HD) pour une visualisation hors ligne.

Q : Mubi a-t-il des publicités ?

UNE: Mubi est entièrement pris en charge par les abonnés et ne diffuse aucune publicité lorsque vous diffusez.

Q : Puis-je regarder Mubi sur un appareil Roku ?

UNE: Oui, Mubi est disponible sur diverses plateformes de streaming, dont Roku. Consultez notre section Configuration requise pour plus de détails.

Q : Combien d’écrans puis-je utiliser en même temps ?

UNE: Mubi vous permet d’utiliser le service sur jusqu’à cinq appareils, avec deux flux simultanés à tout moment.

