Qu’est-ce que Patreon et comment fonctionne-t-il le meilleur moyen de gagner de l’argent avec votre podcast ou vos créations sur Internet | La technologie

À l’ère d’Internet, l’industrie dédiée à la création de contenu de divertissement a connu une véritable révolution. En quelques années, les canaux traditionnels ont été témoins du changement radical qu’ont connu les habitudes de consommation des utilisateurs, provoqué par l’apparition de nouveaux formats en ligne.

Les médias traditionnels, tels que la radio, la télévision ou la presse écrite, ont été témoins la naissance et l’évolution de nouveaux canaux en ligne qui, bien que non menaçantes au départ, ébranlent actuellement le modèle économique conventionnel.

Et c’est qu’aujourd’hui, il n’est plus nécessaire d’avoir le soutien d’un groupe de communication puissant ou d’obtenir une opportunité d’emploi à la radio ou à la télévision.

Tout créateur de contenu peut lancer sa chaîne YouTube, son podcast, sa bande dessinée Web ou son site Web pour exposer son travail et monétiser son travail via différents systèmes.

Le financement participatif ou mécénat est l’une des possibilités dont disposent les créateurs pour tirer des bénéfices économiques de leur contenu. Il existe plusieurs plateformes pour présenter un projet aux utilisateurs et leur demander de nous aider à le financer, et Patreon en fait partie.

Si vous souhaitez gagner de l’argent avec votre podcast ou vos créations sur internet et que vous aimeriez en savoir plus sur cette plateforme, continuez à lire car nous allons vous expliquer qu’est-ce que Patreon et comment ça marche.

Qu’est-ce que Patreon et comment ça marche :

Patreon, une plateforme de mécénat pour les créateurs

Patreon est un site de mécénat pour des projets créatifs qui permet aux créateurs de gagner de l’argent pour leur contenu. Le service a été fondé en 2013 à San Francisco (États-Unis) par le musicien Jack Conte et le développeur Sam Yam, qui ont réalisé qu’une plateforme était nécessaire pour permettre aux utilisateurs de financer le travail des créateurs de contenu qui leur plaisaient.

À ce jour, ce modèle de financement s’est avéré un succès. De Patreon, ils affirment que, grâce à leur plate-forme, la créativité en tant que profession est devenue une réalité, car les créateurs de contenu peuvent faire ce qu’ils aiment et tirer des revenus des contributions de leurs fans.

Selon les données offertes par le service, il y a actuellement plus de 200 000 créateurs partageant leur travail sur Patreon, il y a plus de 6 millions de mécènes actifs mensuels, et depuis sa fondation plus de 2 milliards de dollars ont été versés aux créateurs.

Selon les termes de la plateforme, “Patreon facilite un espace de financement collaboratif pour les créateurs en leur offrant les outils dont vous avez besoin pour acquérir, gérer et interagir avec leurs mécènes. Avec un modèle de paiement de type abonnement, les fans paient à leurs créateurs préférés un montant mensuel de votre choix en échange d’un accès exclusif, de contenus supplémentaires ou pour en savoir un peu plus sur son parcours créatif.”

Comment fonctionne Patreon

Mais comment fonctionne Patreon exactement ? Dans les points suivants nous vous expliquerons en détail comment gagner de l’argent avec votre podcast ou vos créations sur internet, mais avant cela nous verrons quelles sont les mécaniques du service.

Patreon a deux profils d’utilisateurs : les créateurs de contenu et les mécènes. Les créateurs reçoivent de l’argent soit par les abonnements mensuels de leurs fans, soit par des dons ponctuels pour une œuvre spécifique.

De cette façon, les créateurs ont une source régulière de revenus pour financer leur travail de mois en mois et reçoivent de l’argent pour chaque contenu qu’ils publient.

Maintenant que vous connaissez le fonctionnement de base de Patreon, nous allons détailler comment vous inscrire en tant que créateur sur Patreon pour gagner de l’argent avec vos créations en ligne.

Comment gagner de l’argent avec votre podcast ou vos créations sur internet

Patreon est une plateforme qui Il accueille tous types de créateurs de contenus culturels en ligne : podcasteurs, illustrateurs, musiciens, écrivains, vlogers, youtubers, plasticiens, créateurs de jeux, journalistes…

Pour devenir un créateur Patreon, la première chose que vous devez faire est d’entrer sur le site Web et de cliquer sur le bouton Créer sur Patreon.

