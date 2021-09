Qu’est-ce que Nick Fury a fait depuis Avengers : Endgame ?

La plus grande question peut être de savoir s’il doit ou non remplacer Nick Fury, car malgré de nombreux problèmes sur Terre, Fury ne semble pas vouloir quitter sa station spatiale. Du moins, il ne l’a pas encore fait, et étant donné les différentes méthodes de voyage dans l’univers cinématographique Marvel pour aller et venir de l’espace, ne pourrait-il pas faire des allers-retours s’il le fallait ? Bien sûr, il est tout à fait possible que Fury ait fait des allers-retours entre la Terre et l’espace, et nous ne l’avons tout simplement jamais vu à l’écran. Donc, cette ligne de question nous ramène finalement à la grande question à laquelle nous ne connaissons pas la réponse : qu’est-ce qu’il fout là-haut ?