Suivez les étapes demandées par le formulaire d’inscription, où vous devrez choisir jusqu’à deux catégories pour votre contenu, indiquer si vos œuvres contiennent des thèmes pour les personnes de plus de 18 ans, sélectionner votre devise et lier vos profils sur les réseaux sociaux (si vous souhait).

Après avoir créé votre profil, la prochaine étape consiste à configurer votre page de créateur et publiez-le pour que vos abonnés puissent s’abonner à votre contenu. Ici, nous vous expliquons tout ce que vous devez faire.

Configurez votre page de créateur

La configuration de votre page de créateur sur Patreon est un jeu d’enfant. Il suffit de regarder les onglets en haut, de les sélectionner et de compléter les informations demandées.

La première section est Informations de base. Ici, vous devez entrer le nom et le titre de votre page, le type de contenu que vous créez, ajouter une photo de profil, sélectionner une URL et ajouter d’autres détails sur vous-même et votre travail.

Pour vous guider tout au long du processus, dans la colonne de droite, vous avez une liste de contrôle avec tous les points que vous devez remplir afin de publier votre page de créateur. Cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications au fur et à mesure de votre progression pour que la liste soit mise à jour.

Après avoir complété vos informations de base, allez dans l’onglet Réglage de la page et ajoutez les informations demandées par le formulaire : vrais nom et prénom, pays de résidence, etc. Cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications pour sauvegarder vos avances. Si vous voulez voir comment votre page prend forme, allez dans l’onglet Aperçu et vous pourrez jeter un œil au résultat.

Choisissez les niveaux pour vos clients

Avant de publier votre page pour commencer à gagner de l’argent avec votre podcast ou tout autre contenu sur Internet, vous devez choisir les niveaux que vous souhaitez proposer à vos clients et le plan Patreon qui correspond le mieux à vos besoins.

Les niveaux Patreon font référence aux différents abonnements que vous proposez à vos clients, qui ont des avantages et des prix différents. Pour vous faciliter la tâche, dans la liste déroulante, vous pouvez sélectionner votre type de contenu et la plateforme vous montrera les avantages que vos fans sont les plus susceptibles d’aimer.

Si vous sélectionnez Podcasts, vous verrez trois niveaux avec des prix allant de 5 à 20 euros avec un ensemble d’avantages croissants, tels qu’un accès anticipé aux épisodes, des épisodes supplémentaires ou des sessions mensuelles de questions-réponses.

Ces niveaux ne sont pas fermés et vous pouvez les configurer à votre guise en cliquant sur le bouton Personnaliser. Ce faisant, vous pouvez choisir le prix de chaque niveau et modifier les récompenses en fonction de vos besoins.

Forfaits et tarifs Patreon

Patreon ne vous facturera pas directement pour que votre page de créateur soit opérationnelle, mais un pourcentage de l’argent que vos clients paient dans leur abonnement restera. Cette commission varie selon le plan que vous choisissez.

Dans ce lien, vous pouvez voir les trois plans Patreon parmi lesquels vous pouvez choisir. Le plan de base est le plan Lite qui a une commission de 5% de votre revenu mensuel, le plan Pro a une commission de 8% et le plan Premium a une commission de 12%. Chacun comprend une série de services et d’avantages afin que vous puissiez sélectionner celui qui vous intéresse le plus.

Comment collecter l’argent que vous gagnez sur Patreon

Dans l’onglet Gagner un revenu Depuis les paramètres de votre page de créateur, vous pouvez sélectionner votre calendrier de paiement. Ici, vous devrez indiquer si vous souhaitez facturer vos clients mensuellement ou pour un travail créatif.

Une fois que vous aurez ouvert votre page de créateur, la plateforme vous permettra de modifier les paramètres de paiement, entrez le formulaire dans lequel vous souhaitez obtenir le revenu et remplissez vos informations fiscales. Selon la méthode de collecte, il faudra entre un et cinq jours ouvrables pour que les revenus arrivent.

C’est ici que se termine notre introduction à Patreon pour les débutants. La plateforme vous offre des possibilités infinies que vous pouvez explorer pour en tirer le meilleur parti.

Nous vous recommandons de consulter les informations de support et les différents tutoriels, puisqu’ils vous seront d’une grande aide pour obtenir des bénéfices pour votre podcast ou autres créations.